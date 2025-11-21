Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска и других населённых пунктов
Глава российского Минобороны Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений группировок в зоне СВО с освобождением новых территорий и населенных пунктов. Поздравительные телеграммы получили сразу несколько бригад и полков. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Поздравления сегодня получили бойцы: 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка за освобождение Купянска в Харьковской области; 121-го мотострелкового полка, освободившие населенный пункт Петропавловка в Харьковской области; 169-й отдельной мотострелковой бригады, освободившие населенный пункт Ямполь в Донецкой Народной Республике.; 252-го мотострелкового полка за освобождение населенного пункта Новоселовка в Донецкой Народной Республике и 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова, освободивших населенный пункт Ставки в Донецкой Народной Республике.
В упорных боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства. В результате ваших решительных действий враг понес существенные потери и отступил.
Как сообщалось ранее, за прошедшую неделю ВС РФ освободили 16 населенных пунктов, продвинувшись на всех направлениях. Как предполагается, на днях Минобороны объявит об освобождении Покровска, город практически зачищен.
