Литва заблокировала транзит российских нефтепродуктов в Калининградскую область

Литовское государственное предприятие Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило об прекращении транзита грузов подсанкционной российской нефтяной компании «Лукойл» в Калининградскую область.

Гендиректор литовского оператора Эгидиюс Лазаускас объявил, что присоединение к введенным США и Великобританией антироссийским санкциям является «отражением ценностной позиции Вильнюса» и является «последовательным шагом по контролю» над неукоснительным соблюдением ограничений.

Несмотря на то, что, как известно, Lietuvos geležinkeliai не имеют непосредственных контактов с «Лукойлом», а российские нефтепродукты через прибалтийскую республику везут экспедиторы, 31 октября Вильнюс объявил 20-дневный переходный период, до конца которого перевозчикам предлагалось завершить уже действующие контракты.

Ранее литовские власти приостанавливали работу пропускных пунктов на границе с Белоруссией, вследствие чего на территории РБ вынужденно остались тысячи большегрузных фур прибалтийских компаний. Нанесенный своими неосмотрительными действиями многомиллионный ущерб Вильнюс своим перевозчикам возмещать отказался.

При этом стоит отметить, что очевидно, что Литва в очередной раз играет роль разменной монеты в большой геополитической игре. Откровенно нерациональные действия Вильнюса являются следствием наивности литовских политиков и ограниченного суверенитета страны.
  1. Baro Звание
    Baro
    +9
    Сегодня, 19:17
    Провоцируют черти ..Ох провоцируют ! Удар по западной окраине ,вам ничего не говорит прибалты (купленные у шведов Петром ! )?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 19:27
      Цитата: Baro
      Провоцируют черти ..Ох провоцируют !

      Посадить три орешник в нескольких метрах от здания, первый где был стадион, второй около речки Нерис и третий около республиканской библиотеки. Всё нужно делать без шума, тихо.
    2. Bad_gr Звание
      Bad_gr
      +6
      Сегодня, 19:41
      Цитата: Baro
      Провоцируют черти ..Ох провоцируют ! Удар по западной окраине ,вам ничего не говорит прибалты (купленные у шведов Петром ! )?
      Кок-то здесь публиковалась карта правильного Сувалкского коридора, и судя по всему к тому и идёт (мы это воплотим в жизнь)
      1. Павел_Свешников Звание
        Павел_Свешников
        0
        Сегодня, 20:26
        Именно такой корридор и должен быть. Он был при СССР, пока этим пришлепкам не дали волю.
    3. Vetal999 Звание
      Vetal999
      0
      Сегодня, 20:29
      Люди упорно хотят покончить с государствеееностью. Те, кто у власти и, кого не отпускают наглы с постов, давно хотят уехать/слинять к своим денежкам на западе. Люди упорно хотят в Россию. В данном случае, интересы всех совпадают. Проблема в том, что Россия в настоящее время берет очумелую краину. А, если еще кого-то - то, как в поговорке: "за 2мя зайцами". request Вот и лезут на стенку пиебалты, что - оппоздали.
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +4
    Сегодня, 19:21
    А представляете как себя будут вести xохлы в случае трамповского "перемирия"?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 19:32
      Цитата: Vulpes
      представляете как себя будут вести xохлы в случае трамповского "перемирия"?

      Представляю, визжать как свиньи будут.
      Но трамповское перемирие, это не панацея, а уловка для России.
    2. Лимон Звание
      Лимон
      -2
      Сегодня, 19:34
      Опять фантазии и мрии? Какое перемирие? это видимо из той же песни,что и ,,аляскинский договорняк,,и ,,сдача всего в Будапеште,,?)))
  3. Aleksandral
    Aleksandral
    0
    Сегодня, 19:23
    И что дальше? Они забыли 1940, 1944? Пора напомнить!!!!!!!
  4. PVV66 Звание
    PVV66
    +8
    Сегодня, 19:25
    После наших "красных линий" они уже ни чего не боятся. Бить нужно было сразу и больно.
  5. Наган Звание
    Наган
    +2
    Сегодня, 19:31
    Троебалты совсем оборзели.
  6. Лимрак Звание
    Лимрак
    0
    Сегодня, 19:34
    Осталось пистонам ...то есть пистонцам из пистонии залив блокернуть и все...Ну а че....угроз нет...реальное применение силы нет...все безопасно....можно нагнетать и продолжать....
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    +1
    Сегодня, 19:55
    А если б Литва об этом не заявила, было б Литве от налагателей санкций что то?
    Если нет, то зачем Литве заниматься неправомерными ограничениями?
    А если да... Хоть понятно, почему заявили об этом.
    Личное мнение...
    Не нужно ограничивать перемещение грузов между территориями одной страны.
    Постройте забор вдоль ж/д, вдоль автомагистрали.
    Или присоединяйтесь к конфликту между другими странами, вопреки международным нормам и правилам.
  8. NICK111 Звание
    NICK111
    0
    Сегодня, 20:11
    Не уймутся, черти. От Батьки получили люлей, мало показалось.
    Еще захотелось. Если постоянно искать приключения на свою пятую точку, то, в конце концов, поиски будут вознаграждены и приключения посыпятся как из рога изобилия!