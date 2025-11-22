Путин: Россия готова к переговорам, но нас устраивает и текущая ситуация на СВО

Путин: Россия готова к переговорам, но нас устраивает и текущая ситуация на СВО

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но ее устраивает и сегодняшняя ситуация. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, проведенного накануне.

Вчерашнее совещание с постоянными членами Совбеза началось с просьбы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко дать некоторые пояснения по «мирному плану» Трампа, о котором сейчас все говорят. Как заявил российский президент, в этом нет ничего секретного, предложения президента США по урегулированию на Украине обсуждались еще до встречи на Аляске, американцы просили Россию «проявить гибкость».



После встречи в Анкоридже Москва дала согласие на переговоры, но они были остановлены из-за отказа Украины обсуждать условия предлагаемого урегулирования. Новая модернизированная редакция плана Трампа появилась позже.

Как подчеркнул Путин, у нас есть текст предварительного плана, но предметно с Москвой Вашингтон его не обсуждал. При этом он может быть положен в основу окончательного соглашения, это все нужно обговаривать и договариваться. Однако об этом говорить рано, Украина не дает своего согласия, видимо, все еще надеясь нанести поражение России. Да и ее европейские союзники против.

Поэтому сейчас наступила такая ситуация, когда Россия готова к мирным переговорам, но в то же время ее устраивает и продолжение боевых действий. Так что все зависит от Зеленского и его клики. Пойдут они на сделку с Трампом — начнутся переговоры, нет — продолжатся бои.
  1. monetam Звание
    monetam
    0
    Сегодня, 06:21
    это все нужно обговаривать и договариваться - договораиваться придется не с Трампом, тому тов се равно, в какой редакции будет соглашение, которое "устроит всех", а с позициями украины и европейского конгломерата ее воинственных и неуступчивых друзей. А это значит - что в итоге не договоримся, и боевый действия будут продолжаться.
  2. ASSAD1 Звание
    ASSAD1
    0
    Сегодня, 06:24
    Если устраивает положение на фронте,то зачем эти переговоры? Все видят что армия краины начинает сыпаться. Наверное наши руководители решили прямо не посылать ,,партнёров,, в эротическое путешествие,а потихоньку дожимать противника.
  3. klev72 Звание
    klev72
    0
    Сегодня, 06:26
    Задача номер один продлить переговоры на ближайшие 4 года. Проработать все пункты до мелочей, чтоб не было планов-2, 3 и т. д. Как правильно сказал ВВП нас всё устраивает на сво. Враг должен на шкуре осознать, что русские всё прекрасно помнят и идут возвращать своё., круша свиные рыла.