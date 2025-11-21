«Покровск мы потеряли»: выбравшийся из окружения солдат ВСУ о ситуации в городе

Пока Генштаб рисует собственные карты, а Сырский заявляет о «контролируемой» ситуации в Покровске, вышедший из окружения всушник подтвердил полную потерю города для Киева.

Как сообщают украинские ресурсы, военнослужащему ВСУ Владиславу Потоцкому посчастливилось выбраться из Покровска между Гришино и Родинским, но с неутешительными новостями. По его словам, Покровск полностью потерян, сообщения из Киева о якобы «контроле» над ситуацией не соответствуют действительности. Коридор еще есть, но он из Мирнограда, и российские войска его ежедневно сужают.



Вышли с позиции, живы-здоровы. Смогли выйти на связь. К сожалению, с неутешительными новостями, Покровск мы полностью потеряли. Ситуация катастрофическая, проход, по которому можно отступить из Мирнограда, составляет примерно 1,8 км, при этом в районе Мирнограда и Ровного враг пытается еще больше сузить этот коридор.

— заявил военный.


При этом украинские ресурсы обращают внимание на карты Генштаба ВСУ и паблика Deep State, на которых половина Покровска еще в серой зоне и якобы контролируется ВСУ. Это о том, как украинская власть пытается выдать желаемое за действительное, не признавая реальной ситуации.

Между тем наши ресурсы предполагают, что в ближайшие дни Покровск военные объявят полностью освобожденным, а окруженную в Мирнограде группировку ВСУ будут добивать.
  1. frruc Звание
    frruc
    +6
    Сегодня, 18:47
    «Покровск мы потеряли»

    Как эта крыса оттуда выползла ?
    1. Tusv Звание
      Tusv
      +2
      Сегодня, 18:55
      Цитата: frruc
      Как эта крыса оттуда выползла ?

      Наверное одна из четырех, которая все таки выползла после удара ФАБ 300 по хрущевке недавно
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        +1
        Сегодня, 19:08
        Очень надеюсь,что эту крысу, пристрелят свои же- чубатые.
    2. Baro Звание
      Baro
      +5
      Сегодня, 19:04
      Цитата: frruc
      «Покровск мы потеряли»

      Как эта крыса оттуда выползла ?

      Как и из Дебальцево ..Драпали и запад вопил ПЕРЕМИРИЕ !!! А как Донецк бомбили из всех видов вооружения ,об этом молчат ..Аллея Ангелов есть !!! МЫ ПОМНИМ ВСЕ ..Продолжаем мочить ..Нам нужна капитуляция ! Россию любят обрубать на самой Победе уже англосаксы хитрые ....Нормально все будет мужики !!! Немецкие танки опять на укрине .ЭТО вызов ! Англосаксы тоже запачкались в крови Русского мира и уже не отмоятся !!!
      Падлы скоро опять Русские мир изменит миролорядок и англосаксам там под шконкой место !! Помните деколонизацию ?..
      А теперь будет уже деанглосакнизация по всему миру !!! Ждите и бегите в австралию..
    3. rocket757 Звание
      rocket757
      +2
      Сегодня, 19:07
      Зачем ползут, почему ползут... итог заранее известен, вернут на передовую в другом подразделении тогда того, высока вероятность, что никуда больше уползти не получится.
    4. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:46
      Цитата: frruc
      Как эта крыса оттуда выползла ?

      Очень живучая оказалась.
    5. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 20:10
      Цитата: frruc
      «Покровск мы потеряли»

      Как эта крыса оттуда выползла ?

      Навалила полные штаны. laughing
      Для них специально оставили узкий коридор отступления, как хан Батый для венгров, чтобы уничтожить их на отходе без потерь с нашей стороны.
      А этот Потоцкий зазывает своих побратимов на дорогу смерти, ведущей к Бандере. am good
  2. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 18:59
    а окруженную в Мирнограде группировку ВСУ будут добивать.

    Правильная постановка вопроса!
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 19:10
      Ну вот.. Подорожают полиэтиленовые пакеты...)))
  3. helmi8 Звание
    helmi8
    +2
    Сегодня, 19:02
    Пока Генштаб рисует собственные карты,

    Пока в штабах чертили карты, спецназ давно менял рельеф…© wink
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 19:59
      Цитата: helmi8
      Пока в штабах чертили карты

      На карту украинского Генштаба стоит глянуть - судя по этому произведению искусства штатных рисовальщиков, боевая обстановка с начала ноября неизменно благоприятна для ВСУ - нет никакого окружения, позиции удерживаются, заходи-выходи свободно. Только текст на карте меняется за счёт указываемого количества боестолкновений. Короче, эта замечательная волшебная карта, даже сегодня, убеждает громадян, что все сведения о фактическом разгроме ВСУ в Красноармейско-Мирноградской агломерации не что иное, как изощрённая москальская пропаганда. smile request
      Слева - сегодняшняя карта, справа - от 7-го ноября.
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +2
    Сегодня, 19:02
    Покровск и Мирноград списаны. Попытки снаружи прорвать кольцо — всё. Хoхлы перебрасывают бригады на Гуляйпольское направление.

    Еще один задокументированный прилет ФАБ-3000 по ПВД ВСУ в Мирнограде.

  5. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 19:03
    Чувак шел не в ту сторону.Не добили в Красногвардейске,добьют в Гришино.А так,может быть чайком грелся у добрых людей
  6. Самый вежливый Звание
    Самый вежливый
    +1
    Сегодня, 19:03
    Повезло бойцу , успел выбраться, теперь в тыл наверное.Все остальные в котле остались, шансы выжить минимальны.
    А может и не повезло , если снова , без перерыва и отдыха , на передок пошлют....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:52
      Цитата: Самый вежливый
      А может и не повезло , если снова , без перерыва и отдыха , на передок пошлют...

      Извините, а вы в этом сомневаетесь ?
      Пошлют и сразу, если жив и тяжело не ранен. Их после выхода, в лагерь переформирования и на фронт в окопы ( если в окопы, то повезло ).
    2. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 20:12
      Цитата: Самый вежливый
      Повезло бойцу , успел выбраться, теперь в тыл наверное.Все остальные в котле остались, шансы выжить минимальны.
      А может и не повезло , если снова , без перерыва и отдыха , на передок пошлют....

      Какой там передок? what no
      Пошлют в контрнахрюк на Москву. wink am
      Зима близко. good
  7. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    +1
    Сегодня, 19:15
    Не повезло. Надо ему было сдаться. А так все равно погибнет. И даже не понимает.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 19:56
      Цитата: Oleg Telpes
      Надо ему было сдаться. А так все равно погибнет. И даже не понимает.

      А может он этого и хочет.