Эль-Фаллуджа теперь не по зубам: итоги реформирования морской пехоты США

Основными штурмовыми подразделениями армии США в ходе битвы за Эль-Фаллуджу 2004 года были морские пехотинцы. В издании The American Spectator её сравнивают с одним из самых кровавых сражений Отечественной войны:

Городские бои напоминали Сталинградскую битву или бойню в Хюэ. Противник понёс непропорционально большие потери в сравнении с американцами, что свидетельствовало о тщательной подготовке КМП.

Как указывается, ключевую роль в сражении сыграла бронетехника морпехов, в частности, танки, которые использовались в качестве передвижных дотов для прикрытия маневрирующих подразделений:



Однако теперь у КМП нет ни танков, ни тяжёлых инженерных машин, чтобы провести ещё одно сражение, подобное битве за Эль-Фаллуджу. Сегодня морские пехотинцы не смогли бы повторить это сражение.

Как отмечается, причиной «такого резкого снижения боеспособности» стал радикальный сдвиг в приоритетах КМП, начавшийся в 2019 году. Тогда было решено, что морпехи будут в первую очередь помогать флоту в установлении контроля над Южно-Китайским морем в случае конфликта с КНР. В рамках этой доктрины небольшие подразделения морской пехоты должны занять многочисленные острова и обстреливать китайские военные корабли. По словам автора, это привело к переоснащению КМП:

Чтобы закупить новое оборудование, необходимое для реализации этой новой стратегии, Корпус был лишён всех танков, тяжёлой инженерной техники, а также потерял часть авиации и полевой артиллерии.

Данная реформа всё чаще подвергается критике со стороны отставных и действующих морпехов. Как полагает автор, «чувствуя, что ситуация накаляется», нынешний комендант резко сократил количество подразделений, которые изначально планировалось преобразовать в прибрежные боевые полки, предназначенные для борьбы с ВМС НОАК:

Он также отменил закупку всё более уязвимых крылатых ракет Tomahawk, и может пересмотреть вопрос о приобретении почти устаревшего противокорабельного ракетного комплекса NEMESIS.

Однако, как сожалеет автор, о возвращении морпехам тяжёлой бронетехники речи не идёт. Даже если бы сегодня началось восстановление подразделений до уровня 2018 года, «это бы заняло десятилетие». В итоге Эль-Фаллуджа больше не по зубам морской пехоте США.
    С.В.О. показало что теперь является главным на поле боя,будь у вас хот танки хоть БМП,хоть что, без наличия многочисленных и качественных "птицеводов" а тем паче если у противника они в достатке на поле боя делать нечего.