Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска и других населённых пунктов

Глава российского Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений группировок в зоне СВО с освобождением новых территорий и населенных пунктов. Поздравительные телеграммы получили сразу несколько бригад и полков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Поздравления сегодня получили бойцы: 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка за освобождение Купянска в Харьковской области; 121-го мотострелкового полка, освободившие населенный пункт Петропавловка в Харьковской области; 169-й отдельной мотострелковой бригады, освободившие населенный пункт Ямполь в Донецкой Народной Республике.; 252-го мотострелкового полка за освобождение населенного пункта Новоселовка в Донецкой Народной Республике и 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова, освободивших населенный пункт Ставки в Донецкой Народной Республике.



В упорных боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства. В результате ваших решительных действий враг понес существенные потери и отступил.


Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю ВС РФ освободили 16 населенных пунктов, продвинувшись на всех направлениях. Как предполагается, на днях Минобороны объявит об освобождении Покровска, город практически зачищен.
  1. Комментарий был удален.
    1. Товарищ Берия Звание
      Товарищ Берия
      -2
      Сегодня, 18:16
      Ну да, ну да. У каждого военблогера есть прямая линия с ЛБС в отличие от министерства обороны РФ. laughing

      Военный оСВИДОМИтель. wassat
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        0
        Сегодня, 18:49
        Ну тем не менее пишут,что сегодня мощный укреп ВСУ в лице Петропавловки освободили,а это уже связь с Купянском.

        . Приходят данные об освобождении н.п.Петропавловки и ее окрестностей...Огромный укреп-район ВСУ освобожден 21.11.2025...


        https://t.me/Tatarinov_Rus/62290

        И вообще кучно пошло.Пусть Зеленский и дальше сопротивляется переговорам.

        . 21.11.2025 Освобождена Новоселовка, Ямполь, Ставки, Масляковка, Звановка, Иванополье... Почему США тянут на переговоры?


        https://t.me/Tatarinov_Rus/62291
  2. ИгУ Звание
    ИгУ
    -4
    Сегодня, 18:15
    Про Купянск информации с мест о полном контроле не было, хотя "флаговтык" уже пошел.
    1. sergey822
      sergey822
      0
      Сегодня, 18:27
      да уж взять и опубликовать инфу с Военного ОсВедомителя это что то, он же все время топит за ту сторону laughing
      1. Лимон Звание
        Лимон
        0
        Сегодня, 18:34
        Согласен. Мутный канал. Только он и чубатые заявляют про зенитные ракеты которыми дескать наши бьют по укре.)))
        1. isv000 Звание
          isv000
          0
          Сегодня, 18:45
          Цитата: Лимон
          Согласен. Мутный канал. Только он и чубатые заявляют про зенитные ракеты которыми дескать наши бьют по укре.)))

          А хоть бы и так. Чем больше укре прилетает тем лучше, благо ракет под списание у нас вагон и маленькая телега, пусть х.охлы собой утилизируют!
  3. frruc Звание
    frruc
    -3
    Сегодня, 18:16
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска .....

    В Кукуеве потерю даже не заметили, они отмечают сегодня большой праздник.