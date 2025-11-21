Слишком дорого: Эстония не будет создавать ВВС в составе своей армии
Глава МИД Эстонии Маркус Цахкна заявил, что Таллин не будет создавать ВВС в составе своей армии, поскольку своя авиация у прибалтийской республики отсутствует, а ее покупка является неподъемной задачей для скромного бюджета прибалтийской республики. При этом в Эстонии есть командующий авиацией – это полковник Рийво Валге, назначенный на этот пост в июле 2025 года.
В интервью немецкому изданию Handelsblatt Цахкна отметил, что рассчитывает, что безопасность эстонского воздушного пространства продолжат обеспечивать союзники Таллина по НАТО. По словам прибалтийского дипломата, после саммита НАТО в Вильнюсе у Эстонии имеются «очень ясные и основательные» планы обороны. Комментируя новый мирный план США по урегулированию украинского кризиса, эстонский министр заявил, что «справедливого и долгосрочного мира невозможно достигнуть без Украины и Европы».
Ранее Цахкна пожаловался США на «наращивание Россией гибридных атак против стран НАТО». В качестве примеров глава МИД Эстонии привел выдуманное нарушение эстонского воздушного пространства, воображаемые помехи GPS, а также перемещение буев на реке Нарва.
Стоит отметить, что, несмотря на весьма скромный бюджет страны, Минобороны Эстонии недавно сообщило о выделении Украине 3,5 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутникового интернета Starlink. Глава Минобороны республики рассказал, что о выделении финансов на Starlink Эстонию попросила украинская сторона.
