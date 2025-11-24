«Командую флотом. Шмидт»
Восстание на крейсере «Очаков». Художник. Л. Е. Мучник
Смута
Вооруженные выступления на флоте были связаны с общим кризисом империи Романовых, который перерастал в смуту, то есть в катастрофу, ведущую к коренному слому всей прежней системы.
Проект Романовых, разделивший Русскую державу на два мира – европейскую «метрополию», образованную и обеспеченную, и крестьянскую рабочую «колонию», которую эксплуатировали самым жесточайшим образом, изживал себя. До поры до времени это жесточайшее противоречие удавалось сглаживать, в том числе топя в крови крестьянские войны и восстания.
Но к началу XX столетия империя подошла к «точке перехода». Необходимо было решить проблему «закипающего котла». Это понимали практически все последние русские императоры, но так и не решились на коренную ломку, «революцию сверху».
А проблем и вопросов в Российской империи накопился «вагон и маленькая тележка». Крестьяне хотели получить землю, в центре страны было аграрное перенаселение. Были недовольны рабочие и инородцы. Стране требовалась форсированная индустриализация, урбанизация. Необходимо было ликвидировать культурную и экономическую зависимость от Западной Европы. Ликвидировать безграмотность и создать мощную систему образования, включая техническое (половина инженеров в стране была немцами, иностранцами).
Разрушить паразитическую, разрушительную кастово-сословную систему, когда дворяне, буржуа и капиталисты «зарабатывали» в России и выводили капиталы в Европу, там же и жили. В целом перейти от грабительского капитализма к социализму.
Однако правительство Николая II не смогло решить эти и ряд других вопросов. Их пришлось решать уже большевикам.
Революция 1905 г. стала своего рода последним «звоночком» царскому правительству. К началу XX в. капитализм в России, как и во всем мире, переживал очередной кризис. В результате все социальные, экономические и политические противоречия буржуазного строя достигли своего крайнего обострения.
Аграрный и промышленный кризис, охвативший страну, и громкие поражения в ходе Русско-японской войны, вызванной ошибками Петербурга на Дальнем Востоке и провокационной, враждебной политикой наших западных «партнеров», а также активизация подрывной деятельности иностранной агентуры (включая японскую разведку) и революционных сил, имеющих поддержку за границей, привели к революционному взрыву. Началась смута (Приближение Русской Смуты; Предчувствие апокалипсиса).
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Григорий Павлович Чухнин (1848–1906). Убит революционерами
Централка
Самое активное участие в революции приняли и матросы, среди которых были сильные социалистические, анархистские настроения. Если солдаты, в массе своей бывшие крестьяне, были традиционно пассивны, сохраняя веру в «хорошего царя», то с матросами ситуация была другая.
Среди матросов было много рабочих. Флот стал броненосным, паровым, корабли имели сложную начинку. Поэтому на корабли набирали более грамотных людей. Рабочая молодежь имела определенное образование, была читающей. Соответственно, революционная пропаганда оказывала на них влияние. На флоте формировались подпольные ячейки революционеров.
Общая ситуация на флоте хорошо описана в романе Алексея Новикова-Прибоя «Цусима», матроса Балтийского флота, участника похода 2-го Тихоокеанского флота и Цусимского сражения. Тяжелая и длительная 7-летная служба. Коррупция и произвол начальства. Суровая муштра и мордобой. Лучшие традиции Ушакова, Лазарева и Назимова по воспитанию офицеров и матросов были прочно забыты.
Произвол и муштра вызывали у матросов протест, чувство злобы к офицерам. Неудивительно, что во время Революции 1917 г. именно на флоте произошли наиболее жестокие и кровавые эксцессы, истребление офицеров.
А революционная пропаганда нашла благодарных новообращенных. Уже в 1901-1902 гг. на флоте возникают первые социал-демократические кружки, ячейки. Революционное движение на флоте быстро приобретает организованный характер.
В апреле 1904 года в результате объединения кружков 37-го флотского экипажа в Николаеве, 32-го экипажа в Севастополе и ряда других команд с партийной организацией учебного отряда был создан Центральный флотский комитет (Централка), ставший военной организацией Севастопольского комитета РСДРП. Централка имела связи с революционными организациями ряда городов. Центральный комитет быстро распространял своё влияние среди матросов.
Барон Александр Николаевич Меллер-Закомельский (1844–1928), в 1905 г. руководил подавлением восстаний в Севастополе и в Сибири, на Транссибирской железной дороге
Революционная ситуация
Тем временем управляемый хаос в стране нарастал. В забастовках и стачках участвовали сотни тысяч рабочих. В стране начиналась страшная крестьянская война, запылали поместья. Тяжелая ситуация была в национальных окраинах-украйнах – Финляндии, Польше, на Кавказе и пр. Активизировался преступный мир. Революционное брожение происходит и в вооруженных силах империи. Особенно на флоте и после Цусимской катастрофы.
Централка, руководствуясь решениями III съезда партии, приступила к подготовке вооруженного восстания на Черноморском флоте. Революционеры считали, что можно захватить основные корабли флота, взять власть в Севастополе. Затем Севастополь станет центром восстания всей Южной России. Начало запланировали на конец летних маневров флота, в августе-сентябре 1905 г., когда, как ожидалось, революционное движение в стране достигнет своего пика.
Этот план был сорван стихийным вступлением в июне на эскадренном броненосце «Князь Потемкин-Таврический» (Восстание на броненосце «Потёмкин»). Этот мятеж привёл к усилению репрессий и активизации полицейских мероприятий, что сорвало планы революционеров по началу крупного восстания.
Во второй половине 1905 г. смута в России продолжала нарастать. Всероссийская политическая стачка в октябре охватила более 2 млн рабочих. Во многих городах были сформированы Советы рабочих депутатов. Государь Николая Второй под влиянием главы правительства Витте пошёл на уступки. 17 октября был издан Манифест, который обещал стране выборы в парламент (Думу), политические права и свободы (Октябрьский манифест и его значение).
В Севастополе в октябре также было неспокойно. Шли митинги, демонстрации рабочих, солдат и матросов, на которых требовали освобождения политических заключенных. В городе было введено военное положение. В конце октября началась всеобщая забастовка рабочих, железнодорожников и моряков торгового флота.
Команда крейсера «Очаков» за две недели до восстания 1905 г. и лейтенант Шмидт (в верхнем правом углу)
Восстание
8 (21) ноября 1905 г. начались волнения на крейсере «Очаков» и броненосце «Святой Пантелеймон». 10 (23) ноября после проводов демобилизованных матросов состоялся большой митинг. Военная организация Севастопольского комитета РСДРП пыталась предотвратить стихийный взрыв. Но предотвратить его не удалось. 11 (24) ноября во флотской дивизии начался стихийный бунт.
11 (24) ноября должны были пройти выборы в Совет рабочих, матросских и солдатских депутатов. Чтобы их предотвратить, командующий Черноморским флотом Григорий Чухнин направил к казармам сводный отряд матросов и солдат Белостокского полка. Они блокировали выходы из казарм.
В быстро накалившейся обстановке матрос Петров выстрелил в командира свободного отряда Писаревского и смертельно ранил командира учебной команды Штейна. Петрова схватили, но взбунтовавшие матросы его освободили. Затем дежурных офицеров обезоружили и арестовали, после чего выгнали из казарм. Мятеж быстро разрастается, к матросам флотской дивизии присоединяются солдаты гарнизона и другие подразделения флота.
В итоге начинается восстание, которое Ленин образно назвал «севастопольским пожаром». 12 ноября город охватила уже всеобщая забастовка. Выбран Севастопольский Совет матросских, солдатских и рабочих депутатов. Выдвинуты политические требования, включая созыв Учредительного собрания. Военно-морское командование начинает стягивать верные силы.
Мятеж разрастается. 13 (26) ноября восстал экипаж крейсера «Очаков». Офицеры вынуждены были бежать с корабля. Бунт возглавили большевики Частник, Антоненко и Гладков. Общее руководство мятежными силами 14 (27) ноября возглавил популярный в городе революционер, лейтенант Пётр Шмидт, который ранее был уволен из флота за дезертирство и растрату денег (прогулял кассу корабельного отряда). Он объявил себя командующим Черноморским флотом, дав сигнал:
В тот же день он отправил телеграмму царю Николаю II:
В ночь 15 (28) ноября революционеры заняли несколько кораблей и судов, некоторые экипажи присоединились к ним сами. На мятежных кораблях подняли красные флаги. Мятежники надеялись, что к ним присоединятся и оставшиеся корабли флота. Но командование успело принять контрмеры: подозрительных матросов списали либо арестовали.
Чтобы привлечь на сторону восставших всю эскадру, «командующий флотом» Шмидт обошёл ее на миноносце «Свирепый», но без особого успеха. Командование уже контролировало ситуацию. К мятежу присоединился только броненосец «Пантелеймон» (бывший «Потёмкин»), но сам корабль уже не был боевой единицей, так как с него сняли вооружение.
Силы восставших составляли 14 кораблей и судов и около 4,5 тыс. матросов и солдат на кораблях и берегу. Но боевой потенциал революционного флота и гарнизона был слабым. Большая часть корабельных орудий была выведена из строя офицерами и кондукторами (флотский унтер-офицер). Солдаты были плохо вооружены, без опытных командиров, так как кадровые офицеры и унтера не поддались революционной пропаганде. Также мятежники слишком долго медлили, потеряли время и инициативу.
А среди высшего командования, в отличие от 1917 года, были ещё решительные и инициативные командиры, готовые сражаться за престол. Командующий войсками Одесского военного округа генерал Александр Каульбарс, командующий Черноморским флотом вице-адмирал Григорий Чухнин и командир 7-го армейского корпуса генерал Александр Меллер-Закомельский стянули до 10 тыс. солдат и контролировали 22 корабля с 6 тыс. человек экипажа.
Во второй половине дня 15 (28) ноября мятежникам был предъявлен ультиматум о сдаче. Не получив ответа, верные правительству войска пошли в наступление и открыли огонь по «внутренним врагам».
Сопротивление мятежников сломили довольно быстро и решительно. В частности, буквально расстреляли «Очаков». Крейсер получил тяжелые повреждения: при восстановлении корабля в корпусе насчитали 63 пробоины, и ремонт длился более трех лет. Обстрел революционных кораблей продолжался до 16 часов 45 минут. Многие корабли были объяты огнем, и матросы спасались как могли. Сотни людей погибли и были ранены. Шмидт был схвачен. Утром 16-го сдались восставшие, которые скрывались в казармах.
В целом, учитывая масштаб мятежа и его опасность для державы, когда существовала возможность восстания значительной части Черноморского флота, при поддержке части сухопутных войск, а затем бунта в крупных городах Южной России, наказание было довольно гуманным. Руководители Севастопольского восстания Шмидт, Частник, Антоненко и Гладков по приговору военно-морского суда в марте 1906 г. были расстреляны на острове Березань. Свыше 300 человек были приговорены к разным срокам тюремного заключения и каторги. Около тысячи человек подверглись дисциплинарным наказаниям безо всякого суда.
Советская марка 1972 года. Экипаж крейсера «Очаков» был наиболее революционным на флоте. Корабль после событий был переименован в «Кагул»
Информация