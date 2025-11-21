Начальник Генштаба ВСУ: армия измотана, но проводит освобождение Купянска

Любой командир всегда будет говорить, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия , больше оборудования, больше боеприпасов и больше других ресурсов. Ситуация очень сложная, мы действительно измотаны этим годом войны, но мы принимаем все меры, чтобы пополнить подразделения и обучить наших людей.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, который ранее особо в публичных выступлениях замечен не был, дал интервью немецкой ежедневной газете Die Zeit. Видимо, Зеленский и остальные слишком заняты мирным планом Трампа и коррупционным скандалом, вот и приходится с прессой общаться подчиненным рангом пониже.Генерал начал с того, что довольно откровенно пожаловался на сильную измотанность армии за последний год. Однако все не так плохо, есть еще «порох в пороховницах» у ВСУ. Начальник Генштаба клятвенно пообещал, что все проблемы, включая самую острую по нехватке личного состава, будут всенепременно решены.Можно опустить логичный вопрос, чем пехота отличается от личного состава и что такое «другие ресурсы». Главное, что очень самоуверенный оптимист Гнатов вступил в заочную полемику с командованием российской армии.Вчера начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянск в Харьковской области. Сегодня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов армии России с освобождением Купянска, Петропавловки, Ямполя, Новоселовки и Ставок. Но по словам Гнатова, хотя украинская армия и измотана, это именно она «проводит освобождение» Купянска.И вот здесь вновь возникает вопрос к логике украинского военачальника. Ведь если понимать его буквально, то ВСУ не держат оборону в городе, контролируют его хотя бы частично, а именно «освобождают». Это значит, что Купянск под контролем ВС РФ, а украинская армия пытается его вернуть.В таких случаях говорят: хотел как лучше, а получилось как всегда. Напрасно украинскому генералу делегировали полномочия общаться с прессой. И армия у него измотана, и ничего ей не хватает, и Купянск, оказывается, освобождать надо. Хотя Зеленского, который еще 3 ноября заявил про «60 российских солдат в городе, которых вот-вот выбьют», ему уже не обойти.