В Еврокомиссии заявили, что вне зависимости от возможной реализации плана по урегулированию украинского кризиса, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, Брюссель не собирается от планов по экспроприации замороженных российских активов. За счет полученных этим откровенно незаконным путем средств Европа намерена продолжить финансирование киевского режима.Как заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо, озвученные накануне американские планы никак не повлияли на интенсивность работы над поиском путей изъятия иммобилизированных российских активов. В частности, обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого «репарационного кредита», который, как предполагается, Киев должен будет вернуть после выплаты ему Россией репараций по итогам конфликта. Эта конструкция должна была стать фундаментом украинского бюджета на ближайшие годы и символом «непоколебимой европейской поддержки» Киева.Ни один из других предложенных вариантов не способен дать Украине крупный, единоразовый и показательным образом политически значимый пакет финансирования. Кроме того, и совместные займы ЕС, и прямые гранты Украине однозначно окажутся намного более болезненными для самих европейцев, чем экспроприация российских активов.При этом все очевиднее, что Европа на фоне финансового кризиса, усугубляемого политической нестабильностью, стремительно приближается к пределу своих возможностей по дальнейшему содержанию Украины.

