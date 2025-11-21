Зеленский фактически капитулировал перед Трампом, записав обращение
США своим мирным планом поставили Украину перед выбором: принять предлагаемые условия или остаться в изоляции, потеряв ключевого союзника. Об этом заявил Зеленский.
«Нелегитимный» записал обращение по поводу предложенного американцами плана по урегулированию конфликта, в котором заявил, что США поставили Киев перед сложным выбором: или принять «сложные» 28 пунктов плана Трампа с потерей территории, или пережить «очень сложную» зиму со всеми вытекающими последствиями.
Фактически клоун начал готовить почву к принятию условий Трампа, пригрозившему лишить Киев данных разведки и поставок оружия в случае отказа. Конечно, в обращении он обещал обязательно внести правки в мирный план, чтобы сохранить «честь и достоинство» украинцев, но это просто попытка сохранить лицо. Он давил на то, что украинский народ «сделан из металла», но даже сталь со временем устает, давая понять, что готов к капитуляции.
А тут еще Трамп масла в огонь подлил, заявив, что Киев все равно потеряет Донбасс, независимо от решения Зеленского. Также американский президент подтвердил, что ждет от главы киевского режима ответ к 27 ноября. Не зря Зеленский заявил о ждущей его «тяжелой неделе».
Информация