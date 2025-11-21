Глава ФНС РФ: доля нефтегазовых доходов в бюджете не превышает 30 процентов

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым среди прочих вопросов поднял тему, касающуюся доли поступлений от нефтегазовых доходов в федеральном бюджете.В ходе встречи с главой государства Егоров рассказал, что по итогам десяти месяцев можно отметить, что бюджетная система России сохраняет свою устойчивость во многом за счет ненефтегазовых доходов, доля которых в федеральном бюджете выросла на пять процентов. Учитывая, что исторически нефтегазовые доходы составляли значительную часть бюджета страны, это можно уверенно считать весьма неплохим результатом.Глава ФНС констатировал, что в настоящее время нефтегазовые доходы дают три триллиона рублей в федеральный бюджет при общем падении нефтегаза на два триллиона. То есть получается, что при общем росте бюджета удалось достичь показателей, при которых доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете не превышает 30 процентов.Ранее сообщалось, что в проекте федерального бюджета РФ на 2026-2028 гг., принятом ранее Госдумой, доходы в 2026 году составят 40,28 трлн руб., расходы — 44,07 трлн руб., предполагаемый дефицит бюджета в следующем году составит 3,79 трлн руб. Прогноз ВВП — 235,07 трлн руб., инфляция не выше 4%. На 2027 год запланированы доходы в 42,91 трлн руб. (включая дополнительные нефтегазовые доходы в 342,1 млрд руб.), расходы — 46,10 трлн руб., соответственно, дефицит бюджета, несмотря на снижение нефтегазовых доходов, снизится до 3,19 трлн руб.Таким образом, можно отметить, что роль нефтегазовых доходов для российского бюджета продолжает снижаться и уже никогда не будет такой критической, как в 90-е годы прошлого века.

