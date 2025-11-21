На юго-западе Воронежа найдены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS

4 235 21
На юго-западе Воронежа найдены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS

Днем 18 ноября враг предпринял попытку атаковать Воронеж поставленными ВСУ из США тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Дежурные расчеты ПВО, прикрывающие небо над городом, отработали четко. Воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты из ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».

Никто не пострадал. В результате падения фрагментов ракет повреждения получила крыша Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение.

Места пуска ракет были засечены в районе села Волосская Балаклея, что в 50 км юго-восточнее Чугуева в Харьковской области. Ответными ударами из ОТРК «Искандер-М» были уничтожены две пусковые установки РСЗО M270 MLRS с боекомплектом и расчетами.

До Воронежа по прямой от села Волосская Балаклея около 250 километров. Это означает, что враг применил наиболее дальнобойные модификации американских ракет MGM-140B ATACMS Block 1A (до 300 км) или ATACMS Block 1A Unitary (QRU)/MGM-168A ATACMS Block 4A (до 270 км). Две последние модификации «Атакмс» оснащены осколочно-фугасной БЧ WDU-18 массой 226,8 кг. Страшно представить, что было бы, случись их подрыв в городской черте средь бела дня.

Несколько фрагментов сбитых ракет сразу найдены не были. Сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что в ходе осмотра территории, длившегося несколько дней, блоки «Атакмс» с неразорвавшейся боевой частью были обнаружены в одном из СНТ на юго-западе областного центра.

При обследовании территории Воронежа после сбития ракет 18 ноября в садоводческом товариществе на юго-западе города обнаружены взрывоопасные элементы.

Саперы осмотрели опасные находки, которые лежат в 150 метрах от ближайших частных строений. Было констатировано, что вывозить их слишком опасно, поэтому блоки с БЧ будут подорваны на месте завтра около 14:00 по местному времени. Гусев призвал воронежцев сохранять спокойствие.

В СНТ постоянно проживают люди, жителей нескольких домов временно эвакуировали. Глава региона сообщил, что, скорее всего, в результате подрывов ближайшие строения могут получить повреждения. Всем владельцам домов после оценки ущерба будут выплачены компенсации и оказана необходимая поддержка. Областная и городская администрации находятся в постоянном контакте по этому вопросу, подчеркнул губернатор.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +2
    Сегодня, 17:24
    После такого наши просто обязаны насильно обучить парней в тапках запускать Искандер по мирным полоссатым авианосцам. И целеуказания правильные вовремя получить. С повторным дострелом кассетой по обездвиженной цели. .
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      Сегодня, 17:34
      Дорого, а вот Точки-У давно пора утилизировать, ТТ топливо, в отличие от капсулированного жидкого деградирует, не пропадать-же добру, да и носители БАЗы не молодеют
      1. olbop Звание
        olbop
        0
        Сегодня, 17:49
        Где-то вчера или даже сегодня мелькнула информация, что ракеты для Точек-У уже кончились, потому давно их не слышно.
        1. Товарищ Берия Звание
          Товарищ Берия
          +3
          Сегодня, 17:55
          Так это у xoxлов кончились, а у нас, если хорошо поискать, наверняка найдутся. Но увы - просрочка. Только на свой страх и риск.
          1. olbop Звание
            olbop
            0
            Сегодня, 17:57
            Так тут шла речь про утилизацию не хохляцких Точек-У? Видимо, я не так понял и добавил про кончину ракет у украинцев.
            1. KCA Звание
              KCA
              0
              Сегодня, 18:01
              Так внематочнее читать надо, про утилизацию наших Точек я написал на предложение отправить тапкам Искандеры, про удары Точек не слышал, значит Искандеров и Смерчей хватает
              1. olbop Звание
                olbop
                0
                Сегодня, 18:03
                Извиняюсь за невнимательность.
            2. Товарищ Берия Звание
              Товарищ Берия
              0
              Сегодня, 18:10
              Не смотря на мой восьмой десяток прожитых лет я таки не потерял способность делать логические выводы из прочитанного или услышанного.
              Цитата: Щирый прапор
              После такого наши просто обязаны насильно обучить парней в тапках запускать Искандер по мирным полоссатым авианосцам. И целеуказания правильные вовремя получить. С повторным дострелом кассетой по обездвиженной цели. .

              Цитата: KCA
              Дорого, а вот Точки-У давно пора утилизировать, ТТ топливо, в отличие от капсулированного жидкого деградирует, не пропадать-же добру, да и носители БАЗы не молодеют


              Ну и где здесь xoxлы? Неужели они поставляют вооружение хуситам, что бы те их хозяев кошмарили? Хотя с них станется, они рідну матір продадуть і не почервоніють. laughing
          2. Сергей3 Звание
            Сергей3
            0
            Сегодня, 18:30
            Только на свой страх и риск.

            Дистанционный запуск без экипажа в кабине.
            1. Товарищ Берия Звание
              Товарищ Берия
              0
              Сегодня, 18:40
              Не секрет, Искандеры тоже запускают дистанционно. Экипаж дороже, несмотря на большую стоимость ПУ. Или с выносного пульта, а то и вовсе по специнтернету, экипажу нужно только вывести ПУ в назначенную точку. Координаты и команда на Пуск придут без его участия. Поэтому результативность ударов Искандерами резко увеличилась.
    2. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 17:52
      Цитата: Щирый прапор
      После такого
      А как там с какими-то запретами Трампа на удары вглубь России? Эту фотографию Трампу на Рождество, вместо открытки...
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 17:26
    Не по теме, но рассказать надо.

    В процессе последнего обмена телами между РФ и Украиной нам было передано тело нашего военнослужащего с изъятым сердцем.
    «Смерть наступила в результате массовой кровопотери. Однако самым страшным оказалось то, что на теле обнаружен застарелый хирургический разрез, сделанный с левой стороны в области сердца и указывающий на извлечения внутреннего органа»


    Личность военнослужащего была установлена с помощью дактилоскопической экспертизы.

    Несмотря на заявления киевского режима о соблюдении Женевской конвенции, представленные доказательства свидетельствуют о том, что противник демонстрирует крайнюю жестокость, лишенную каких-либо человеческих черт.

    А АТАКМСы по Воронежу были запущены по принципу - куда-нибудь да попадут, мимо Воронежа не промахнутся. Ни разу не являюсь адвокатом США, но в данном случае, похоже, была какая-то укросебятина, но без помощи извне не обошлось, скорее всего бритты ручoнки свои приложили. Тем более они некоторое количество MLRS Украине поставили.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:38
      Цитата: Товарищ Берия
      В процессе последнего обмена телами между РФ и Украиной нам было передано тело нашего военнослужащего с изъятым сердцем.

      Как ни мерзко такое предполагать, но укронацисты вполне могли по недосмотру вернуть этого погибшего бойца с очевидным доказательством изъятия сердца. С них станется проворачивать продажи органов "чёрным трансплантологам" по заказу, а потом просто замести следы.
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        +1
        Сегодня, 17:50
        Да, скорее всего по недосмотру, или по xoxлятскому обращению со своими погибшими. Похороны происходят под присмотром СБУ. Главное - что бы громадяне на коленях вдоль дороги стояли и выражали скорбь. А чего там у трупа не хватает - гос.тайна.
    2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 17:46
      ❝ В процессе последнего обмена телами между РФ и Украиной нам было передано тело нашего военнослужащего с изъятым сердцем ❞ —
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 17:28
    Такая "дура" падает в 150 м. от СНТ а постоянно проживающие там люди не сном не духом и три дня никто ничего,а там ведь не 50 г. тротила.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 17:49
      Цитата: Ропот 55
      Такая "дура" падает в 150 м. от СНТ а постоянно проживающие там люди не сном не духом и три дня никто ничего,а там ведь не 50 г. тротила.

      Повезло, что б/ч не взорвалась, а падение, видимо, не было шумным на фоне работающей ПВО и взрывов в небе. К тому же, в лесу сейчас делать нечего, вот и пролежали фрагменты, пока не начали специально искать.
  4. Valery Звание
    Valery
    -2
    Сегодня, 17:36
    А как насчет заявок Верховного о наказании поставщиков этих ракет?
    Или опять будет грозить пальчиком, а МИД выражать озабоченность?
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      +2
      Сегодня, 17:45
      А новенького что-нибудь есть?
  5. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 17:54
    Цитата: Zoldat_A
    Цитата: Щирый прапор
    После такого
    А как там с какими-то запретами Трампа на удары вглубь России? Эту фотографию Трампу на Рождество, вместо открытки...

    Открытку ракетами доставлять надобно, так быстрее доходит
  6. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Сегодня, 18:25
    американских ракет MGM-140B ATACMS Block 1A (до 300 км) или ATACMS Block 1A Unitary (QRU)/MGM-168A ATACMS Block 4A
    Так США наводит и запускает, и какой ответ РФ? Это нападение на РФ? Если нет, тогда что такое нападение ?, давайте также по США постреляем, как они по РФ тоже, скажем, мы не при делах, сами прилетели.