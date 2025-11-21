Безуглая: в День рождения забравшего власть Ермака Киеву навязывают капитуляцию
Мирный план Трампа якобы нереалистичен ни по сути, ни по форме, да еще и унижает лидеров Европы. К тому же он предлагает капитуляцию Украины перед Россией под давлением «трампистов».
Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский нардеп Марьяна Безуглая.
Она заявила, что США пытаются «сбыть» Украину Москве, используя внутренний кризис и рассчитывая на то, что киевские власти, «созрели» для сдачи. Но, по ее мнению, этот план обречен на неудачу, так как не соответствует украинским интересам.
Безуглая напомнила, что в этот день в Киеве празднуют «День достоинства и свободы» в честь начала Майдана 2013-2014 года. Именно тогда мирные протесты переросли в беспорядки и акты насилия, приведя в итоге к госперевороту и приходу к власти радикальных элементов. Разумеется, у киевских властей другая версия: «Янукович жестоко разогнал несчастных мирных студентов».
По иронии судьбы в тот же день родился глава Офиса Зеленского, который сейчас якобы является теневым руководителем государства. По мнению Безуглой, в День рождения забравшего власть в стране Андрея Ермака Киеву навязывают капитуляцию.
Она утверждает:
Отвечая в ходе брифинга на вопрос о мирном плане Трампа, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском руководстве его не обсуждали. Дело в том, что никаких официальных документов или обращений из Вашингтона по этому поводу Москва не получала.
