Американский мирный план для Украины читается так, будто его придумал лично Путин. Если его действительно предложили всерьёз, то для Киева он означал бы фактическую капитуляцию, а для Европы — катастрофу.

Вывод по итогам почти четырёх лет войны в Украине не нов, но, увы, стал ещё более актуальным: Европа должна стать военной силой, и лучше всего с собственной армией.

Вслед за Киевом европейцы в штыки встретили «мирный план» Трампа. Почти все в нем их не устраивает, война должна продолжаться, зашумели «ястребы» Евросоюза. Дабы продавить эту парадигму подключили подконтрольные средства массовой информации.Известный русофобской позицией немецкий таблоид Bild* (внесен в список иносми в РФ) оперативно опубликовал материал, в котором утверждается, что прекращение конфликта на Украине необходимо вовсе не Киеву, а Москве. Привычно перевернув все с ног на голову, немецкое издание пишет, что Россия в результате заключения мирного соглашения получит передышку, восстановит силы и через два-три года снова нападет на Украину.Сложно понять, зачем это нам нужно. Сейчас передышка более всего необходима отступающей по всему фронту украинской армии, режиму Зеленского и его европейским кураторам, которые никак не могут без США изыскать средства и возможности для дальнейшей поддержки Киева. Еще и к скорому «нападению» России, которое по заявлениям некоторых европейских чиновников и политиков всенепременно случится в аккурат через два-три года, надо готовиться.Американский план достижения мира на Украине вызвал большую озабоченность в правительстве Германии, констатирует политический обозреватель Bild* Роман Айхингер. В Берлине считают, что от Киева требуют фактической капитуляции и что осуществление этого сценария несет в себе большой риск для Европы.Айхингер уверен, что такой «мир» был бы для российского президента «почти приглашением начать следующую войну». Более всего его расстраивает то, что Европа в это ситуации оказалась в очень слабой позиции, ее не усаживают за стол переговоров (Зеленский не в счет), все решают Вашингтон и Москва. Немецкий журналист заключает:Но в чем прав Айхингер, так это в том, как он констатирует, что «гарантии безопасности для Украины не стоят и гроша — вернее, рубля». Ведь президент России никогда не обращал внимания на подобные обещания, а Трамп меняет своё мнение на этот счёт каждую неделю.