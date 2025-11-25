Компания L3Harris начинает мелкосерийное производство системы РЭБ Viper Shield для истребителей F-16 ВВС США

Недавно комплекс РЭБ Viper Shield прошёл так называемую проверку готовности к производству, что позволило перевести программу в режим низкопроизводительного производства. Далее компания планирует выйти на полную мощность к первому кварталу следующего года.

Аппаратное обеспечение не будет меняться; оно уже установлено для заказчика,

Поэтому мы очень воодушевлены, ведь это означает, что мы приближаемся к завершению, когда начнём поставлять системы.

Мы создали его с возможностью модернизации,

Вы сможете добавлять возможности постепенно, поэтому вы будете развивать их время от времени с минимальным риском, а не пытаться делать что-то одно одновременно, что может быть непросто в мире РЭБ.

То есть это будет мгновенно? Нет, но в ближайшее время, до конца 2027 года, у ВВС США могли бы появиться системы. И даже раньше, в зависимости от того, как мы сбалансируем все потребности

L3Harris Technologies — американская военно-промышленная компания, работающая в области электроники и информационных технологий. Образована в 2019 году в результате слияния компаний Harris Corporation и L3 Technologies.В числе крупнейших компаний США по размеру выручки в 2022 году (список Fortune 500) L3Harris заняла 206-е место. В списке крупнейших публичных компаний мира Forbes Global 2000 за 2022 год L3Harris заняла 445-е место. По объёму продаж продукции военного назначения (на которую приходится 84 % выручки) компания в 2021 году занимала 10-е место в мире.На этой неделе компания L3Harris объявила, что система радиоэлектронной борьбы Viper Shield, созданная компанией для истребителя F-16, получила одобрение ВВС США на начало мелкосерийного производства, а первые поставки системы начнутся к концу следующего года.Трэвис Рул, руководитель компании L3Harris Technologies, рассказал в интервью журналисту издания Breaking Defense в кулуарах Дубайского авиашоу:— заявил Рул в своём интервью, подчеркнув, что все производственные процессы запущены.Компания L3Harris планирует передать первую партию комплектов Viper Shield в декабре 2026 года, продолжил Рул. Это первая из 219 систем, заказанных компанией. Система будет поставлена семи зарубежным клиентам, включая Бахрейн, который получит новые самолёты, а Польша модернизирует уже имеющиеся. В общей сложности 168 комплектов будут установлены на новые истребители Block 70/72 производства Lockheed Martin, предназначенные для экспорта, а 51 комплект будет установлен на уже имеющиеся самолёты. По словам Трэвиса Рула, поставки будут осуществлятьсяСистема Viper Shield, как и другие комплексы РЭБ, обеспечивает самозащиту истребителей от угроз в электромагнитном спектре, обладая такими функциями, как приёмник радиолокационных сигналов и возможность подавления РЛС противника. Этот комплект представляет собой модернизированную версию устаревших систем РЭБ, обновлённую для более эффективного реагирования на быстро меняющиеся угрозы в этом спектре, которые доминировали на поле боя в таких регионах, как Украина.Трэвис Рул также сообщил, что L3Harris также планирует предложить Viper Shield в конфигурации подвесного контейнера сначала для F-16, а затем изучить возможности использования и для других самолётов. Он добавил, что компания L3Harris ведёт переговоры с компаниями, производящими беспилотные летательные аппараты, о предложении Viper Shield как в виде внутренней самолётной системы, так и в контейнерном исполнении.— сказал Трэвис Рул, упомянув переговоры с Lockheed о внедрении новых функций, таких как, среди прочего.Хотя новейшая разработка напрямую затрагивает иностранные военно-воздушные силы, компания L3Harris и сам Рул не стесняются преследовать свою ключевую амбицию: вытеснить главного подрядчика Пентагона компанию Northrop Grumman с позиции поставщика комплектов РЭБ для модернизации истребителей F-16 ВВС США.Трэвис Рул утверждает, что компания L3Harris имеет преимущество перед Northrop, поскольку может использовать средства, потраченные другими странами на разработку системы, а также ускорить процесс, поскольку Viper Shield уже находится в производстве. Northrop, со своей стороны, как сообщается, заявила о готовности начать производство своей системы РЭБ для F-16, получившей наименование IVEWS, с финансированием из бюджета на 2026-й финансовый год после его принятия.В ответ на это Тревис Рул признал, что ВВС США придётся присоединиться к числу стран, уже стоящих в очереди на Viper Shield, заявив:. Тем не менее он добавил, что теперь, когда производственный процесс отлажен, остаётся только наращивать масштабы.— сказал он.Вскоре после интервью Тревиса Рула изданию Breaking Defense компания L3Harris объявила о подписании меморандума о взаимопонимании с EDGE Group для сотрудничества в области разработки оборонных технологических решений в ОАЭ. Согласно пресс-релизу, соглашение включает