Слишком дорого: Эстония не будет создавать ВВС в составе своей армии

Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна заявил, что Таллин не будет создавать ВВС в составе своей армии, поскольку своя авиация у прибалтийской республики отсутствует, а ее покупка является неподъемной задачей для скромного бюджета прибалтийской республики. При этом в Эстонии есть командующий авиацией – это полковник Рийво Валге, назначенный на этот пост в июле 2025 года.

В интервью немецкому изданию Handelsblatt Цахкна отметил, что рассчитывает, что безопасность эстонского воздушного пространства продолжат обеспечивать союзники Таллина по НАТО. По словам прибалтийского дипломата, после саммита НАТО в Вильнюсе у Эстонии имеются «очень ясные и основательные» планы обороны. Комментируя новый мирный план США по урегулированию украинского кризиса, эстонский министр заявил, что «справедливого и долгосрочного мира невозможно достигнуть без Украины и Европы».

Ранее Цахкна пожаловался США на «наращивание Россией гибридных атак против стран НАТО». В качестве примеров глава МИД Эстонии привел выдуманное нарушение эстонского воздушного пространства, воображаемые помехи GPS, а также перемещение буев на реке Нарва.

Стоит отметить, что, несмотря на весьма скромный бюджет страны, Минобороны Эстонии недавно сообщило о выделении Украине 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутникового интернета Starlink. Глава Минобороны республики рассказал, что о выделении финансов на Starlink Эстонию попросила украинская сторона.
  1. carpenter Звание
    carpenter
    +2
    Сегодня, 21:15
    эстонский министр заявил, что «справедливого и долгосрочного мира невозможно достигнуть без Украины и Европы»
    Не Ну конечно Эстонии без Украины никак, Украина бежит по всем фронтам, а что делать Эстонии ?
    1. ssz Звание
      ssz
      0
      Сегодня, 22:18
      Интересно этот эстонец о мире в эстонии хочет? ну посл того как они начнут стирать с лиза земли РФ?
    2. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 22:28
      Цитата: carpenter
      эстонский министр заявил, что «справедливого и долгосрочного мира невозможно достигнуть без Украины и Европы»
      Не Ну конечно Эстонии без Украины никак, Украина бежит по всем фронтам, а что делать Эстонии ?

      Да там вся пиебалта уже в шоке и фины тоже уже плачат зачем нам нато ..Так хорошо жили с Русскими !! ..Ну началось короче ..Димон ..)))
  2. nPuBaTuP Звание
    nPuBaTuP
    +1
    Сегодня, 21:17
    Мне вот интересно, они куда вообще дели свои самолеты после развала Союза....
    1. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +2
      Сегодня, 21:28
      Как и большинство бывших республик всё продали, прожрали, да просрали.
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 21:35
      Эстония такая " большая" страна,что самолёту для взлёта, полосы не хватит.) Пусть купят ржавый вертолёт и летают.
    3. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      0
      Сегодня, 21:40
      Цитата: nPuBaTuP
      Мне вот интересно, они куда вообще дели свои самолеты после развала Союза....

      Эти? Никуда. Им их не выдали.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        0
        Сегодня, 21:58
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Цитата: nPuBaTuP
        Мне вот интересно, они куда вообще дели свои самолеты после развала Союза....

        Эти? Никуда. Им их не выдали.

        Патооом выдаадуут. Тараппииттся не нааадоо. Эээстооонцыы - сааамыыыеее быыыстрыыыеее. yes
    4. Sergej1972 Звание
      Sergej1972
      +1
      Сегодня, 22:02
      Прибалтийские республики не участвовали в дележе Советской Армии, вся боевая авиация на их территории была выведена в РФ.
  3. Антоний Звание
    Антоний
    +3
    Сегодня, 21:25
    Тут в Эстонии до анекдотов уже дошло - чем Валге занимается laughing а Цахкна нужен как райвоенком для Пентагона. Их болтологию даже среди нас эстонцев воспринимают без юмора процентов 10 от силы.
    1. Бородач Звание
      Бородач
      0
      Сегодня, 22:00
      Цитата: Антоний
      Тут в Эстонии до анекдотов уже дошло - чем Валге занимается laughing а Цахкна нужен как райвоенком для Пентагона. Их болтологию даже среди нас эстонцев воспринимают без юмора процентов 10 от силы.

      Алексий Второй был родом из Эстонии. good
      Почти святой. Это не Гундяев.
      1. wku Звание
        wku
        0
        Сегодня, 22:50
        он вроде немец по национальности был?
  4. Jager Звание
    Jager
    +2
    Сегодня, 21:29
    Предлагаю подарить Эстонии истребитель. Надувной. Пусть полковник по Нарве на нём плавает. Заодно ВМФ поддержит. laughing soldier
    1. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 22:01
      Цитата: Jager
      Предлагаю подарить Эстонии истребитель. Надувной. Пусть полковник по Нарве на нём плавает. Заодно ВМФ поддержит. laughing soldier

      Плавает оно в проруби. laughing drinks
      1. Jager Звание
        Jager
        +1
        Сегодня, 22:02
        Пусть плавает, коли не летает drinks laughing
  5. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 21:57
    А чего ж так? На параде в Риге, вместе с самолётами НАТО, пролетели кукурузники ВВС Латвии, с дыма и цвета Национального флага.
    1. Jager Звание
      Jager
      0
      Сегодня, 22:03
      пролетели кукурузники ВВС

      Всё, что надо знать о ВВС прибалтийского тигра. laughing
  6. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 22:03
    Говорят,что у Трампа и на счёт военного конфликта Эстонии с Россией есть вариант мирного договора,по которому вся территория Эстонии перейдёт России в аренду на 99 лет. . . hi
  7. ydjin Звание
    ydjin
    +1
    Сегодня, 22:03
    Это непорядок, великая прибалтийская держава от которой трепещет даже Китай да без авиации. Необходимо решить вопрос! laughing
  8. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 22:14
    Это эти нищенки хотели с РФ воевать?
  9. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    +1
    Сегодня, 22:15
    Не глумитесь над убогими и нищими.
    1. Baro Звание
      Baro
      0
      Сегодня, 22:32
      Цитата: Игорь Белобров
      Не глумитесь над убогими и нищими.

      Аминь ! Но Петр их купил все же дорого за золото у шведов ..! Пусть шведы деньги вернут !! ! Или мы их долбанем за все ...
  10. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    0
    Сегодня, 22:26
    Допустим истребитель за 12 минут на крейсерской скорости 2500 км/час (без форсажа) пройдёт 500 км. Эстония с севера на юг — 240 км., с запада на восток — 350 км. Где там эстонцам летать laughing , только если к соседям. Им там только на турбовинтовых рассекать)
  11. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Сегодня, 22:30
    А так хотелось им впарить один Су-30М3 . Была бы Эстония великой авиационной державой.
    Но Увы. Пилотов там нет, механиков нет. Населена роботами. А Штурман Зеленый вас уничтожить быстрее, чем ваше Кало переобуется в воздухе