Одессит взорвал гранату в здании местного ТЦК: есть жертвы и пострадавшие
1 4815
Украинские источники сообщают о взрыве в здании одного из ТЦК Одессы, в результате которого по меньшей мере один человек погиб и несколько получили ранения разной степени тяжести.
По некоторым данным, патруль «людоловов» доставил в ТЦК Пересыпского (Суворовского) района схваченного на улице 42-летнего мужчину. Во время проверки его личных вещей он достал из кармана гранату, выдернул чеку, после чего положил ее обратно в карман. В результате взрыва жертва «людоловов» погибла на месте, а также пострадали все сотрудники ТЦК, находившиеся в помещении.
На фоне острого дефицита живой силы в ВСУ киевский режим усиливает мобилизационные мероприятия, стремясь отловить максимальное количество потенциальных военнослужащих. Пользуясь полнейшей безнаказанностью и обладая фактически ничем не ограниченной свободой действий, «людоловы» из ТЦК массово похищают на улицах зазевавшихся прохожих, после чего, пренебрегая медкомиссией, отправляют их умирать под ударами ФАБов и плотным огнем артиллерии ВС РФ.
Между тем украинское командование меланхолично отмечает, что «последний год довел ВСУ до полного истощения», и сетует на крайне тяжелую ситуацию на фоне острой нехватки личного состава. Фронт близок к обрушению сразу на нескольких участках. Однако, несмотря на очевидную неотвратимость полного поражения Украины, Зеленский упорно отказывается принимать предложенные Киеву условия завершения вооруженного конфликта.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация