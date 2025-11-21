Трамп назвал крайний срок для ответа Киева по предложенному США мирному плану
Президент США Дональд Трамп озвучил крайний срок, до которого Киев должен дать ответ на ранее озвученный план США по мирному урегулированию украинского кризиса. Американский президент намерен ждать ответ Зеленского до четверга, 27 ноября текущего года.
Трамп также заявил, что, по его информации, Москва не стремится к продолжению вооруженного конфликта с Украиной, в то время как Украина продолжает терять территории. Трамп призвал Зеленского отдать России оккупированную Украиной часть Донбасса, потому что Россия все равно скоро его и так освободит. Кроме того, Трамп убежден, что Россия не стремится к атакам на прибалтийские республики. По его мнению, Латвии, Литве и Эстонии не о чем беспокоиться после того, как будут завершены боевые действия на Украине. Одновременно с этим президент США в очередной раз пригрозил России «очень мощными» санкциями.
Между тем представленный Вашингтоном план вызвал негативную реакцию у стран Европы. Вслед за представителями правительств Германии, Великобритании, Франции и руководства структур Евросоюза свое недовольство посчитал нужным высказать президент Чехии. Традиционно горячо поддерживающий Украину Петр Павел заявил, что, по его мнению, чтобы мирный план был справедлив, он не должен предусматривать каких-либо наказаний для «жертвы» или «игнорировать совершенные преступления».
В то же время глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором он с весьма скорбным видом заявил о «чрезвычайно сложном выборе», который ему предстоит сделать, посетовал на «происки врагов» и пообещал добиться внесения определенных изменений в некоторые пункты плана США.
