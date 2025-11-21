Литва заблокировала транзит российских нефтепродуктов в Калининградскую область
Литовское государственное предприятие Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило об прекращении транзита грузов подсанкционной российской нефтяной компании «Лукойл» в Калининградскую область.
Гендиректор литовского оператора Эгидиюс Лазаускас объявил, что присоединение к введенным США и Великобританией антироссийским санкциям является «отражением ценностной позиции Вильнюса» и является «последовательным шагом по контролю» над неукоснительным соблюдением ограничений.
Несмотря на то, что, как известно, Lietuvos geležinkeliai не имеют непосредственных контактов с «Лукойлом», а российские нефтепродукты через прибалтийскую республику везут экспедиторы, 31 октября Вильнюс объявил 20-дневный переходный период, до конца которого перевозчикам предлагалось завершить уже действующие контракты.
Ранее литовские власти приостанавливали работу пропускных пунктов на границе с Белоруссией, вследствие чего на территории РБ вынужденно остались тысячи большегрузных фур прибалтийских компаний. Нанесенный своими неосмотрительными действиями многомиллионный ущерб Вильнюс своим перевозчикам возмещать отказался.
При этом стоит отметить, что очевидно, что Литва в очередной раз играет роль разменной монеты в большой геополитической игре. Откровенно нерациональные действия Вильнюса являются следствием наивности литовских политиков и ограниченного суверенитета страны.
