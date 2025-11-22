«Мы строим многослойную ПВО»: польской армии передан первый ЗРАК Pilica
В 34-м зенитно-ракетном дивизионе польской армии состоялась церемония передачи первого серийного ЗРАК Pilica. По этому поводу выступил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш:
Мы строим многослойную противовоздушную оборону польского государства.
По его словам, это означает оснащение войск системами ПВО различной дальности – от самой малой, то есть систем Pilica и Pilica+, до самых дальнобойных в лице ЗРК Patriot.
Батарея Pilica включает в себя 6 боевых модулей со спаренными 23-мм зенитными установками (ZUR-23-2KG Jodek-G) и с ракетами Piorun. В таком виде Pilica входит в состав батареи Pilica+, которая также включает 2 самоходные ПУ iLauncher с ЗУР CAMM (на шасси местного грузовика Jelcz).
Самоходная ПУ iLauncher из состава батареи Pilica+:
Всего Минобороны приобрело в 2023 году 16 батарей Pilica за $720 млн. Закупка iLauncher с ракетами CAMM обошлась по отдельному контракту в £1,9 млрд.
Фактически Pilica представляет собой размещённую на автомобильном шасси установку ЗУ-23 (производившуюся в Польше по советской лицензии), которая была дополнительно снаряжена двухзарядными ПУ с ЗУР от ПЗРК Piorun местного изготовления.
В России подобная доработка ЗУ-23 предлагалась разработчиками неоднократно, но до оборонзаказа дело так и не дошло.
