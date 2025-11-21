ЕК не намерена отказываться от планов по экспроприации российских активов

В Еврокомиссии заявили, что вне зависимости от возможной реализации плана по урегулированию украинского кризиса, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа, Брюссель не собирается от планов по экспроприации замороженных российских активов. За счет полученных этим откровенно незаконным путем средств Европа намерена продолжить финансирование киевского режима.

Как заявила в ходе брифинга в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо, озвученные накануне американские планы никак не повлияли на интенсивность работы над поиском путей изъятия иммобилизированных российских активов. В частности, обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро в виде так называемого «репарационного кредита», который, как предполагается, Киев должен будет вернуть после выплаты ему Россией репараций по итогам конфликта. Эта конструкция должна была стать фундаментом украинского бюджета на ближайшие годы и символом «непоколебимой европейской поддержки» Киева.

Ни один из других предложенных вариантов не способен дать Украине крупный, единоразовый и показательным образом политически значимый пакет финансирования. Кроме того, и совместные займы ЕС, и прямые гранты Украине однозначно окажутся намного более болезненными для самих европейцев, чем экспроприация российских активов.

При этом все очевиднее, что Европа на фоне финансового кризиса, усугубляемого политической нестабильностью, стремительно приближается к пределу своих возможностей по дальнейшему содержанию Украины.
  1. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +2
    Сегодня, 17:40
    поиском путей изъятия иммобилизированных российских активов
    Несколько лет делать вид, что они очень хотят украсть чужие деньги, но их "законы" превыше всего и они не могут. Типа вот какие мы "надежные" уважаемые инвесторы. По моему над этми потугами смеются даже дети.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Vitaly.17
      По моему над этими потугами смеются даже дети.

      Мало того - настанет ещё момент, когда они друг на друга пальцами тыкать будут, как в детском саду: "Это не я! Это он!"
      А нашим бы посильнее эту тему бутурлить - чтоб не забывала кошка, чью сметану съела. И говорить об этом должны не журналисты и даже не министры - Верховный.
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +4
      Сегодня, 18:15
      Цитата: Vitaly.17
      поиском путей изъятия иммобилизированных российских активов
      Несколько лет делать вид, что они очень хотят украсть чужие деньги, но их "законы" превыше всего и они не могут. Типа вот какие мы "надежные" уважаемые инвесторы. По моему над этми потугами смеются даже дети.

      Помимо серьёзных репутационных потерь, потери инвестиционной привлекательности, увеличения вкладов в китайскую и другие развивающиеся страны, рано или поздно этот долг придётся вернуть с процентами, как мы вернули все царские долги и расплатились за ленд-лиз.
      В Европе, как не было ресурсов, так и не будет, в отличии от России. По-любому покупать придётся у нас. Только вот по какой цене? И продадим ли мы?
      Рыночек всё порешает.
      Европа может купить ресурсы в Австралии, Африке, Южной Америке, и везти их через полпланеты, делаю свои товары неконкурентоспособными.
      Всё равно эти еврофашистские рожи приползут к нам на коленях, если мы победим.
      1. Netl Звание
        Netl
        0
        Сегодня, 18:27
        Цитата: Бородач
        Рыночек всё порешает.

        Так мы бы в любом случае продавали им свои товары по максимально возможной цене.

        А инвестиционную привлекательность, конечно, решение о столь масштабном воровстве снизит.
        Любой подумает, что опасно хранить деньги там, где их могут в любой момент украсть по беспределу. Китай уже выводит свои резервы из США и ЕС.
      2. Ныробский Звание
        Ныробский
        +1
        Сегодня, 18:40
        Цитата: Бородач
        Всё равно эти еврофашистские рожи приползут к нам на коленях, если мы победим.

        Слово "если" в вашем предложении лишнее. Мы победим однозначно. Победа будет за нами yes
  2. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 17:40
    ЕК не намерена отказываться от планов по экспроприации российских активов

    Как были сборищем грабителей и бандитов, так даже века Времени их не могут исправить! fellow
    Так и подохнут такими. lol
    1. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      +2
      Сегодня, 17:46
      Цитата: К-50
      Так и подохнут такими.

      Да им пора было сдохнуть еще на льду Чудского озера в субботу 5 апреля 1242 года. Но блин наследственность она такая, обострения нацизма и жадности каждые 80 лет происходит.
  3. frruc Звание
    frruc
    0
    Сегодня, 17:43
    обсуждается сумма от 185 до 210 миллиардов евро

    Если ЕС решатся, то деньги изымут, что скорее всего и случится. Руководство РФ заявило по этому поводу, чем Европа рискует и хватит. Не стоит мусолить эту тему с трибун каждый день. Ответ должен быть равнозначным, или даже стать более существенным для ЕС.
  4. Вадим С Звание
    Вадим С
    -1
    Сегодня, 17:45
    Они и небыли нашими активами! Кто в теме. Да и не будут никогда. Зачем нам постоянно об этом напоминают? Какой скрытый посыл?
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Сегодня, 18:23
      Цитата: Вадим С
      Они и небыли нашими активами! Кто в теме.

      Я в теме и Вы не правы
      Так то депозит это активный (дебетовый) счет, хоть и принадлежит третьему лицу, но деньги там ваши. просто вы их сдаете в аренду на определенных условиях. А вот прибылью от вашего вклада, третье лицо может распоряжаться как угодно. Но не всегда. Заморозка это уже воровство с целью незаконного обогащения чужими активами. В данном случае в особо крупных размерах
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 17:57
    С теми ушлыми фэйсами все понятно... делают, что хотят и ничего им за это не будет...
    Вопрос... как национальные рулящие выкручиваться будут, им то может и прилететь, в конце концов... хотя и это весьма неопределённо, в наше то время всеобщее безответственность тех, кто за свои слова, дела, должен бы отвечать конкретно, по полной программе... request
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Сегодня, 17:57
    ЕК не намерена отказываться от планов по экспроприации российских активов

    На план как подсядешь, то соскочить трудно. lol
  7. Обычный Звание
    Обычный
    +1
    Сегодня, 17:58
    Я бы на месте руководства нашей страны, не знаю, президента, или кого еще, касаемо наших замороженных средств и желании их изъятия сказал бы в интервью, для западной прессы так: заберете наши активы, тогда мы придем к вам за ними чтобы взять их обратно, по праву, придем в те страны, кто на этой пойдет. И пусть потом думают.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 18:21
      Цитата: Обычный
      Я бы на месте руководства нашей страны, не знаю, президента, или кого еще, касаемо наших замороженных средств и желании их изъятия сказал бы в интервью, для западной прессы так: заберете наши активы, тогда мы придем к вам за ними чтобы взять их обратно, по праву, придем в те страны, кто на этой пойдет. И пусть потом думают.

      Да, и ходить то никуда не надо. Можно в России конфисковать все западные активы. Сумма поболее
  8. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 18:01
    Они лишний раз напомнили, что абсолютно недоговороспособны.