Трамп назвал крайний срок для ответа Киева по предложенному США мирному плану

Трамп назвал крайний срок для ответа Киева по предложенному США мирному плану

Президент США Дональд Трамп озвучил крайний срок, до которого Киев должен дать ответ на ранее озвученный план США по мирному урегулированию украинского кризиса. Американский президент намерен ждать ответ Зеленского до четверга, 27 ноября текущего года.

Трамп также заявил, что, по его информации, Москва не стремится к продолжению вооруженного конфликта с Украиной, в то время как Украина продолжает терять территории. Трамп призвал Зеленского отдать России оккупированную Украиной часть Донбасса, потому что Россия все равно скоро его и так освободит. Кроме того, Трамп убежден, что Россия не стремится к атакам на прибалтийские республики. По его мнению, Латвии, Литве и Эстонии не о чем беспокоиться после того, как будут завершены боевые действия на Украине. Одновременно с этим президент США в очередной раз пригрозил России «очень мощными» санкциями.

Между тем представленный Вашингтоном план вызвал негативную реакцию у стран Европы. Вслед за представителями правительств Германии, Великобритании, Франции и руководства структур Евросоюза свое недовольство посчитал нужным высказать президент Чехии. Традиционно горячо поддерживающий Украину Петр Павел заявил, что, по его мнению, чтобы мирный план был справедлив, он не должен предусматривать каких-либо наказаний для «жертвы» или «игнорировать совершенные преступления».

В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором он с весьма скорбным видом заявил о «чрезвычайно сложном выборе», который ему предстоит сделать, посетовал на «происки врагов» и пообещал добиться внесения определенных изменений в некоторые пункты плана США.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +2
    Сегодня, 20:33
    А как будет с Херсонской и Запорожской областями? Если по этому плану то не очень хорошо получится. Да и с деньгами тоже ,я про 100 лярдов .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      -1
      Сегодня, 20:50
      Цитата: Ропот 55
      А как будет с Херсонской и Запорожской областями? Если по этому плану то не очень хорошо получится. Да и с деньгами тоже ,я про 100 лярдов .

      Да никак ничего не будет, предложение из 28-ми пунктов сделано конкретно Зе и К*, плюс для европейской "коалиции". Пусть пока подёргаются в попытках что-то противопоставить Трампу. Последнее слово, по-любому, будет за РФ, когда в Москву поступит официальный проект соглашения.
    2. lubesky Звание
      lubesky
      0
      Сегодня, 20:52
      Так парни, я предлагаю в этой очередной попытке нас поиметь вот такую движуху - пока мы выполняем задачи СВО на земле, необходимо типа повестись на очередной Минск.
      Предлагаю сформировать рабочую группу для переговоров с одной лишь задачей - по максимуму тянуть время, улыбаться, почти со всем соглашаться и выносить мозг. Состав рабочей группы - Ольга Бузова, Анастасия Волочкова. Дана Борисова и Глюкоза - для совместного кайфа на паузах в переговорах wassat

      Дана Борисова военный эксперт, а Волочкова может шпагатом накрыть территорию Европы на карте
  2. Vetal999 Звание
    Vetal999
    -1
    Сегодня, 20:36
    Все! Поставили раком. belay Что сейчас будееееет?
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +3
    Сегодня, 20:37
    Это ж что жжжжжж получается,что воевали ,проливали кровь за право арендовать . . . request
  4. Штааль Звание
    Штааль
    +5
    Сегодня, 20:37
    Что-то можно почерпнуть из этого плана, процентов 20. Остальную шелуху, как то: использование замороженных активов, численность свинячей армии, попытки Трампушки залезть в российскую Арктику и многое другое, пусть засунет себе в темное место. Реальный план может быть только под редакцией России.
  5. Штааль Звание
    Штааль
    +5
    Сегодня, 20:40
    По факту - США дает кучу ничего не стоящих обещаний, но при это имеет наглость требовать чтобы им отдали наши деньги, на которые они будут развивать свое производство на нашей территории. В том числе Штаты хотят доступ к нашей Арктике. Да еще и получат от ниших денег 50% прибыли от восстановления Украины...
    Мы же обязуемся не тыкать Украину и Европу носом в военные преступления украинцев и европейских наемников в Донбассе, на территории Курска, Белгорода и т.д. Россия законодательно закрепляет ненападение на Европу и Украину, но в ответ взаимных обязательств не получает. Харя не треснет у неуважаемого Донни? Учитывая, что именно США всю эту вот кашу и заварили.
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +4
      Сегодня, 20:45
      Плюс - основные санкции на нас наложены Гейропой, которой Донни ну вот ни фига не указ. И самое главное - гарантии тем и отличаются от обещаний, что в них имеется механизм обеспечения этих самых гарантий. Так вот план Трампа - это именно что обещания. Пустые. Которые неизбежно постигнет судьба пресловутых минских соглашений, не к ночи будь помянуты. То есть - без вариантов кинут, причём сразу после подписания. Как обычно.
      1. Штааль Звание
        Штааль
        +1
        Сегодня, 20:55
        Плюс - возобновляется и гарантируется Россией лоховская "Зерновая сделка", чтобы и далее было удобно морем насыщать Украину современными западными вооружениями. :))) США также, на правах партнёров/ победителей берут под контроль предприятия российской "энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных...Такую "сделку" могли предложить только тем, кого считают конченными лохами, на грани невменяемости/недееспособности, если юридическим языком.
        1. paul3390 Звание
          paul3390
          0
          Сегодня, 21:01
          Угу... И - кто и как будет контролировать численность укровермахта? Нахождение на территории Цэгабонии иностранных вооружений и военнослужащих? Функционирование русского языка как государственного? Что будет в случае обнаружения нарушений - кто будет решать, имели они место или нет, какие последствия нарушений? И так далее и так далее... По каждому пункту.

          А ведь без этих чётко прописанных решений - сия бумажка от Донни не дороже использованного пипифакса...
  6. Штааль Звание
    Штааль
    +6
    Сегодня, 20:41
    И да, какой из 28 пунктов устраняет первопричины конфликта?
    1. Pavel Pavlovskiy Звание
      Pavel Pavlovskiy
      -3
      Сегодня, 20:50
      НАТО , не растёт хотя куда ему ещё расти. украинцы без армии и полигонов Нато но с гарантиями , а так Россия как бы то не было в +
      Земля и она наша Крым , и 4 Региона !!! жаль Николаев, Одессу бы еще. Но есть смысл и остановится Зафиксировать что есть . Жизни надо сохранить экономику востановить. Золотой век ждёт Россия и это начало!!! Спамибо ВВП , Россия Великая страна
  7. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 20:53
    3.5 года тяжелой войны, ради такого результата.
    Замороженный активы похоже не вернут ни при каких обстоятельствах, разве что Китайцы на Тайвань высадяться.
    1. Скобаристан Звание
      Скобаристан
      +1
      Сегодня, 20:56
      А что ВПР РФ уже согласилось или это просто хотелки озвученные Киеву? Или я что то пропустил
  8. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 20:54
    Без комментарa, просто для информации.
    1. Суверенитет Украины будет подтвержден. 
    2. Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все противоречия последних 30 лет будут считаться решенными.
    3. Ожидается, что Россия не будет вторгаться на территорию соседних стран, а НАТО не будет расширяться дальше.
    4. Между Россией и НАТО при посредничестве США будет проведен диалог, чтобы решить все вопросы безопасности и создать условия для деэскалации в целях обеспечения глобальной безопасности и расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.
    5. Украина получит надежные гарантии безопасности. 
    6. Численность ВСУ будет ограничена 600 000 человек.
    7. Украина соглашается закрепить в своей Конституции, что она не присоединится к НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав пункт о том, что Украина не будет принята [в альянс] в будущем.
    8. НАТО соглашается не размещать свои войска на территории Украины.
    9. Европейские истребители будут размещены в Польше.
    10. Гарантии США:
    США получат возмещение за предоставленные гарантии;
    если Украина вторгнется в Россию, она потеряет гарантии;
    если Россия вторгнется в Украину, то, кроме решительного скоординированного военного ответа, все глобальные санкции будут восстановлены, признание новых территорий и все другие преимущества этой сделки будут аннулированы;
    если Украина беспричинно выпустит ракету по Москве или Санкт-Петербургу, гарантии безопасности признаются недействительными. 
    11. Украина имеет право на вступление в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ к европейскому рынку на время, пока этот вопрос будет рассматриваться. 
    12. Мощный глобальный пакет мер по восстановлению Украины, включающий, но не ограничивающийся этим:
    создание Фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли, включая технологии, центры обработки данных и искусственный интеллект;
    сотрудничество США с Украиной в целях совместного восстановления, развития, модернизации и эксплуатации украинской газовой инфраструктуры, включая трубопроводы и хранилища;
    совместные усилия по восстановлению пострадавших от войны районов с целью реконструкции и модернизации городов и жилых районов;
    развитие инфраструктуры;
    добычу полезных ископаемых и природных ресурсов;
    разработку Всемирным банком специального пакета финансирования для ускорения этих усилий.
    13. Россия будет реинтегрирована в мировую экономику:
    снятие санкций будет обсуждаться и согласовываться поэтапно и в индивидуальном порядке;
    США заключат долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве для взаимного развития в сферах энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, проектов по добыче редких металлов в Арктике и других взаимовыгодных корпоративных возможностей;
    Россию пригласят обратно в «Большую восьмерку» (G8).
    14. Замороженные средства будут использованы следующим образом: 
    100 миллиардов долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США меры по восстановлению и инвестированию в Украину;
    США получат 50% прибыли от этой операции;
    Европа добавит 100 миллиардов долларов, чтобы увеличить объем инвестиций, доступных для восстановления Украины. Замороженные средства в Европе будут разморожены;
    остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях;
    этот фонд будет направлен на укрепление отношений и увеличение общих интересов, чтобы создать мощный стимул не возвращаться к конфликту;
    15. Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для содействия и обеспечения выполнения всех положений этого соглашения.
    16. Россия закрепит в своем законодательстве политику ненападения на Европу и Украину.
    17. США и Россия договорятся продлить действие договоров о нераспространении ядерного оружия и контроле над ним, включая Договор СНВ-1.
    18. Украина соглашается оставаться безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
    19. Запорожская АЭС будет запущена под наблюдением МАГАТЭ, а производимая электроэнергия будет распределяться поровну между Россией и Украиной — 50 на 50.
    20. Обе страны обязуются реализовать образовательные программы в школах и обществе, направленные на содействие взаимопониманию, толерантности к различным культурам и преодоление расизма и предубеждений:
    Украина введет правила ЕС по религиозной толерантности и защите языковых меньшинств;
    обе страны договорятся об отмене всех дискриминационных мер и гарантировании прав украинских и российских СМИ и систем образования;
    вся нацистская идеология и связанная с ней деятельность должны быть отвергнуты и запрещены;
    21. Территории: 
    Крым, Луганск и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе и Соединенными Штатами;
    Херсон и Запорожье будут заморожены по линии соприкосновения, что означает де-факто признание по линии соприкосновения;
    Россия отказывается от других согласованных территорий, которые она контролирует за пределами пяти регионов;
    Украинские силы выводятся из части Донецкой области, которую они сейчас контролируют, она будет считаться нейтральной демилитаризованной буферной зоной, международно признанной как территория, принадлежащая РФ. Российские силы не войдут в эту демилитаризованную зону.
    22. После согласования будущих территориальных договоренностей как Российская Федерация, так и Украина обязуются не изменять эти договоренности силой. В случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности применяться не будут.
    23. Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, и будут достигнуты договоренности о свободной транспортировке зерна через Черное море.
    24. Будет создан гуманитарный комитет для решения неурегулированных вопросов:
    все пленные и тела погибших будут обменяны по принципу «всех на всех»;
    все гражданские заложники и пленные будут возвращены, включая детей;
    будет реализована программа воссоединения семей;
    будут приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
    25. Через 100 дней в Украине пройдут выборы. 
    26. Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия во время войны и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать жалобы в будущем.
    27. Настоящее соглашение будет иметь обязательную юридическую силу. Его выполнение будет контролироваться и гарантироваться Советом мира, возглавляемым президентом Дональдом Трампом. За нарушения будут введены санкции.
    28. Как только все стороны согласятся с настоящим документом, прекращение огня вступит в силу немедленно после того, как обе стороны отойдут в согласованные позиции, чтобы начать выполнение соглашения.