Зеленский фактически капитулировал перед Трампом, записав обращение

США своим мирным планом поставили Украину перед выбором: принять предлагаемые условия или остаться в изоляции, потеряв ключевого союзника. Об этом заявил Зеленский.

«Нелегитимный» записал обращение по поводу предложенного американцами плана по урегулированию конфликта, в котором заявил, что США поставили Киев перед сложным выбором: или принять «сложные» 28 пунктов плана Трампа с потерей территории, или пережить «очень сложную» зиму со всеми вытекающими последствиями.



Фактически клоун начал готовить почву к принятию условий Трампа, пригрозившему лишить Киев данных разведки и поставок оружия в случае отказа. Конечно, в обращении он обещал обязательно внести правки в мирный план, чтобы сохранить «честь и достоинство» украинцев, но это просто попытка сохранить лицо. Он давил на то, что украинский народ «сделан из металла», но даже сталь со временем устает, давая понять, что готов к капитуляции.

Сейчас один из самых сложных моментов в нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых сложных. Украина может оказаться перед очень сложным выбором: потеря достоинства или угроза потери ключевого партнёра. Или сложные 28 пунктов, или очень сложная зима.


А тут еще Трамп масла в огонь подлил, заявив, что Киев все равно потеряет Донбасс, независимо от решения Зеленского. Также американский президент подтвердил, что ждет от главы киевского режима ответ к 27 ноября. Не зря Зеленский заявил о ждущей его «тяжелой неделе».
  nPuBaTuP
    nPuBaTuP
    0
    Сегодня, 20:05
    или очень сложная зима

    Зима близко (с)
    Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 20:36
      Цитата: nPuBaTuP
      или очень сложная зима

      Зима близко (с)

      Так членопианиста НАБУ
      взяло за балду. wink
      А реально на него наехали американские спецслужбы, готовые отобрать всё непосильным трудом наворованное, спрятанное и посадить на 15 пожизненных заключений. Он, как Герасим (или Ермак, гражданин США), на всё согласен.
      Два голубка греются на нарах. laughing
  Mitos
    Mitos
    +6
    Сегодня, 20:06
    Больше интересует вопрос. А Россию эти условия реально устраивают?
    Ростислав Прокопенко
      Ростислав Прокопенко
      +1
      Сегодня, 20:12
      А где почитать условия можно?
      В Телеге писали, что Трамп предъявил практически Российский ультиматум.
      Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска
        +1
        Сегодня, 20:19
        Цитата: Ростислав Прокопенко
        А где почитать условия можно?

        https://inosmi.ru/20251121/plan-275746291.html?ysclid=mi94jqvpkd273829640
        Ростислав Прокопенко
          Ростислав Прокопенко
          +2
          Сегодня, 20:26
          Спасибо.
          Был неправ - не все пункты устроят Россию.
          Но так как местные управляющие сумеречной территории точно откажутся выполнять указанное, то можно продолжать СВО до новых границ. Все-таки Одессу и Николаев освобождать надо.
    К_4
      К_4
      +3
      Сегодня, 20:16
      Если это тот план, что ранее озвучили, то нам по сути предлагают капитулировать+ платить и каяться. Не думаю, что это хорошая идея, хотя от наших верхних всего ожидать можно. Но надеюсь разум возобладает у них.
    Монтесума
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 20:16
      Цитата: Mitos
      Больше интересует вопрос. А Россию эти условия реально устраивают?

      России пока никто ничего не предлагал, нет причин заранее что-то обсуждать.
    Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 20:39
      Цитата: Mitos
      Больше интересует вопрос. А Россию эти условия реально устраивают?

      Появление Верховного на совещании с военными в форме милитари дает однозначный ответ.
      Для начала Зелепука и европейские вурдалаки несогласны. Так что и обсуждать то нечего. no
  topol717
    topol717
    +1
    Сегодня, 20:07
    Ща пойдет нюхнет и начнет пургу нести, про 60 российских солдат в Купянске. и Про то как он с Макроном всех победит. Он же заключил с ним много разных договоров ))))
    Бородач
      Бородач
      0
      Сегодня, 20:41
      Цитата: topol717
      Ща пойдет нюхнет и начнет пургу нести, про 60 российских солдат в Купянске. и Про то как он с Макроном всех победит. Он же заключил с ним много разных договоров ))))

      Нюхнёт, курнёт, вмажется, закинется и в пятку вотрётся. wassat fellow
      По сравнению с Зеленским Байден выглядит адекватным человеком. fool yes
  Василенко Владимир
    Василенко Владимир
    +7
    Сегодня, 20:07
    надеюсь нарика европейские друзья отговорят подписывать
  Перейра
    Перейра
    +3
    Сегодня, 20:08
    То есть Зельц покорно принял план капитуляции России?
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:20
      Цитата: Перейра
      То есть Зельц покорно принял план капитуляции России?

      Пока что Зельц решает, как ему выкрутиться из этой ситуации, сохранив морду лица, и в какой степени можно рассчитывать на помощь "европейских партнёров".
      Перейра
        Перейра
        +2
        Сегодня, 20:23
        Если он во второй раз похоронит план капитуляции России... Даже не знаю ..... Ну, типа, спасибо.
    Монтесума
      Монтесума
      0
      Сегодня, 20:32
      Цитата: Перейра
      То есть Зельц покорно принял план капитуляции России?

      Есть нюансы, в публикации ничего не говорится конкретно о том, что кроме рассуждений о трудном выборе, Зе попутно выкатил несколько тезисов:
      Другие тезисы:

      Украина не примет условия, которые вынудят её жить без свободы и достоинства или верить агрессору, напавшему уже дважды;
      Нужно защищать суверенитет, независимость и права граждан;
      В любом плане мирного урегулирования не должны быть пропущены два пункта — достоинство и свобода украинцев. На этом базируется всё остальное: суверенитет, независимость, земля и народ.
      Украина будет спокойно и конструктивно работать с США и всеми партнёрами над поиском решений, чтобы не дать повода заявить, что Украина «срывает процесс» или «не хочет мира», работа будет вестись в режиме 24/7 до достижения достойного мира;
      Украина является единственным щитом, отделяющим комфортную европейскую жизнь от планов Путина;
      Мир должен помнить, что украинцы — это прежде всего люди, которые четыре года сдерживают одну из крупнейших армий мира и ежедневно теряют близких. Железная воля не может выдержать вечно;
      Все украинцы — граждане, политики, чиновники — должны прекратить «срач» (цитата!) и политические игрища, чтобы государство и парламент работали слаженно и эффективно;
      Нельзя путать, кто на самом деле является врагом Украины;
      Единство — самое страшное для России. Враг боится не оружия, а единства украинцев;
      Народ Украины — «достойный, свободный, единый» — стоит за спиной президента Зеленского, и это является 100% гарантией успеха в достижении мира.

      http://eadaily.com/ru/news/2025/11/21/zelenskiy-zagovoril-o-poteri-dostoinstva-my-stalnye-no-i-metall-ustaet

      И ему уже ответил депутат ВРУ Гончаренко:
      «Зеленский сказал несколько важных вещей в своей речи за 10 минут: 1. На самом деле он не согласен с мирным планом и будет пытаться его изменить. 2. На следующей неделе на нас будут оказывать давление информацией (насколько я понимаю, будут следующие записи НАБУ?)… Владимир Александрович, мы с удовольствием прекратим срач. Вопрос в том, что весь этот срач, вся эта трудная ситуация и этот самый трудный исторический момент в истории страны были созданы именно из-за ваших действий и действий ваших друзей. Именно они крали деньги из энергетического и оборонного секторов… И вы их крышевали», — пишет Гончаренко* в своем телеграм-канале.

      Он обвинил Зеленского в том, что именно он довел до того, что на улицах отлавливают людей, что украинцам не на что купить хлеб, что в стране угрожают бить детей, что граждане бегут из нее через горы и тонут в реках, что они массово сбегают из воинских частей.
      Перейра
        Перейра
        +1
        Сегодня, 20:49
        Если Зельц опять сорвёт план капитуляции России, я буду ему опять благодарен.
        Монтесума
          Монтесума
          0
          Сегодня, 20:54
          Цитата: Перейра
          Если Зельц опять сорвёт план капитуляции России, я буду ему опять благодарен.

          Лондон ему в этом поможет обязательно, ЕС тоже нужно продолжение конфликта, так что благодарить будете всех причастных.)
  Антоний
    Антоний
    +5
    Сегодня, 20:13
    Надеюсь европейцы не позволят ему принять условия Трампа. А после его отказа, можно будет самим сделать возмущенное лицо и потребовать уже весь левый берег Днепра, ведь уже многократно предупреждали, что следующие условия будут иными.
  yo-yo
    yo-yo
    0
    Сегодня, 20:13
    Зеленский фактически капитулировал перед Трампом, так как он всего лишь получлен Евросоюза.
  paul3390
    paul3390
    +1
    Сегодня, 20:26
    Киев все равно потеряет Донбасс

    Зачем нам тогда вообще разговаривать и уж тем более договариваться о том, что и так без вариантов скоро будет наше? what Я бы например вопрос о Крыме и четырёх областях вообще отказался обсуждать - это и так Россия, не о чем тут вести переговоры. yes
  Alex F._2
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 20:53
    Что-то новое, разве? Так то он капитулировал перед каждым наглосаксонским "господином" сразу после вступления в должность президента.