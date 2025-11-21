Зеленский отправился за советом по предложению Трампа к европейским союзникам

Линия фронта должна стать отправной точкой для любых переговоров по территориям, никакого вывода украинских войск быть не должно. С таким совместным заявлением выступили Макрон, Мерц и Стармер.

Как и предполагалось ранее, после заявлений США о необходимости быстрого подписания «плана Трампа», Зеленский побежал за советами к своим европейским хозяевам. Как сообщила украинская пресса, «нелегитимный» проконсультировался по вопросам предложенного США мирного соглашения с президентом Франции, канцлером Германии и премьером Великобритании. То есть с теми, кто больше всего хочет продолжения войны.



После переговоров с Зеленским, Макрон, Мерц и Стармер сделали совместное заявление, «поприветствовав» усилия США «по перемирию». Однако, как подчеркнула европейская троица глобалистов, обсуждать перемирие нужно, отталкиваясь от нынешней линии фронта. То есть ничего нового они предложить не смогли, снова запустив старую пластинку про остановку боевых действий по линии соприкосновения.

Также они давили на то, что любое мирное соглашение «требует» одобрения Европы, если касается европейских стран, Евросоюза или НАТО.

В общем, как предполагают некоторые эксперты, Европа снова будет срывать возможные переговоры, выдвигая требования, которые никогда не примет Россия. Впрочем, пока Зеленский бегает по Европе, выпрашивая советы и деньги, наступление российской армии продолжается. Как заявили ранее в Москве, следующие условия будут еще жестче.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:37
    ❝ Зеленский* побежал за советами к своим европейским хозяевам ❞ —

    — Эти опять за своё ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -2
      Сегодня, 18:13
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 17:37
      Эти опять за своё .

      hi Ну, как всегда, - А поутру они проснулись...
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +1
    Сегодня, 17:38
    Ну тогда эта ЛИНИЯ будет смещается в сторону западных границ Украины,Путин предупреждал.
    1. Baro Звание
      Baro
      -1
      Сегодня, 18:02
      Цитата: Ропот 55
      Ну тогда эта ЛИНИЯ будет смещается в сторону западных границ Украины,Путин предупреждал.

      Есть такое понятие обвал фронтов и это не обязательно мощное наступление и т.д. ..Это просто истощение моральное и бегство мобилизованных ..Ждем ,да долго ,но это уже начинается ,если судить по этим всем планам "мирным" западного мира и страха жуткого Русские идут !
  3. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 17:47
    Какие советы?! Какие союзники?! Хозяева вызвали для получения новых указаний. sad
  4. olbop Звание
    olbop
    0
    Сегодня, 17:52
    Линия фронта должна стать отправной точкой для любых переговоров по территориям, никакого вывода украинских войск быть не должно. С таким совместным заявлением выступили Макрон, Мерц и Стармер.

    В таком случае этим планом они могут подтереться. Но позволит ли Трамп?
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 17:52
    Насоветуют, не стоит и сомневаться... впрочем, могут и насУвать, по самое, самое... wink
  6. Baro Звание
    Baro
    -1
    Сегодня, 17:55
    Им всем не мир на украине нужен ,а вот это ..Пока не разграбят не успогоятся ..
    Воровство российских активов и помощь Украине продолжится, какой бы ни был план СШАПредставитель Еврокомиссии Паула Пинью заявила в Брюсселе:«Да, я могу подтвердить, что наша интенсивная работа по замороженным активам России будет продолжаться».▪️Она подчеркнула, что курс на экспроприацию суверенных активов России не зависит от американских предложений по урегулированию на Украине.Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее сформулировала линию Брюсселя: у ЕС «собственный план из двух пунктов — ослаблять Россию и поддерживать Украину».▪️Еврокомиссия оценила внешние потребности Украины в €135,7 млрд на 2026–2027 годы, из них свыше €80 млрд — на закупку вооружений (при условии завершения боевых действий в 2026 году).На саммите G20 фон дер Ляйен подтвердила позицию ЕС:«Украина может рассчитывать на нас, потому что это агрессия не только против Украины, но и против принципов Устава ООН».? Она подчеркнула, что ЕС ввёл 19 пакетов санкций, и «санкции бьют»:«Это видно по растущим трудностям российской экономики, скачку инфляции, росту процентных ставок и перегретой военной экономике. Медленно, но уверенно цифры показывают, что санкции начинают действовать». Кто о чём, а вшивые всё о Гниде )))
    Збабегали тараканы в банке ..Россия молчит и продолжает продвижение и денацификацию и т.д. Как только котлы образуются ,сразу о мире начинают визжать Ну ну..Работаем мужмкм !
  7. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    0
    Сегодня, 17:57
    По-моему, нелегитимному лишь бы в своём рейхе не сидеть. Новый повод по европам пошляться. Конюхов дома чаще бывает.
    1. Лимон Звание
      Лимон
      -1
      Сегодня, 18:29
      Дома страшно и электричества нет,и ракеты и дроны русские летают постоянно.))
  8. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 18:30
    Клоун разбушевался. Послал Трампа.

    Владимир Зеленский в экстренном видеообращении признал, что страна столкнулась с одним из самых сложных моментов своей истории. Глава государства сообщил о беспрецедентном внешнем давлении, связанном с предложенным администрацией Трампа мирным планом из 28 пунктов. Об этом 21 ноября сообщил украинское издание Страна.ua

    "Украина может оказаться перед очень сложным выбором — потеря достоинства или угроза потери ключевого партнёра. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима", — заявил Зеленский.

    Глава киевского режима дал понять, что Киев намерен добиваться внесения изменений в американские предложения, чтобы в них сохранились "честь и достоинство украинцев".
    Зеленский призвал прекратить внутренние конфликты, заявив, что "государство должно работать" в условиях войны. Он также напомнил о ранее поступавших ультиматумах, которые в итоге оказались, по его словам, безрезультатными, и заверил: "Мы не предали Украину тогда. Мы не сделаем этого и сейчас".

    А что Россия? Идет дальше на Запад.
  9. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 18:32
    Прекращение войны обязательно приведет к аудиту денег, которые страны Европы и Евросоюз перечисляли вна Украину. И обязательно окажется, что были "откаты", которые шли не только к бесноватой гинекологине, но и к Макрону, Мерцу и иже с ними. Макрона и Урсулу точно посадят. Про Мерца не знаю, т.к. немецких законов и прецендентов не знаю. В общем или война до последнего украинца, или скандал и тюрьма.
    p.s. Байден на всякий случай сынка&Co. уже помиловал.
  10. Ныробский Звание
    Ныробский
    0
    Сегодня, 18:48
    Ну ну, эти евроидиёты, этому недопрезиденту уже насоветовали на минус 20% территории и на два миллиона жмуриков, осталось ещё пару-тройку советов дать, что бы само по себе существование украины было прекращено в связи с её ликвидацией. Советчики блин)))