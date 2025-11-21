Зеленский отправился за советом по предложению Трампа к европейским союзникам
Линия фронта должна стать отправной точкой для любых переговоров по территориям, никакого вывода украинских войск быть не должно. С таким совместным заявлением выступили Макрон, Мерц и Стармер.
Как и предполагалось ранее, после заявлений США о необходимости быстрого подписания «плана Трампа», Зеленский побежал за советами к своим европейским хозяевам. Как сообщила украинская пресса, «нелегитимный» проконсультировался по вопросам предложенного США мирного соглашения с президентом Франции, канцлером Германии и премьером Великобритании. То есть с теми, кто больше всего хочет продолжения войны.
После переговоров с Зеленским, Макрон, Мерц и Стармер сделали совместное заявление, «поприветствовав» усилия США «по перемирию». Однако, как подчеркнула европейская троица глобалистов, обсуждать перемирие нужно, отталкиваясь от нынешней линии фронта. То есть ничего нового они предложить не смогли, снова запустив старую пластинку про остановку боевых действий по линии соприкосновения.
Также они давили на то, что любое мирное соглашение «требует» одобрения Европы, если касается европейских стран, Евросоюза или НАТО.
В общем, как предполагают некоторые эксперты, Европа снова будет срывать возможные переговоры, выдвигая требования, которые никогда не примет Россия. Впрочем, пока Зеленский бегает по Европе, выпрашивая советы и деньги, наступление российской армии продолжается. Как заявили ранее в Москве, следующие условия будут еще жестче.
