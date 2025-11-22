Путин: Россия готова к переговорам, но нас устраивает и текущая ситуация на СВО

Россия готова к мирным переговорам с Украиной, но ее устраивает и сегодняшняя ситуация. Об этом заявил Владимир Путин в ходе заседания Совбеза, проведенного накануне.Вчерашнее совещание с постоянными членами Совбеза началось с просьбы председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко дать некоторые пояснения по «мирному плану» Трампа, о котором сейчас все говорят. Как заявил российский президент, в этом нет ничего секретного, предложения президента США по урегулированию на Украине обсуждались еще до встречи на Аляске, американцы просили Россию «проявить гибкость».После встречи в Анкоридже Москва дала согласие на переговоры, но они были остановлены из-за отказа Украины обсуждать условия предлагаемого урегулирования. Новая модернизированная редакция плана Трампа появилась позже.Как подчеркнул Путин, у нас есть текст предварительного плана, но предметно с Москвой Вашингтон его не обсуждал. При этом он может быть положен в основу окончательного соглашения, это все нужно обговаривать и договариваться. Однако об этом говорить рано, Украина не дает своего согласия, видимо, все еще надеясь нанести поражение России. Да и ее европейские союзники против.Поэтому сейчас наступила такая ситуация, когда Россия готова к мирным переговорам, но в то же время ее устраивает и продолжение боевых действий. Так что все зависит от Зеленского и его клики. Пойдут они на сделку с Трампом — начнутся переговоры, нет — продолжатся бои.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»