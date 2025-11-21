Безуглая: в День рождения забравшего власть Ермака Киеву навязывают капитуляцию

5 452 22
Безуглая: в День рождения забравшего власть Ермака Киеву навязывают капитуляцию

Мирный план Трампа якобы нереалистичен ни по сути, ни по форме, да еще и унижает лидеров Европы. К тому же он предлагает капитуляцию Украины перед Россией под давлением «трампистов».

Об этом в своем Telegram-канале пишет украинский нардеп Марьяна Безуглая.

Она заявила, что США пытаются «сбыть» Украину Москве, используя внутренний кризис и рассчитывая на то, что киевские власти, «созрели» для сдачи. Но, по ее мнению, этот план обречен на неудачу, так как не соответствует украинским интересам.

Безуглая напомнила, что в этот день в Киеве празднуют «День достоинства и свободы» в честь начала Майдана 2013-2014 года. Именно тогда мирные протесты переросли в беспорядки и акты насилия, приведя в итоге к госперевороту и приходу к власти радикальных элементов. Разумеется, у киевских властей другая версия: «Янукович жестоко разогнал несчастных мирных студентов».

По иронии судьбы в тот же день родился глава Офиса Зеленского, который сейчас якобы является теневым руководителем государства. По мнению Безуглой, в День рождения забравшего власть в стране Андрея Ермака Киеву навязывают капитуляцию.


Она утверждает:

Сегодня мы увидели очередной план капитуляции, который пытаются навязать нашему государству.

Отвечая в ходе брифинга на вопрос о мирном плане Трампа, глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском руководстве его не обсуждали. Дело в том, что никаких официальных документов или обращений из Вашингтона по этому поводу Москва не получала.
22 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Комментарий был удален.
  2. oleg-nekrasov-19 Звание
    oleg-nekrasov-19
    +4
    Сегодня, 16:27
    Цитата: oleg-nekrasov-19
    Безуглая: в День рождения забравшего власть Ермака Киеву навязывают капитуляцию

    это пока еще не капитуляция, капитуляция , это то что Сырский вместо ушатанных Зеленского и его своры будет подписывать в Киеве .
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 16:55
      Ну как возможный вариант.
      Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Гнатов подтвердил критическую ситуацию с личным составом в украинской армии. В интервью немецкому изданию Zeit он признал, что войска находятся в крайне тяжелом положении.

      «Положение очень тяжёлое, этот военный год довёл нас до изнеможения», — цитирует его РИА Новости.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +1
        Сегодня, 16:57
        Зеленскому и его европейским покровителям вместе с Линдси Грэмом и англичанкой ( которая гадит) это видимо не интересно.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +2
          Сегодня, 17:03
          Интересно будет тогда,когда фронт у ВСУ рухнет.Долго игнорировать реальность не получится.Есть реальность,а есть хотелки европейских покровителей Зеленского.Они вон,как пишут,через Эрдогана и Кавказ хотят подчинить Среднюю Азию Европе.Хотелки у них такие,амбиции.
      2. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 17:10
        Sky Strike fighter
        «Положение очень тяжёлое, этот военный год довёл нас до изнеможения»

        Дык, год еще не закончился, пусть посмотрит на календарь. Впереди рождественские веселья.
    2. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 17:21
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      это пока еще не капитуляция, капитуляция , это то что Сырский вместо ушатанных Зеленского и его своры будет подписывать в Киеве .

      Капитуляцию следует принимать в Донецке. Город заслужил годами сопротивления хунте...
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 16:30
    К тому же он предлагает капитуляцию Украины перед Россией под давлением «трампистов».
    ну если мочалке больше нравится капитуляция под дулом пистолета, то кто ж её отговаривать будет
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 16:57
      Тоже-за.Пусть и дальше твердит,что это не соответствует интересам.И твердит это вплоть до белых мишек в Канаде.
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 17:06
      ......рассчитывая на то, что киевские власти, «созрели» для сдачи.

      Если г-жа Безуглая имеет ввиду, что еще не созрели, то это дело исправимое. Только после последствия "созревания" будут намного хуже .
  4. Лимон Звание
    Лимон
    +3
    Сегодня, 16:30
    Ну вот и Марьянка проявилась,то многие ее потеряли здесь. Жива ведьма.)))
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 16:33
      ❝ Ну вот и Марьянка проявилась, то многие её потеряли здесь. Жива ведьма ❞ —
    2. Vik66 Звание
      Vik66
      +1
      Сегодня, 16:49
      Безумная или Безмозглая её фамилия... am
  5. Madrina Звание
    Madrina
    -1
    Сегодня, 16:33
    I can comfort the young girl. There will be no capitulation- yet.
    This will happen around March 2028. It will be her 40th birthday gift.
  6. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 16:35
    Безуглая напомнила, что в этот день в Киеве празднуют «День достоинства и свободы»
    Достоинство осталось в прошлом, а свободу так и не обрели, раб не может быть свободным.
    Но на Украине, этого не хотят понимать.
  7. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 16:36
    Не будет Киев никакого мирного договора подписывать. зеля уже сказал об этом. Они будут ждать, когда фронт совсем рухнет и в Киеве никого не останется. Подписывать капитуляцию будет какое-нибудь незначительное лицо, которое там ещё будет находиться при исполнении. Так в Берлине 9 мая капитуляцию подписывал генерал-полковник Йодль.
    1. Пензяк Звание
      Пензяк
      +3
      Сегодня, 17:01
      Вот именно, можно дойти до Львова и к тому моменту вся зеленая шобла слиняет из бешеного свинарника и в лучшем случае можно будет поймать только тупого прапора, который из-за тяжелого баула с портянками не сможет сбежать.
  8. Уарабей Звание
    Уарабей
    +4
    Сегодня, 16:38
    """Безуглая напомнила, что в этот день в Киеве празднуют «День достоинства и свободы»"""

    Вот мерило этого "достоинства и свободы". Особенно на фоне цены, которую укры за это платят.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:21
    День рождения Эрмака , тута совсем не при чём, просто достали вы своего хозяина.
  10. БМП-2 Звание
    БМП-2
    +1
    Сегодня, 17:28
    Вопрос же не в том, кто власть забрал, а в том, что с ней сделал. Ответ - ничего. Ну так нечего тогда и слона из мухи раздувать.
    P.s.: интересно, а её не смущает тот факт, что "украинские интересы" и сами не соответствуют интересам украинского народа? Или такое несоответствие - это нормально?
  11. HAM Звание
    HAM
    0
    Сегодня, 17:46
    Вся эта суета с очередными "мирными планами" и прожектами происходит только по одной причине : янки уже поняли что киевской власти пришёл конец,ВСРФ этому очень способствуют....и янкам и Ко достанутся "от мёртвого осла уши"....так что засуетились прямо не по-детски .
    Даже даты устанавливают прикольные--ко "дню благодарения".......Это кого надо "благодарить"? Трампа,что ли?.
    Безуглая отметилась,вспомнила что у Ермака есть "достоинство и свобода"!
  12. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:55
    Судя по реакции Киева и ЕС этот план будет отвергнут. Интрига в том, как на это отреагирует Трамп. Согласится на изменение в пользу Киева или начнет
    давление?
  13. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 18:01
    США пытаются «сбыть» Украину Москве,
    Когда кукуевщине начнёт разваливается окончательно, от неё откажутся вообще все...