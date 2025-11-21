Немецкое СМИ: Через два-три года после заключения мира РФ нападёт на Украину

Немецкое СМИ: Через два-три года после заключения мира РФ нападёт на Украину

Вслед за Киевом европейцы в штыки встретили «мирный план» Трампа. Почти все в нем их не устраивает, война должна продолжаться, зашумели «ястребы» Евросоюза. Дабы продавить эту парадигму подключили подконтрольные средства массовой информации.

Известный русофобской позицией немецкий таблоид Bild* (внесен в список иносми в РФ) оперативно опубликовал материал, в котором утверждается, что прекращение конфликта на Украине необходимо вовсе не Киеву, а Москве. Привычно перевернув все с ног на голову, немецкое издание пишет, что Россия в результате заключения мирного соглашения получит передышку, восстановит силы и через два-три года снова нападет на Украину.

Сложно понять, зачем это нам нужно. Сейчас передышка более всего необходима отступающей по всему фронту украинской армии, режиму Зеленского и его европейским кураторам, которые никак не могут без США изыскать средства и возможности для дальнейшей поддержки Киева. Еще и к скорому «нападению» России, которое по заявлениям некоторых европейских чиновников и политиков всенепременно случится в аккурат через два-три года, надо готовиться.

Американский план достижения мира на Украине вызвал большую озабоченность в правительстве Германии, констатирует политический обозреватель Bild* Роман Айхингер. В Берлине считают, что от Киева требуют фактической капитуляции и что осуществление этого сценария несет в себе большой риск для Европы.

Американский мирный план для Украины читается так, будто его придумал лично Путин. Если его действительно предложили всерьёз, то для Киева он означал бы фактическую капитуляцию, а для Европы — катастрофу.

Айхингер уверен, что такой «мир» был бы для российского президента «почти приглашением начать следующую войну». Более всего его расстраивает то, что Европа в это ситуации оказалась в очень слабой позиции, ее не усаживают за стол переговоров (Зеленский не в счет), все решают Вашингтон и Москва. Немецкий журналист заключает:

Вывод по итогам почти четырёх лет войны в Украине не нов, но, увы, стал ещё более актуальным: Европа должна стать военной силой, и лучше всего с собственной армией.

Но в чем прав Айхингер, так это в том, как он констатирует, что «гарантии безопасности для Украины не стоят и гроша — вернее, рубля». Ведь президент России никогда не обращал внимания на подобные обещания, а Трамп меняет своё мнение на этот счёт каждую неделю.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 18:26
    Зачем они свои действия и мысли проецируют на других?
  2. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Сегодня, 18:31
    Немецкое СМИ: Через два-три года после заключения мира РФ нападёт на Украину

    Немецким сми не пора у психиатра провериться? lol
    Россия без Великой причины не нападает.
    Нам не нужны особо земли , деньги, ресурсы.
    Мы за СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!
    И если кто-то решает, что может ущемлять русских и русскоговорящих, грабить их, уничтожать, то мы, как доблестные хирурги, всегда готовы эту гниль с тела цивилизации очистить.
    Ну, а если вы в эту гниль попадаете, то кто вам доктор? lol
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 18:45
      Это Германия, Франция и руководство ЕС довели ситуацию до того, что имеем. Дальше будет веселее.
  3. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 18:40
    Вывод по итогам почти четырёх лет войны в Украине не нов, но, увы, стал ещё более актуальным: Европа должна стать военной силой, и лучше всего с собственной армией.

    Ну это уже было аж в 2008. Дядя Сэм вам очень доходчиво объяснил, что это очень дорого вам обойдется.
    Второй бунт супротив США? Ну смотрите сами: 5% ВВП на НАТО и минимум 2% на евроармию. Потянете итоговые 7%?
  4. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 18:41
    Обязательно нападет! Но только на Чехию, Баварию и Данию. Потому что из-за санкций пиво "Балтика" совсем испортилось. А хочется настоящего чешского "Козла", баварского "Шпатена" и конечно "Туборга" wassat
  5. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 18:47
    Обязательно нарушим, при первом же обстреле РФ. Но только будем бить уже по гарантам. Ибо справедливо и не нарушает устав ООН