Начальник Генштаба ВСУ: армия измотана, но проводит освобождение Купянска

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Андрей Гнатов, который ранее особо в публичных выступлениях замечен не был, дал интервью немецкой ежедневной газете Die Zeit. Видимо, Зеленский и остальные слишком заняты мирным планом Трампа и коррупционным скандалом, вот и приходится с прессой общаться подчиненным рангом пониже.

Генерал начал с того, что довольно откровенно пожаловался на сильную измотанность армии за последний год. Однако все не так плохо, есть еще «порох в пороховницах» у ВСУ. Начальник Генштаба клятвенно пообещал, что все проблемы, включая самую острую по нехватке личного состава, будут всенепременно решены.

Любой командир всегда будет говорить, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия, больше оборудования, больше боеприпасов и больше других ресурсов. Ситуация очень сложная, мы действительно измотаны этим годом войны, но мы принимаем все меры, чтобы пополнить подразделения и обучить наших людей.

Можно опустить логичный вопрос, чем пехота отличается от личного состава и что такое «другие ресурсы». Главное, что очень самоуверенный оптимист Гнатов вступил в заочную полемику с командованием российской армии.

Вчера начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении города Купянск в Харьковской области. Сегодня глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов армии России с освобождением Купянска, Петропавловки, Ямполя, Новоселовки и Ставок. Но по словам Гнатова, хотя украинская армия и измотана, это именно она «проводит освобождение» Купянска.

И вот здесь вновь возникает вопрос к логике украинского военачальника. Ведь если понимать его буквально, то ВСУ не держат оборону в городе, контролируют его хотя бы частично, а именно «освобождают». Это значит, что Купянск под контролем ВС РФ, а украинская армия пытается его вернуть.

В таких случаях говорят: хотел как лучше, а получилось как всегда. Напрасно украинскому генералу делегировали полномочия общаться с прессой. И армия у него измотана, и ничего ей не хватает, и Купянск, оказывается, освобождать надо. Хотя Зеленского, который еще 3 ноября заявил про «60 российских солдат в городе, которых вот-вот выбьют», ему уже не обойти.
  Лимрак
    Лимрак
    0
    Сегодня, 19:36
    Кое где маленько есть сдвиги...но в основном как и всегда - битвы за каждый куст и каждый кирпич..на развалинах в труху всех нас пунктах...и бои за каждый нас. пункт это мини сталинграды . Лукавят укронацисты.
  carpenter
    carpenter
    +2
    Сегодня, 19:43
    Хотя Зеленский, который еще 3 ноября заявил про «60 российских солдат в городе, которых вот-вот выбьют», ему уже не обойти
    .
    Вот, это бойцы !!
    60 бойцов в ходе боевых действий за Купянск в Харьковской области уничтожили около 3200 украинских военнослужащих.
    Бородач
      Бородач
      +2
      Сегодня, 20:06
      ВСУки освобождают Купянск. yes
      От своего присутствия. good laughing
      Массово переселяются к Бандере. wink am
      За дохлых ВСУк. drinks
  Наган
    Наган
    0
    Сегодня, 20:09
    Можно опустить логичный вопрос, чем пехота отличается от личного состава
    Наверно местом службы. Пехота в окопе, л/с в штабном бункере, на продскладе, и в прочих спокойных, сытных, и комфортных местах. tongue
  Vetal999
    Vetal999
    0
    Сегодня, 20:33
    Страшный и ужасный съезданутый.