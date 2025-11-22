Холодная зима: Трамп заявил, что Зеленскому придётся принять его мирный план

1 045 7
Холодная зима: Трамп заявил, что Зеленскому придётся принять его мирный план

Президент США прокомментировал ситуацию для Украины и вчерашнюю реакцию главы киевского режима на предложенный вариант мирного урегулирования вооруженноно конфликта.

По словам Дональда Трампа, Зеленскому придётся одобрить мирный план, в противном случае Украине придётся столкнуться со сдерживанием Соединёнными Штатами поддержки.



Президент США:

Если президенту Зеленскому что-то не нравится в нашем плане, то придётся сделать так, чтобы всё понравилось. У них нет козырей. Помните, я говорил об этом во время встречи в Овальном кабинете.

Трамп заявил, что если Киев не поторопится с принятием решения, то зима для Украины будет холодной. Так президент США дал понять, что сдерживать Россию в плане нанесения новых ударов по объектам топливо-энергетической комплекса он, в случае отказа Киева от предложенного варианта мирного плана, не станет.

Трамп:

Им придётся прекратить воевать уже скоро.

Напомним, что накануне Зеленский записал видеообращение, где тоже говорил о «холодной зиме 2025-2026». Там же глава киевского режима пытался снять с себя ответственность, заявив, что на Украину «оказывается сильное внешнее давление».

Тем временем на самой Украине начинают вспоминать о нелегитимности Зеленского. Мол, если он условия Трампа примет, то их Украине можно и не выполнять, ведь полномочия президента Зеленского истекли ещё в мае 2024 года. То есть, начинают проявлять себя попытки из серии: «обещайте им что угодно...»
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 05:54
    В этом вся суть этих слово на букву х.
    Посмотрим как выкручиваться будет Зеленский и Ко.Слова словами а действий Трамп тоже ждёт.
    1. Березин Звание
      Березин
      +2
      Сегодня, 06:08
      А что мы будем делать, если Украина вдруг согласится?. Ведь данный план прямо противоречит нашей конституции, не говоря уж о целях СВО. Конечно, план этот нам вроде как не предъявлен, но судя по нашей вялой реакции, наше негласное согласие на него есть. Боюсь что данный пиар-ход со стороны Трампа сулит нам большие дипломатические проблемы
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 06:12
        Цитата: Березин
        данный пиар-ход со стороны Трампа сулит нам большие дипломатические проблемы
        И кроме этого он нам не подходит, этот Трамповский план....
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 06:11
    ❝ Если президенту Зеленскому* что-то не нравится в нашем плане, то придётся сделать так, чтобы всё понравилось ❞ —

    — «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица» © ...

    ❝ Трамп заявил, что если Киев не поторопится с принятием решения, то зима для Украины будет холодной ❞ —
  3. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 06:13
    Если этот самый план будет принят, то из него будет выполнено, только отвод всу из Донбасса и то с проблемами и попил наших замороженных резервов, ну и выборы проведут, остальное можно затянуть до конца срока Трампа, а если он большинство в конгрессе потеряет, то вообще можно будет забыть про все эти пункты.
  4. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 06:35
    Если президенту Зеленскому что-то не нравится в нашем плане, то придётся сделать так, чтобы всё понравилось


    Я вспомнил, у нас в полку выздоравливающих есть контуженный капитан, у него есть любимая косноязычная фраза, ошибку в которой он видеть отказывается - (вступление о дисциплине например)…. так вот, кто так считает - тот СОМНЕВАЕТСЯ (отрицательно качает головой) wassat
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Сегодня, 06:36
    Трамп:
    "Если ему не нравится план США, то он может продолжать сражаться".