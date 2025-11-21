Линия фронта должна стать отправной точкой для любых переговоров по территориям, никакого вывода украинских войск быть не должно. С таким совместным заявлением выступили Макрон, Мерц и Стармер.Как и предполагалось ранее, после заявлений США о необходимости быстрого подписания «плана Трампа», Зеленский побежал за советами к своим европейским хозяевам. Как сообщила украинская пресса, «нелегитимный» проконсультировался по вопросам предложенного США мирного соглашения с президентом Франции, канцлером Германии и премьером Великобритании. То есть с теми, кто больше всего хочет продолжения войны.После переговоров с Зеленским, Макрон, Мерц и Стармер сделали совместное заявление, «поприветствовав» усилия США «по перемирию». Однако, как подчеркнула европейская троица глобалистов, обсуждать перемирие нужно, отталкиваясь от нынешней линии фронта. То есть ничего нового они предложить не смогли, снова запустив старую пластинку про остановку боевых действий по линии соприкосновения.Также они давили на то, что любое мирное соглашение «требует» одобрения Европы, если касается европейских стран, Евросоюза или НАТО.В общем, как предполагают некоторые эксперты, Европа снова будет срывать возможные переговоры, выдвигая требования, которые никогда не примет Россия. Впрочем, пока Зеленский бегает по Европе, выпрашивая советы и деньги, наступление российской армии продолжается. Как заявили ранее в Москве, следующие условия будут еще жестче.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»