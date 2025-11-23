Видели мы ваш ATACMS

Заявленный Украиной удар по России ракетами ATACMS свидетельствует о «серьёзных изменениях в политике США». По крайней мере, в том, что касается ограничений на применение американского оружия

После долгого перерыва Украина заявила, что использовала ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это указывает на ослабление ограничений и возможность получения большего количества ракет.

Это важное событие, которое подчёркивает непоколебимую приверженность Украины своему суверенитету, — заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Украины по поводу атаки. — Несмотря на продолжающееся давление со стороны российских наступательных действий, украинцы сохраняют стойкость, демонстрируя решимость и непоколебимость в защите своей родины.

Использование средств нанесения ударов большой дальности, в том числе таких систем, как ATACMS, будет продолжено,



Запуск ракеты ATACMS из РСЗО M270



Во время испытаний из пусковой установки M142 HIMARS была выпущена ракета PrSM

С конца весны Украина не может использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по целям в России из-за процедуры утверждения на высоком уровне в Министерстве обороны, о которой не было объявлено, — пишет Journal. — По крайней мере один раз Украина пыталась использовать ATACMS для нанесения удара по цели на территории России, но получила отказ.



Инфографика под названием «Решение Байдена о поставке Украине ракет ATACMS приближает к зоне досягаемости ещё больше российских городов» созданная турецкими военными