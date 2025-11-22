Эль-Фаллуджа теперь не по зубам: итоги реформирования морской пехоты США

Городские бои напоминали Сталинградскую битву или бойню в Хюэ. Противник понёс непропорционально большие потери в сравнении с американцами, что свидетельствовало о тщательной подготовке КМП.

Однако теперь у КМП нет ни танков, ни тяжёлых инженерных машин, чтобы провести ещё одно сражение, подобное битве за Эль-Фаллуджу. Сегодня морские пехотинцы не смогли бы повторить это сражение.

Чтобы закупить новое оборудование, необходимое для реализации этой новой стратегии, Корпус был лишён всех танков, тяжёлой инженерной техники, а также потерял часть авиации и полевой артиллерии

Он также отменил закупку всё более уязвимых крылатых ракет Tomahawk, и может пересмотреть вопрос о приобретении почти устаревшего противокорабельного ракетного комплекса NEMESIS.