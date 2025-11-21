Боец ВС РФ снял на видео колонну пленных боевиков ВСУ в районе Красноармейска

Группировка войск «Центр» ВС РФ завершает освобождение и зачистку Красноармейска (чужое название Покровск уходит в прошлое) от разрозненных остатков боевиков ВСУ. Приказ на выход из окружения они так и не получили. Хотя ранее Зеленский в интервью западному телеканалу заявил, что военные в Покровско-Мирноградской агломерации якобы могут сами принимать решение, стоит ли им дальше держать оборону. Одновременно главком Сырский это утверждение опроверг.

Сейчас у противника два пути — быть уничтоженными нашими бойцами в случае дальнейшего сопротивления, либо сдаться, сохранив жизнь. Пленных не очень много, но они есть. Некоторые украинские вояки переодеваются в гражданскую одежду, дабы выбраться из города, попутно мародерствуют. Наши их отлавливают.

Один из наших штурмовиков, передвигающийся на мотоцикле, случайно заснял на боди-камеру колонну пленных боевиков ВСУ в районе Красноармейска в количестве около 15 человек. Бредут они вдоль дороги из города в тыл следом за багги с конвоирами. Все живы и здоровы, раненых нет, кое-кто прихрамывает лишь слегка. Кадры видео в своем телеграм-канале опубликовал военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

Прислали товарищи нестандартное видео с дорог Красноармейского направления. Не то, чтоб табун, но немаленькую группу пленных ведут в тыл бойцы группировки войск «Центр».


Дойдут, отдохнут, попьют чай. И начнут стандартно плакаться: насильно мобилизовали в ТЦК, без подготовки отправили на фронт, не стреляли, воды и еды не было, командиры бросили без связи. Но все в плен попали с пустыми магазинами.

Показательно, что происходит это в ясный день, не под покровом тумана. И пленные, и штурмовики ВС РФ совершенно спокойно передвигаются по дороге, не опасаясь атак дронов. Это свидетельствует о том, что работа расчетов БПЛА врага на этом направлении практически прекращена. Конвоируют пленных штурмовики, которые десять дней назад входили в Красноармейск рано утром под покровом тумана.

В настоящее время в Красноармейске российская армия продолжает уничтожение окруженного противника в микрорайонах Центральный и Горняк, а также на территории западной промзоны. В Димитрове ВС РФ наступают в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. На этом же направлении сорвано пять попыток ВСУ выйти из окружения.

  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:56
    ❝ Сейчас у противника два пути - быть уничтоженными нашими бойцами в случае дальнейшего сопротивления, либо сдаться, сохранив жизнь ❞ —

    — «Если враг не сдаётся, его уничтожают» © ...
  2. Aerolab Звание
    Aerolab
    0
    Сегодня, 15:58
    Ну прямо немцев ведут. Жаль, что маловато будет. Но думаю все еще впереди.
    1. PVV66 Звание
      PVV66
      +1
      Сегодня, 16:18
      Жаль многовато. Как сказал В.Шукшин "они мне мертвые нужны, а не пленные."
      1. Aerolab Звание
        Aerolab
        0
        Сегодня, 16:20
        Мертвые работать не могут. А этим, если на наших ребят не обменяют, лет 10 Донбасс восстанавливать.
        1. PVV66 Звание
          PVV66
          0
          Сегодня, 16:22
          Мы все без этих тварей восстановим.
  3. VictorB Звание
    VictorB
    +3
    Сегодня, 15:59
    Что же, этим повезло.
    А кому-то нет.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +2
      Сегодня, 16:04
      Главное ,что они ,,петь,,потом будут ,в сказки их никто не верит!
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +3
      Сегодня, 16:06
      Жаль, что повезло. Выжили, отъедятся, оглядятся и начнут гадить исподтишка. Или я не знаю бандеровскую сволочь! sad
      1. VictorB Звание
        VictorB
        0
        Сегодня, 16:10
        Как говорил, по слухам, товарищ Сталин, "Будэтэ слэдыть, не будут врэдыть".
        Придется плотно следить за ними. Надо только с них же за надзор плату брать.
  4. Анатоль Клим Звание
    Анатоль Клим
    +2
    Сегодня, 16:04
    И начнут стандартно плакаться: насильно мобилизовали в ТЦК, без подготовки отправили на фронт, не стреляли, воды и еды не было, командиры бросили без связи. Но все в плен попали с пустыми магазинами.

    Ну, вот нет к ним никакого сочувствия, совсем. И нечего им санатории устраивать в плену, кормить, одевать, пусть работают, завалы разбирают, кирпичи таскают. Работы на Донбассе много, пусть отрабатывают.
  5. Артур Грудинин Звание
    Артур Грудинин
    +1
    Сегодня, 16:06
    Надо их на исправительное работы отправлять. Пускай за бесплатно отстраивают Донецк.
    1. Grencer81 Звание
      Grencer81
      0
      Сегодня, 16:24
      За пайку чёрного хлеба без соли...