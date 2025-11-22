«Мы строим многослойную ПВО»: польской армии передан первый ЗРАК Pilica

1 406 6
В 34-м зенитно-ракетном дивизионе польской армии состоялась церемония передачи первого серийного ЗРАК Pilica. По этому поводу выступил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш:

Мы строим многослойную противовоздушную оборону польского государства.

По его словам, это означает оснащение войск системами ПВО различной дальности – от самой малой, то есть систем Pilica и Pilica+, до самых дальнобойных в лице ЗРК Patriot.



Батарея Pilica включает в себя 6 боевых модулей со спаренными 23-мм зенитными установками (ZUR-23-2KG Jodek-G) и с ракетами Piorun. В таком виде Pilica входит в состав батареи Pilica+, которая также включает 2 самоходные ПУ iLauncher с ЗУР CAMM (на шасси местного грузовика Jelcz).

Самоходная ПУ iLauncher из состава батареи Pilica+:



Всего Минобороны приобрело в 2023 году 16 батарей Pilica за $720 млн. Закупка iLauncher с ракетами CAMM обошлась по отдельному контракту в £1,9 млрд.

Фактически Pilica представляет собой размещённую на автомобильном шасси установку ЗУ-23 (производившуюся в Польше по советской лицензии), которая была дополнительно снаряжена двухзарядными ПУ с ЗУР от ПЗРК Piorun местного изготовления.

В России подобная доработка ЗУ-23 предлагалась разработчиками неоднократно, но до оборонзаказа дело так и не дошло.

6 комментариев
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 07:02
    Интересно было бы узнать о современной концепции взлома подобной многослойной противовоздушной обороны.
    Что наши лучшие умы из Генштаба России могут предложить военным и политикам.
  2. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 07:43
    Поляки модернизировали и старую,добрую "Шилку".Поставив современную РЛС,СУО.Я считаю,что это правильный подход к использованию вооружения более чем полувекового возраста
    1. LIONnvrsk Звание
      LIONnvrsk
      +1
      Сегодня, 07:51
      Цитата: dmi.pris1
      Я считаю,что это правильный подход к использованию вооружения более чем полувекового возраста

      yes Зачем выдумывать велосипед, если можно приделать к нему моторчик.
      1. dmi.pris1 Звание
        dmi.pris1
        0
        Сегодня, 08:27
        Что мешало нам,приделать "моторчик" к "Шилке"?А,ну конечно,тю"тимуровцы " и иже с ними..Мать их...
        1. Nikolaevich I Звание
          Nikolaevich I
          0
          Сегодня, 08:38
          Обновленную "Шилку" тоже предлагали не раз ! Но и в этом случае : "Заказы от МО РФ не поступали..." !
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:40
    Фактически Pilica представляет собой размещённую на автомобильном шасси установку ЗУ-23 (производившуюся в Польше по советской лицензии),
    То то смотрю очень знакомые очертания!