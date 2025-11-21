«Покровск мы потеряли»: выбравшийся из окружения солдат ВСУ о ситуации в городе
Пока Генштаб рисует собственные карты, а Сырский заявляет о «контролируемой» ситуации в Покровске, вышедший из окружения всушник подтвердил полную потерю города для Киева.
Как сообщают украинские ресурсы, военнослужащему ВСУ Владиславу Потоцкому посчастливилось выбраться из Покровска между Гришино и Родинским, но с неутешительными новостями. По его словам, Покровск полностью потерян, сообщения из Киева о якобы «контроле» над ситуацией не соответствуют действительности. Коридор еще есть, но он из Мирнограда, и российские войска его ежедневно сужают.
— заявил военный.
При этом украинские ресурсы обращают внимание на карты Генштаба ВСУ и паблика Deep State, на которых половина Покровска еще в серой зоне и якобы контролируется ВСУ. Это о том, как украинская власть пытается выдать желаемое за действительное, не признавая реальной ситуации.
Между тем наши ресурсы предполагают, что в ближайшие дни Покровск военные объявят полностью освобожденным, а окруженную в Мирнограде группировку ВСУ будут добивать.
