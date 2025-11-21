Одессит взорвал гранату в здании местного ТЦК: есть жертвы и пострадавшие

Одессит взорвал гранату в здании местного ТЦК: есть жертвы и пострадавшие

Украинские источники сообщают о взрыве в здании одного из ТЦК Одессы, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения разной степени тяжести.

По некоторым данным, патруль «людоловов» доставил в ТЦК Пересыпского (Суворовского) района схваченного на улице 42-летнего мужчину. Во время проверки его личных вещей он достал из кармана гранату, выдернул чеку, после чего положил ее обратно в карман. В результате взрыва жертва «людоловов» погибла на месте, а также пострадали все сотрудники ТЦК, находившиеся в помещении.

На фоне острого дефицита живой силы в ВСУ киевский режим усиливает мобилизационные мероприятия, стремясь отловить максимальное количество потенциальных военнослужащих. Пользуясь полнейшей безнаказанностью и обладая фактически ничем не ограниченной свободой действий, «людоловы» из ТЦК массово похищают на улицах зазевавшихся прохожих, после чего, пренебрегая медкомиссией, отправляют их умирать под ударами ФАБов и плотным огнем артиллерии ВС РФ.

Между тем украинское командование меланхолично отмечает, что «последний год довел ВСУ до полного истощения», и сетует на крайне тяжелую ситуацию на фоне острой нехватки личного состава. Фронт близок к обрушению сразу на нескольких участках. Однако, несмотря на очевидную неотвратимость полного поражения Украины, Зеленский упорно отказывается принимать предложенные Киеву условия завершения вооруженного конфликта.
  Starover_Z
    Starover_Z
    +3
    Сегодня, 18:31
    По некоторым данным, патруль «людоловов» доставил в ТЦК Пересыпского (Суворовского) района схваченного на улице 42-летнего мужчину. Во время проверки его личных вещей он достал из кармана гранату, выдернул чеку, после чего положил ее обратно в карман.

    Зря положил гранату в карман. Надо было просто подкинуть, раз решился на такое, может "людоловов" поменьше осталось бы.
    faterdom
      faterdom
      +2
      Сегодня, 18:43
      Ну, сам он жить дальше уже не планировал (что вполне себе адекватно), а вот положенную в карман гранату никто уже не откинет, хотя среди ТЦК таких прямо хероев и не водится, но вдруг кто шустрый.
      Так что, поступил четко и поучительно.
    Flashpoint
      Flashpoint
      +1
      Сегодня, 18:45
      Похоже уже от безысходности - хотел уйти без лишних страданий сам гарантированно и устроить развлечения обидчикам. Так то серьёзный шаг - нужно решиться самому на такое, нужны яйца на такой поступок.
  frruc
    frruc
    +2
    Сегодня, 18:39
    ........выдернул чеку, после чего положил ее обратно в карман.

    Зря. Лишать себя жизни из-за разных уpoдов , напрасно.
  Vitaly.17
    Vitaly.17
    0
    Сегодня, 18:43
    Таких самоотверженных людей, которые с гранатами бросаются на ВСУк и ТЦК нужно обязательно награждать орденами. Хотят того правители или нет, но Одесса по духу русский город. Это было доказано в Доме профсоюзов 2 мая. Там обязательно должен быть наш памятник . Эти жертвы зверств фашизма послужили спусковым крючком и для Крыма и для Донбасса.