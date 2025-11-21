Подлежат утилизации: Британия не передаст ВСУ ударные беспилотники MQ-9 Reaper
Британское правительство исключило возможность передачи ВСУ ударно-разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper американского происхождения, несмотря на то, что ВВС страны официально вывели эту платформу из эксплуатации после 18 лет службы. Министр по делам ветеранов Эл Карнс официально заявил:
По его словам, данные беспилотники подлежат утилизации согласно договорным обязательствам по иностранным военным продажам (FMS). Данная отсылка ясно указывает на то, что Британия в этом вопросе связана с контролем со стороны США.
Насколько это зона компетенции министра по делам ветеранов, отдельный вопрос.
Несколько недель назад ВВС страны заявили, что беспилотник Reaper совершил свой последний боевой полёт:
MQ-9 был принят на вооружение британской авиации в 2007 году. В командовании отметили, что вклад этой машины был «критически важным для поддержки британских сил и коалиции [в Афганистане]».
После списания MQ-9 Reaper ВВС переходят на MQ-9B Protector, который имеет увеличенную продолжительность полёта и оснащён модернизированными сенсорами.
Украинские обозреватели предположили, что отказ Лондона обусловлен «выработкой ресурса для дальнейшего использования и высокой уязвимостью к современным средствам ПВО», что было продемонстрировано в Йемене.
