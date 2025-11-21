На юго-западе Воронежа найдены неразорвавшиеся блоки ракет ATACMS
Днем 18 ноября враг предпринял попытку атаковать Воронеж поставленными ВСУ из США тактическими баллистическими ракетами ATACMS. Дежурные расчеты ПВО, прикрывающие небо над городом, отработали четко. Воздушные цели были своевременно обнаружены и сбиты из ЗРК С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь».
Никто не пострадал. В результате падения фрагментов ракет повреждения получила крыша Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение.
Места пуска ракет были засечены в районе села Волосская Балаклея, что в 50 км юго-восточнее Чугуева в Харьковской области. Ответными ударами из ОТРК «Искандер-М» были уничтожены две пусковые установки РСЗО M270 MLRS с боекомплектом и расчетами.
До Воронежа по прямой от села Волосская Балаклея около 250 километров. Это означает, что враг применил наиболее дальнобойные модификации американских ракет MGM-140B ATACMS Block 1A (до 300 км) или ATACMS Block 1A Unitary (QRU)/MGM-168A ATACMS Block 4A (до 270 км). Две последние модификации «Атакмс» оснащены осколочно-фугасной БЧ WDU-18 массой 226,8 кг. Страшно представить, что было бы, случись их подрыв в городской черте средь бела дня.
Несколько фрагментов сбитых ракет сразу найдены не были. Сегодня губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем телеграм-канале, что в ходе осмотра территории, длившегося несколько дней, блоки «Атакмс» с неразорвавшейся боевой частью были обнаружены в одном из СНТ на юго-западе областного центра.
Саперы осмотрели опасные находки, которые лежат в 150 метрах от ближайших частных строений. Было констатировано, что вывозить их слишком опасно, поэтому блоки с БЧ будут подорваны на месте завтра около 14:00 по местному времени. Гусев призвал воронежцев сохранять спокойствие.
В СНТ постоянно проживают люди, жителей нескольких домов временно эвакуировали. Глава региона сообщил, что, скорее всего, в результате подрывов ближайшие строения могут получить повреждения. Всем владельцам домов после оценки ущерба будут выплачены компенсации и оказана необходимая поддержка. Областная и городская администрации находятся в постоянном контакте по этому вопросу, подчеркнул губернатор.
