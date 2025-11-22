Эль-Фаллуджа теперь не по зубам: итоги реформирования морской пехоты США
Основными штурмовыми подразделениями армии США в ходе битвы за Эль-Фаллуджу 2004 года были морские пехотинцы. В издании The American Spectator её сравнивают с одним из самых кровавых сражений Отечественной войны:
Как указывается, ключевую роль в сражении сыграла бронетехника морпехов, в частности, танки, которые использовались в качестве передвижных дотов для прикрытия маневрирующих подразделений:
Как отмечается, причиной «такого резкого снижения боеспособности» стал радикальный сдвиг в приоритетах КМП, начавшийся в 2019 году. Тогда было решено, что морпехи будут в первую очередь помогать флоту в установлении контроля над Южно-Китайским морем в случае конфликта с КНР. В рамках этой доктрины небольшие подразделения морской пехоты должны занять многочисленные острова и обстреливать китайские военные корабли. По словам автора, это привело к переоснащению КМП:
Данная реформа всё чаще подвергается критике со стороны отставных и действующих морпехов. Как полагает автор, «чувствуя, что ситуация накаляется», нынешний комендант резко сократил количество подразделений, которые изначально планировалось преобразовать в прибрежные боевые полки, предназначенные для борьбы с ВМС НОАК:
Однако, как сожалеет автор, о возвращении морпехам тяжёлой бронетехники речи не идёт. Даже если бы сегодня началось восстановление подразделений до уровня 2018 года, «это бы заняло десятилетие». В итоге Эль-Фаллуджа больше не по зубам морской пехоте США.
