Компания L3Harris начинает мелкосерийное производство системы РЭБ Viper Shield для истребителей F-16 ВВС США
L3Harris Technologies — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий. Образована в 2019 году в результате слияния компаний Harris Corporation и L3 Technologies.
В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) L3Harris заняла 206-е место. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год L3Harris заняла 445-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 84 % выручки) компания в 2021 году занимала 10-е место в мире.
На этой неделе компания L3Harris объявила, что система радиоэлектронной борьбы Viper Shield, созданная компанией для истребителя F-16, получила одобрение ВВС США на начало мелкосерийного производства, а первые поставки системы начнутся к концу следующего года.
Трэвис Рул, руководитель компании L3Harris Technologies, рассказал в интервью журналисту издания Breaking Defense в кулуарах Дубайского авиашоу:
— заявил Рул в своём интервью, подчеркнув, что все производственные процессы запущены.
Компания L3Harris планирует передать первую партию комплектов Viper Shield в декабре 2026 года, продолжил Рул. Это первая из 219 систем, заказанных компанией. Система будет поставлена семи зарубежным клиентам, включая Бахрейн, который получит новые самолёты, а Польша модернизирует уже имеющиеся. В общей сложности 168 комплектов будут установлены на новые истребители Block 70/72 производства Lockheed Martin, предназначенные для экспорта, а 51 комплект будет установлен на уже имеющиеся самолёты. По словам Трэвиса Рула, поставки будут осуществляться «примерно в течение полутора лет».
Система Viper Shield, как и другие комплексы РЭБ, обеспечивает самозащиту истребителей от угроз в электромагнитном спектре, обладая такими функциями, как приёмник радиолокационных сигналов и возможность подавления РЛС противника. Этот комплект представляет собой модернизированную версию устаревших систем РЭБ, обновлённую для более эффективного реагирования на быстро меняющиеся угрозы в этом спектре, которые доминировали на поле боя в таких регионах, как Украина.
Трэвис Рул также сообщил, что L3Harris также планирует предложить Viper Shield в конфигурации подвесного контейнера сначала для F-16, а затем изучить возможности использования и для других самолётов. Он добавил, что компания L3Harris ведёт переговоры с компаниями, производящими беспилотные летательные аппараты, о предложении Viper Shield как в виде внутренней самолётной системы, так и в контейнерном исполнении.
— сказал Трэвис Рул, упомянув переговоры с Lockheed о внедрении новых функций, таких как «оперативно-релевантные пеленгация и геолокация», среди прочего.
Хотя новейшая разработка напрямую затрагивает иностранные военно-воздушные силы, компания L3Harris и сам Рул не стесняются преследовать свою ключевую амбицию: вытеснить главного подрядчика Пентагона компанию Northrop Grumman с позиции поставщика комплектов РЭБ для модернизации истребителей F-16 ВВС США.
Трэвис Рул утверждает, что компания L3Harris имеет преимущество перед Northrop, поскольку может использовать средства, потраченные другими странами на разработку системы, а также ускорить процесс, поскольку Viper Shield уже находится в производстве. Northrop, со своей стороны, как сообщается, заявила о готовности начать производство своей системы РЭБ для F-16, получившей наименование IVEWS, с финансированием из бюджета на 2026-й финансовый год после его принятия.
В ответ на это Тревис Рул признал, что ВВС США придётся присоединиться к числу стран, уже стоящих в очереди на Viper Shield, заявив: «Вам придётся сбалансировать это». Тем не менее он добавил, что теперь, когда производственный процесс отлажен, остаётся только наращивать масштабы.
— сказал он.
Вскоре после интервью Тревиса Рула изданию Breaking Defense компания L3Harris объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с EDGE Group для сотрудничества в области разработки оборонных технологических решений в ОАЭ. Согласно пресс-релизу, соглашение включает «рамки для совместных исследований и разработок в области искусственного интеллекта и автономности, а также для внедрения этих технологий».
