Видели мы ваш ATACMS
Было интересно почитать то, что пишут на той стороне. По идее, должны хвалить, потому как что еще им остается делать? ATACMS — лучший ОТРК из всего барахла, что имеется на вооружении НАТО, и да, коль тут половина Европы собирается на войну с Россией, было бы неплохо опробовать то, чем можно будет работать в атаке.
То, что защита в смысле ПВО, у европейцев очень сильно так себе, никому уже доказывать не надо. Имел беседу с нашими читателями из Тернополя, если выкинуть русские идиомы из текста, останется что-то типа «ППО люта погань». Там было очень… неприятно.
Но у нас тоже могло быть не очень хорошо, поскольку цитата одного из американских изданий:
С ослаблением согласен. А вот насчет получения еще ракет – очень, знаете, сомнительно. Кто заплатит за банкет? Одна штучка ATACMS стоит от 2 миллионов долларов. То есть над Воронежем восемь миллионов превратились в сувениры для лихих жителей пригорода, да плюс на месте пуска наши приговорили две пусковые установки. То есть еще десятка. Нормально.
То есть проверка на эффективность наших «Панцирей», С-400 и С-300ПМУ2 обошлась США в 18 миллионов долларов минимум.
Нет, конечно, информация всегда стоит денег, но вообще не стоило бы так дорого платить, не находите? Теперь в США знают, что в радиусе действия современных российских ЗРК ракетам ATACMS ловить нечего. Ну, кроме противоракет, конечно. И вот этим в Вашингтоне могут быть очень недовольны, а в Воронеже — наоборот.
Ну а в нашем случае Украина объявила о запуске баллистических ракет ATACMS «по военным объектам в России». Сложно сказать, что для той стороны является военным объектом, в миллионном городе можно много чего туда записать.
Интересно, как можно защитить Родину, пуляя в город, который находится в 300 км от бывшей границы и в котором даже местному обитателю пришлось поломать голову над тем, куда шли эти четыре ракеты? Ладно, штаб 20-й армии. Военный объект. Полигон Погоново. Военный объект, но туда летит уже второй год всё, что выпускается на Украине и не только, лишь бы могло долететь. И там одной ракетой делать вообще нечего, он, мягко говоря, огромный. Там «Грады» боевые стрельбы проводили в старые добрые времена. И САУ с танками.
А дальше как бы и всё. Госпиталь? Бред. Академия? Ну да, учитывая факультет РЭБ и то, что там вороны на лету жарятся, только баллистикой и пробовать. Аэродром? Так там нет никого давно, да и сколько уже можно долбить по «Балтимору», это вообще уже несерьезно. Но тут «слабоумие и отвага» налицо, потому долбят.
Есть мнение, что летело совершенно не по военным объектам. Но благодаря отменной выучке расчетов полка ПВО, прикрывающего город, в очередной раз вышел полный облом. Никогда не устану говорить, что наши ракетчики – лучшие.
И дальше начинаются еще вопросы. Если хорошо покопаться в календаре, то выходит очень интересная штука: это первая попытка удара ATACMS с того момента, как Трамп стал второй раз президентом США. И сразу на почти максимальную дальность.
Что это? Подковерные игрища дядюшки Дональда, который заигрывает с обеими сторонами?
Или тут надо начинать ломать голову, «откуда дровишки»? Это из старых запасов или «дорогие союзнички» на бедность подкинули?
Вот этот вопрос особенно интересен, учитывая ограниченные запасы этого оружия в США.
Хочется сказать — удачи в вашем нелегком труде. Как показывает практика, шансов практически нет, так что продолжайте растрачивать деньги американских и европейских налогоплательщиков. Результат, как говорится, ожидаемый.
Можно согласиться с тем, что кассетные боеголовки действительно очень серьезное оружие против войск на открытой местности, другой вопрос — где они, эти войска в огромных количествах, стоящие «на открытой местности» и ожидающие прилета ATACMS? В Погоново? Некоторые телеграммные вояки уже начали обсуждать эту тему, но тут можно сказать только одно — господа никогда не были в Погоново и просто не знают, что из себя представляет этот полигон. Автор, не раз работавший в этом очаровательном месте, издает звуки, напоминающие здоровый смех кабана.
А вот по густонаселенному городу, да по центральной его части, да в разгар дня… Поневоле задумаешься.
Хотя Киев заявил, что продолжит использовать ATACMS, неизвестно, сколько ракет у него осталось. Учитывая большой промежуток времени между известными случаями применения, вероятно, ракеты заканчивались в течение длительного периода времени, пока США не поставляли новые. Администрация Трампа могла до сих пор блокировать использование этого оружия, хотя прямых подтверждений этому нет.
Но вопрос «кто и чем стрелял?» — это вопрос. Украина по-прежнему располагает несколькими пусковыми установками производства США (HIMARS) и РСЗО М270. Правда, ответка с российской стороны подтверждённо уменьшила это количество на две установки, что приятно нам и неприятно им.
Вопрос боеприпасов открыт. Насколько известно источникам на той стороне, последняя партия, подписанная еще при старине Байдене, прибыла весной, как сообщало в августе The Wall Street Journal. Издание отметило, что «…у Киева, по словам официальных лиц США, остался небольшой запас».
Вопрос только в том, остался запас чего – тактических ракет или снарядов для РСЗО.
Между тем в марте Associated Press сообщило, что у Украины закончились ракеты ATACMS. Тогда представитель военного ведомства США сообщил информационному агентству, что «Украине было передано менее 40 таких ракет и что они закончились в конце января».
Высокопоставленные представители Министерства обороны США, в том числе бывший глава Пентагона Ллойд Остин, «ясно дали понять, что будет поставлено лишь ограниченное количество ракет ATACMS и что США и союзники по НАТО считают другие виды оружия более ценными в бою», сообщает AP.
Так-то вроде бы да, но если всё столь прекрасно, как пишут ребята из «Ассошиэйтед пресс», то откуда взялись эти четыре ракеты?
Запуск ракеты ATACMS из РСЗО M270
Если же верить американским источникам, первая партия из примерно 20 ракет ATACMS раннего поколения с меньшей дальностью полёта прибыла на Украину в октябре 2023 года и, судя по всему, в основном использовалась для атак на российские аэродромы в том же месяце.
Ракеты большей дальности, которые не использовались в ходе боевых действий до весны 2024 года, впервые были применены в ходе серии атак на авиабазы и объекты противовоздушной обороны на Крымском полуострове, по данным Kyiv Post.
Основная причина, по которой Украине было передано ограниченное количество ракет ATACMS, заключается в том, что официальные лица США выразили обеспокоенность по поводу собственных запасов. Однако в декабре 2023 года армия США начала получать первые партии баллистических ракет малой дальности (PrSM). Армия, которая рассматривает PrSM как преемника ATACMS, заявила в сентябре 2023 года, что появление этого оружия может снизить некоторые риски, связанные с предоставлением Украине ATACMS. Вполне возможно, что поставки PrSM высвободили больше ATACMS для Украины, и, учитывая напряжённые отношения между Белым домом и Кремлём, это оружие могло бы послужить как тактическим инструментом, так и политическим.
Это особенно актуально в свете продолжающихся дискуссий о том, что США поставляют Украине ещё более современное оружие с большей дальностью действия. Хотя Трамп, похоже, не в восторге от идеи передать Украине крылатые ракеты «Томагавк», вероятной альтернативой могут стать более компактные ракеты ATACMS, которые имеют гораздо меньшую дальность действия и не создают нового прецедента.
То есть о любых ATACMS, которые будут сбиты над территорией России, можно будет сказать, что «а, это из тех, старых запасов!».
Во время испытаний из пусковой установки M142 HIMARS была выпущена ракета PrSM
После встречи с президентом США Дональдом Трампом в сентябре этого года полупрезидент Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега готов снять ограничения на использование Киевом оружия большой дальности американского производства для нанесения ударов по территории России. Но все та же The Wall Street Journal сообщила, что Трамп не брал на себя никаких обязательств по этому поводу.
Месяцем ранее Journal написал о том, что Пентагон в течение нескольких месяцев «блокировал использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России».
Последний зафиксированный случай удара украинской ракеты ATACMS по территории России произошёл 14 января в рамках массированной атаки с использованием британских крылатых ракет воздушного базирования Storm Shadow и беспилотников большой дальности.
Это произошло в последние дни правления администрации Джо Байдена, которая также пошла окольными путями, предоставляя Украине ATACMS, а затем позволяя ей наносить удары по территории России. Приведённая ниже схема, созданная в то время, когда Байден обсуждал возможность нанесения Украиной ударов по России с помощью ATACMS, даёт представление о том, какие цели могут быть поражены.
Инфографика под названием «Решение Байдена о поставке Украине ракет ATACMS приближает к зоне досягаемости ещё больше российских городов» созданная турецкими военными
Первая такая атака произошла почти ровно год назад. 19 ноября 2024 года по складу боеприпасов недалеко от города Карачев в Брянской области был нанесён удар ракетами ATACMS. Цель находилась примерно в 100 километрах от границы с Украиной, в пределах досягаемости этих ракет.
Хотя ATACMS действительно оказали некое краткосрочное влияние на ход боевых действий, этот эффект был скорее политическим, чем оказал воздействие на ход конфликта. И уж тем более ATACMS не смог устроить переломный момент в войне. И даже не из-за небольшого количества ракет, переданных американцами. Здесь дело несколько в ином.
Сегодня эффект неожиданности может принести первый пуск. Максимум — второй. Далее ракета и все ее параметры будут считаны, запомнены и распространены в среде ПВО. И на каждом ЗРК, отследив пуск, уже будут знать, что это летит ATACMS. И встреча будет соответствующей.
Но что США, Европа и обещанные «адекватные ответы» со стороны России?
Если удар был нанесён так, как было заявлено сегодня, а Министерство обороны России подтвердило удар ATACMS, заявив, что атака была отражена, пусковые установки уничтожены, а украинские военные, которые ими управляли, погибли, это тем не менее указывает на изменение политики администрации Трампа в отношении нанесения ударов по России с использованием американского оружия большой дальности.
Кроме того, все произошедшее может тем или иным образом, прямо или косвенно, но свидетельствовать о возобновлении поставок ракет ATACMS Киеву.
Нет, там, за океаном, что-то явно поломалось. С одной стороны, эти потепления и разговоры, разработанный план примирения, который содержит некоторое количество весьма интересных для России пунктов, о которых год назад даже и думать никто не стал бы, с другой — внезапно нарисовавшиеся ATACMS, которые к тому же еще летят на всю катушку в плане дальности.
Кто-то флешку с кодами в баре забыл опять? А дядюшка-президент ничего не знает?
Или просто стоит выдохнуть и признать, что ничего в США не изменилось, и как была политика даже не двойных стандартов, а двуличная, так все и остается.
Действительно, нам ли чему-то удивляться? Возможно, эффективности наших зенитных ракетных комплексов.
Будучи непосредственным свидетелем уничтожения трех ракет, отмечу, что действительно без шансов. Ракета «Панциря», которая сбила первый ATACMS, отработала шикарно, американское изделие хоть и не развалилось на части, порадовало нас кувырканием в падении. Именно эта ракета и нанесла «урон» крыше и «Газельке». А вот две следующие, по которым работал С-400, были перехвачены намного выше, и от них крупных частей никто не увидел. В дым разнесли. Четвертую ракету сбивали восточнее, не увидел. Но тоже говорят, что «Панцирь» отработал по полной программе.
Что тут можно сказать… С-400 — просто шедевр. «Панцирь» — молодец, быстрый, точный, но ракете в плане боеголовки добавить бы немного, именно для таких оковалков, как ракеты ОТРК.
Очень понравились высказывания в иноСМИ, изобилующие словами «якобы», «возможно», «вероятно», «по словам» и так далее в отношении сбитых американских ракет. Я своими глазами видел, как всё происходило, так что все эти сомнения отпали после второго разрыва в небе.
Российские зенитные ракетные комплексы — лучшие в мире, и доказательства тому собирали по всему Шиловскому лесу и в итоге собрали. А некоторые наиболее ушлые товарищи проникли туда до прибытия военных и Росгвардии. За сувенирами и селфи, чем весьма удивили специалистов: ну вот как люди, в принципе не знающие основ и принципов, могли вычислить точку падения сбитых ракет?
Господа (особенно заокеанские), прошу понять – это Россия. Здесь всё немного не так, как во всем мире, кто-то скажет, что мы варвары, кто-то скажет, что недоразвитые, но мы такие, какие есть.
Мы не пойдем на улицы, потому что сочтем, что нас недостаточно хорошо защищают. Мы будем спокойно платить дополнительные налоги, если будем уверены в том, что на эти деньги будут построены новые ракеты к С-400 и «Панцирям». Мы четвертый раз возьмем Берлин и выбьем всю дурь из того идиота, который рискнет усесться в кресло канцлера. Если будет надо – мы переплывем океан… Нет, лучше пусть такой необходимости не возникнет.
Просто мы — русские. И на каждый ATACMS у нас найдется своя 40Н6Е, и на каждую пусковую ATACMS найдется «Искандер-М».
Это жизнь, причем жизнь по нашим правилам. И сегодня совершенно спокойно, без каких-либо нервяков, мы тут можем со всем основанием сказать: парни, видели мы ваш ATACMS. Фигня, честное слово. Задумайтесь.
