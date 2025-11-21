Боец ВС РФ снял на видео колонну пленных боевиков ВСУ в районе Красноармейска
Группировка войск «Центр» ВС РФ завершает освобождение и зачистку Красноармейска (чужое название Покровск уходит в прошлое) от разрозненных остатков боевиков ВСУ. Приказ на выход из окружения они так и не получили. Хотя ранее Зеленский в интервью западному телеканалу заявил, что военные в Покровско-Мирноградской агломерации якобы могут сами принимать решение, стоит ли им дальше держать оборону. Одновременно главком Сырский это утверждение опроверг.
Сейчас у противника два пути — быть уничтоженными нашими бойцами в случае дальнейшего сопротивления, либо сдаться, сохранив жизнь. Пленных не очень много, но они есть. Некоторые украинские вояки переодеваются в гражданскую одежду, дабы выбраться из города, попутно мародерствуют. Наши их отлавливают.
Один из наших штурмовиков, передвигающийся на мотоцикле, случайно заснял на боди-камеру колонну пленных боевиков ВСУ в районе Красноармейска в количестве около 15 человек. Бредут они вдоль дороги из города в тыл следом за багги с конвоирами. Все живы и здоровы, раненых нет, кое-кто прихрамывает лишь слегка. Кадры видео в своем телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Дмитрий Астрахань.
Дойдут, отдохнут, попьют чай. И начнут стандартно плакаться: насильно мобилизовали в ТЦК, без подготовки отправили на фронт, не стреляли, воды и еды не было, командиры бросили без связи. Но все в плен попали с пустыми магазинами.
Показательно, что происходит это в ясный день, не под покровом тумана. И пленные, и штурмовики ВС РФ совершенно спокойно передвигаются по дороге, не опасаясь атак дронов. Это свидетельствует о том, что работа расчетов БПЛА врага на этом направлении практически прекращена. Конвоируют пленных штурмовики, которые десять дней назад входили в Красноармейск рано утром под покровом тумана.
В настоящее время в Красноармейске российская армия продолжает уничтожение окруженного противника в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. В Димитрове ВС РФ наступают в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. На этом же направлении сорвано пять попыток ВСУ выйти из окружения.
Информация