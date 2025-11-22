Холодная зима: Трамп заявил, что Зеленскому придётся принять его мирный план

Если президенту Зеленскому что-то не нравится в нашем плане, то придётся сделать так, чтобы всё понравилось. У них нет козырей. Помните, я говорил об этом во время встречи в Овальном кабинете.

Им придётся прекратить воевать уже скоро.

Президент США прокомментировал ситуацию для Украины и вчерашнюю реакцию главы киевского режима на предложенный вариант мирного урегулирования вооруженноно конфликта.По словам Дональда Трампа, Зеленскому придётся одобрить мирный план, в противном случае Украине придётся столкнуться со сдерживанием Соединёнными Штатами поддержки.Президент США:Трамп заявил, что если Киев не поторопится с принятием решения, то зима для Украины будет холодной. Так президент США дал понять, что сдерживать Россию в плане нанесения новых ударов по объектам топливо-энергетической комплекса он, в случае отказа Киева от предложенного варианта мирного плана, не станет.Трамп:Напомним, что накануне Зеленский записал видеообращение, где тоже говорил о «холодной зиме 2025-2026». Там же глава киевского режима пытался снять с себя ответственность, заявив, что на Украину «оказывается сильное внешнее давление».Тем временем на самой Украине начинают вспоминать о нелегитимности Зеленского. Мол, если он условия Трампа примет, то их Украине можно и не выполнять, ведь полномочия президента Зеленского истекли ещё в мае 2024 года. То есть, начинают проявлять себя попытки из серии: «обещайте им что угодно...»