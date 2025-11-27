Рост аварийности авиационной техники вооружённых сил США
Авиационные подразделения и части всех видов вооружённых сил США активно эксплуатируют свою технику и выполняют поставленные задачи. При этом они сталкиваются с проблемой аварийности — регулярно имеют место различные происшествия и аварии, включая самые серьёзные. Как оказалось, в последние годы статистика такого рода ухудшилась, и законодатели требуют срочно принимать меры по исправлению сложившейся ситуации.
Вопрос классификации
Пентагон разделяет авиационные происшествия, аварии и иные инциденты на пять категорий. Они обозначаются литерами от «A» (наиболее тяжёлые) до «E» (незначительные). Такая классификация определяет особенности учёта и ведения статистики, задаёт сроки расследования и т.д.
К классу «A» относят происшествия, в результате которых погибли люди или потерпевшие стали инвалидами. Также в эту категорию попадают инциденты с потерей авиационной техники, в т.ч. беспилотных летательных аппаратов 1, 2 и 3 группы. Ещё один критерий класса «A» — ущерб более 2,5 млн долларов.
Для сравнения, происшествия последней категории «E» подразумевают урон не более 25 тыс. долл. При этом пострадавшие обошлись только первой помощью или вообще не нуждались в ней.
Раскрытие данных
Соответствующие структуры Пентагона следят за эксплуатацией летательных аппаратов и тщательно собирают статистику аварий и происшествий, а также ведут расследование их причин. Часть такой информации, не составляющей государственной тайны, регулярно публикуется в открытом виде.
Например, недавно стали известны общие показатели аварийности авиационной техники с 2020 по 2024 финансовые годы включительно. Их опубликовала сенатор от Демократической партии Элизабет Уоррен. Она раскрыла основные числа и статистические показатели, а также обратила внимание на ряд тревожных тенденций.
В целом речь идёт о росте числа и частоты происшествий разного рода, в т.ч. с потерей техники и гибелью личного состава. Кроме того, увеличился суммарный ущерб в денежном отношении. В связи с этим предлагается срочно принять меры по сокращению аварийности и урона, который она наносит матчасти и военному бюджету.
Также сенатор Э. Уоррен попросила военного министра Пита Хегсета раскрыть данные за прошедший 2025 финансовый год. Эта информация должна будет дополнить уже имеющуюся статистику и показать, как развивается ситуация.
Общие показатели
Опубликованные данные Пентагона относятся к авиации всех видов вооружённых сил США. В них входит статистика потерь и инцидентов в военно-воздушных силах, а также в авиации сухопутных войск, военно-морских сил и корпуса морской пехоты. Охвачен период продолжительностью почти в пять лет — с начала 2020 финансового года (октябрь 2019 г.) по июль 2024 г. Более свежая статистика, описывающая ситуацию в 2025 г., по понятным причинам, пока не готова.
За прошлое пятилетие в вооружённых силах было зарегистрировано 4280 происшествий всех категорий, от «A» до «E». Они привели к уничтожению и списанию 89 летательных аппаратов, а также к гибели 90 военнослужащих и гражданских сотрудников. Общий ущерб достиг 9,4 млрд долл.
В течение рассматриваемого периода статистика постоянно портилась, как в целом по вооружённым силам, так и в отдельных видах и родах. В 2020 фин. г. на 100 тыс. часов налёта приходились 1,3 аварии класса «A». В 2024 г. этот показатель вырос до 2,2 аварии на 100 тыс. лётных часов.
Самые худшие показатели продемонстрировала авиация КМП. Так, в 2020 фин. г. он имел 1,33 аварии на 100 тыс. ч налёта, а за 10 месяцев 2024 фин. г. — 3,91. Армейская авиация начала пятилетний период с 0,76 аварии и завершила его с 2,02 аварии. Авиация ВМС испортила показатели с 1,12 до 1,76 аварии. Лучшая динамика оказалась у ВВС — 1,72 аварии в 2020 фин. г. и 1,9 аварии в 2024-м.
Отмечается, что почти у всех видов авиации показатели росли в течение пятилетия и достигли максимума в 2024 фин. г. Исключение составила лишь морская авиация. Худшую статистику в виде 1,98 аварии класса «A» на 100 тыс. ч она показала в 2022 г.
Обращает на себя внимание ущерб от аварий самой тяжёлой категории. В 2020-22 фин. гг. он не превышал 1,6 млрд долл. ежегодно. Однако в 2023 г. произошёл резкий скачок до 2,9 миллиарда. За 10 месяцев 2024 финансового года достиг 1,7 миллиарда. В полной статистике за год это число будет незначительно выше.
Аварийная техника
Также опубликована статистика, затрагивающая типы потерянной техники. За указанный период вооружённые силы были вынуждены списать 89 летательных аппаратов разных моделей и модификаций. При этом некоторые типы показали повышенную аварийность.
23 аварии на 100 тыс. часов налёта показали вертолёты семейства UH-60. Они активно используются разными родами войск и работают в разных условиях. Вместе с возможными нарушениями в ходе эксплуатации это создаёт повышенные риски и портит общую статистику.
Также активно эксплуатируются палубные истребители-бомбардировщики F/A-18E/F и военно-транспортные самолёты C-130. В 2020-24 гг. они показали по 21 аварии на 100 тыс. лётных часов.
Отдельно следует рассмотреть статистику эксплуатации конвертопланов V-22. Их аварийность в разных родах войск не превышает 8-10 происшествий на 100 тыс. ч. Однако всего четыре аварии класса «A», имевшие место в 2022-24 гг., унесли жизни 20 военнослужащих. Это более пятой части от всех потерь личного состава.
Проблемы и их решения
Таким образом, в последние годы вооружённые силы США столкнулись с серьёзной проблемой в виде роста аварийности авиационной техники. Он сопровождается увеличением числа жертв и ростом материального урона. Очевидно, что эта проблема требует скорейшего решения. Пентагон должен принять меры для снижения всех негативных показателей.
По известным данным, лётные происшествия и аварии происходят по самым разным причинам. В открытых материалах в качестве предпосылок и непосредственных причин фигурируют ошибки лётного и технического состава на разных стадиях подготовки и выполнения полётов. Также некоторое количество аварий приходится на внезапные поломки материальной части.
Ещё одной причиной крушений является неправильная организация полётов и/или боевой работы. Например, в декабре 2024 г. ВМС потеряли истребитель F/A-18E/F в результате дружественного огня — его поразил зенитный комплекс американского боевого корабля. В январе 2025 г. в г. Вашингтон произошло столкновение военного вертолёта с пассажирским самолётом. Расследование показало, что одной из предпосылок к происшествию была неправильная прокладка маршрутов вблизи аэропорта.
Существует и конспирологическая версия, объясняющая рост негативных показателей. Согласно ей, Пентагон фабрикует сведения об авариях, чтобы скрыть потери личного состава в тайных операциях. Косвенным доказательством этого служит повышение аварийности с 2022 г. — после того, как США начали помогать Украине.
Нетрудно понять, как Пентагон должен бороться с аварийностью авиационной техники. Необходимо контролировать поступающую технику и следить за её качеством. Также самолёты, вертолёты и БПЛА должны своевременно и качественно обслуживаться с соблюдением всех норм и требований.
Одной из основных причин аварий по-прежнему остаётся человеческий фактор, связанный с лётным составом. Поэтому нужно уделять внимание подготовке пилотов и операторов, а также их готовности к работе в любых условиях, в т.ч. сложных и опасных.
Возможно, снизить влияние человеческого фактора позволит повышение степени автоматизации авиационной техники. Различная электроника обеспечит снижение нагрузки на людей и даст известные преимущества. В то же время, она может создать новые риски, тоже требующие внимания.
Реальные меры
Военное министерство США в лице соответствующих контролирующих органов внимательно следит за ситуацией в авиации, в т.ч. за показателями аварийности. Проводятся необходимые расследования, выпускаются новые руководящие документы и т.д.
Однако все эти меры, похоже, не позволяют разобраться с имеющимися проблемами. Несмотря на все усилия Пентагона, аварийность растёт и вызывает беспокойство. Более того, этот вопрос уже выносят на уровень Конгресса. Удастся ли решить актуальные проблемы с участием законодателей — большой вопрос.
Информация