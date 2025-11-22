План Трампа ставит фактический крест на выдачу Киеву репарационного кредита

Политика США фактически ставит крест на краже российских замороженных активов Евросоюзом. Как сообщает западная пресса, новый мирный план Трампа предусматривает использование этих средств совсем на другие цели.

Зеленский с большой вероятностью останется без так называемого репарационного кредита, обещанного ему лично главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Все дело в том, что европейские страны никак не могут между собой согласовать фактическую кражу активов, а также кто будет за это отвечать. А пока они совещаются и спорят, администрация США предложила новый мирный план, в котором российские активы играют другую роль.



Как следует из предложения Трампа, 100 млрд из замороженных активов уйдут на восстановление Украины, а еще 200 млрд в российско-американский фонд, который будет их использовать для реализации своих проектов. В общем, в планах Трампа нет никакого кредита для Зеленского.

Выделение европейскими странами так называемого репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов оказалось под вопросом из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.


Как отмечает европейская пресса, основным противником кражи российских денег является Бельгия, на счетах которой лежит основная сумма. До сих пор уговорить ее не получалось, а после появления плана Трампа это сделать станет еще тяжелее.
  1. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    Сегодня, 06:43
    Ага, эти деньги попилят совсем другие люди.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 07:11
      Цитата: Cartalon
      Ага, эти деньги попилят совсем другие люди.

      Как следует из предложения Трампа, 100 млрд из замороженных активов уйдут на восстановление Украины, а еще 200 млрд в российско-американский фонд
      Чем это отличается от кражи, если нас принуждают 100 лярдов потратить на восстановление (по факту - та самая репарация), а 200 лярдов, опять же, не законному владельцу возвращают, а в совместный фонд - где без американского куска пирога тоже не обойдётся?
      Те же тестикулы, только вид сбоку. С американского боку.
      Какое вобще отношение ЭТИ деньги имеют к "восстановлению Украины", равно как и американцы к использованию этих денег?

      Не знаю, чего там наши надоговариваются, но по поводу лярдов разговор должен быть один - возврат в полном объёме, без всяких условий, включая уже потраченную на войну против нас же прибыль с этих денег.
      И это мы ещё добрые - не учитываем упущенную прибыль, нанесённый с использованием этих денег материальный и нематериальный ущерб.
      Про моральную компенсацию поговорим позже. Отдельно. Когда здание Европарламента будет под нашим конвоем.

      Пы.Сы. То, что после войны останется под нашим контролем - так и так нам восстанавливать. Но мы без Америки способны решить, что, сколько и куда тратить.
      А то, что останется от Украины - нам это для кого восстанавливать? Для размещения британского контингента и аэродромов, на которых будут американские самолёты?
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 07:25
        Как следует из предложения Трампа

        Тоже губу раскатал на наши деньги!
        Подверни губу Трамп, отвисла сильно! laughing
        1. VictorB Звание
          VictorB
          0
          Сегодня, 08:28
          Подверни губу Трамп, отвисла сильно!

          План Трампа насквозь пропитан "духом Анкориджа".
          Это фактически уже признано высшим лицом.
      2. navigator777 Звание
        navigator777
        0
        Сегодня, 08:47
        На самом деле мы не знаем как распределятся те 100 млрд, если весь мир по прежнему считает Запорожье и херсонскую обл территорией Украины, но и пусть считают, то их конечно нужно восстанавливать за 100 млрд, тот же Мариуполь или Покровск например, все очень мутно. Самые большие разрушения именно здесь, на занятых нами территориях, а Европа пусть там восстанавливает на свои 100 млрд
  2. lubesky Звание
    lubesky
    0
    Сегодня, 06:44
    Янки в своем стиле - разрядили всю обойму в темную комнату переговоров еврогеев и зашли с вопросом - кто здесь хочет договориться о распиле отжатых активов русских? wassat
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:18
      Цитата: lubesky
      Янки в своем стиле - разрядили всю обойму в темную комнату переговоров еврогеев и зашли с вопросом - кто здесь хочет договориться о распиле отжатых активов русских?
      И добавили что-то вроде: "Куды поперёд главного прёте-то?..."
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +1
        Сегодня, 07:20
        Цитата: Zoldat_A
        И добавили что-то вроде: "Куды поперёд главного прёте-то?..."


        Да коллега! А когда медведь придет за деньгами, ковбой вскочит в седло, подмигнет еврогеям и ускачет за лужу wassat

        Боливар не выдержит двоих…
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          0
          Сегодня, 07:30
          Цитата: lubesky
          А когда медведь придет за деньгами, ковбой вскочит в седло, подмигнет еврогеям и ускачет за лужу
          Заметьте, ТРАДИЦИОННО.
          А чуть спустя придёт с вопросом: "А где тут записывают в победители?"

          Впрочем, попытка на наши деньги в спокойной обстановке похозяйничать на Украине - это уже можно считать. что такой вопрос формулирует, хотя пока и не задал. Всё как у классиков
          Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле, я женюсь на ней.
          Жениться на Украине, конечно, Америка не будет. Только пообещает. Зачем? И без женитьбы Америка уже Украину как привокзальную "трёхрублёвку", во все отверстия имела - и в президента, и в парламент, и в спецслужбы, и в армию...
          1. lubesky Звание
            lubesky
            0
            Сегодня, 07:34
            Цитата: Zoldat_A
            Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле, я женюсь на ней


            С той лишь разницей, что брюлики покойной в этом стуле таки есть. А вынуть их и построить на них дворец для НАШЕГО народа некому…
            1. Zoldat_A Звание
              Zoldat_A
              0
              Сегодня, 07:36
              Цитата: lubesky
              Цитата: Zoldat_A
              Чтобы спокойно, без шума, покопаться в стуле, я женюсь на ней

              С той лишь разницей, что брюлики покойной в этом стуле таки есть. А вынуть их и построить на них дворец для НАШЕГО народа некому…
              Так Трамп и хочет построить на них Дворец культуры для народа американского - он и не скрывает, в какой лес должны пойти все остальные. Включая нас.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 06:54
    ❝ Зеленский* останется без так называемого репарационного кредита, обещанного ему лично главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен ❞ —

    — Шиш тебе, а не «репарации» ...
  4. роман66 Звание
    роман66
    +2
    Сегодня, 06:55
    Да чтож они все наши-то деньги делят? Где план, в котором их трогать не будут и назад вернут?
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 07:21
      Цитата: роман66
      Да чтож они все наши-то деньги делят? Где план, в котором их трогать не будут и назад вернут?
      Разные у них планы есть. И Трампа, и Зеленского, и европейский, и афганский, и колумбийский...
      А чтобы краденые деньги вернуть законному владельцу с уже потраченными процентами - не, такого нет... Про такой не слышали, такой не пробовали...
  5. Martin Porubcan
    Martin Porubcan
    +4
    Сегодня, 07:10
    В общей сложности, около 300 миллиардов долларов, накопленных российским правительством от продажи ископаемого топлива, по непонятной причине перечислило в фонды враждебных государств. На эти деньги в России можно было бы построить современные школы, больницы и другие общеполезные объекты. По плану Трампа, получается, что сначала вы всё разбомбили на Украине, а теперь будете платить им из своих денег за восстановление практически всей инфраструктуры страны. Поздравляю с такой победой.
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 07:34
      Цитата: Martin Porubcan
      около 300 миллиардов долларов, накопленных российским правительством от продажи ископаемого топлива, по непонятной причине перечислило в фонды враждебных государств
      Эта причина непонятна всей России, кроме того, кто перечислил, и того, кто сразу после этого продлил полномочия первого, выразив публично безграничное доверие.
      Щас вот ещё не полностью нас накрыла волна от "охлаждения экономики", затеянного этим "доверенным лицом". Оценим ещё степень доверия...
    2. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 08:25
      at the time.. the hot tiket was unloading US T-Bills. the Ru Treasury did this in jan of 2023.. the bonds in the everclear were commerical/minerals. these were canceled out and the Ru goverment issued reclamation bonds N russia.. total series is around 70 affected.

      the chunk tht is stuk is the kubass coal company. they still hav a private trading room @ the NYSE and managed these sales globally for western customers. the american deposite recivables would hav been siezed if Ru has issued repatration bonds. this is the 50B$ U read about still in the USA.

      the everclear also holds around 30B$ of the same russian corp - MECHEL.. on par for a whopper around 100B$ N rag tops paying interest on both exchanges..

      everclear is nothing more than a stock exchange.. the net asset valuation of the russian holdings is nomimal 140B$ N print.

      the russian banks and finance ministry hav simply purscased bonds for the interest payments.

      in 2026 around 9 Trillion$ in Bonds will reset or expire. some of this will B the reperation bonds that are non performing. gonna B a lot of jazzed bond holders in this exchange.

      tow - stay tuned - suffer.. bonds like the forex.. only a couple places where U can buy these deravitives..

      pedo knows this and the 100B is simply a hit piece FOS
    3. Константин Трафлялин Звание
      Константин Трафлялин
      -1
      Сегодня, 08:32
      Вот такой у нас гениальный верховный стратег!
  6. troza Звание
    troza
    +1
    Сегодня, 07:16
    Европа украла российские деньги и хочет ими распорядиться. Вот что бывает при потере страной СУВЕРЕНИТЕТА. Ведь по большому счёту Россия ничего не может этому грабежу противопоставить (к разговору о пользе ядерного оружия). Все разговоры ЦБ на эту тему - "бла-бла" для населения.
  7. Шмель_3 Звание
    Шмель_3
    -1
    Сегодня, 07:23
    А я уверен, что эти деньги никогда не вернут. Хороший урок тем, для кого Запад лучший друг. Жаль, что ни кто не ответит за вывод денег. Так же уверен, что откаты тоже было.
  8. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 07:25
    Что я прочитал??? А 100 млрд на восстановление??? Это не Украине??? Это не кража???
    1. medium roast Звание
      medium roast
      0
      Сегодня, 08:09
      not theft.. its 4 the pedo's go-fund me account
  9. Ghost1 Звание
    Ghost1
    -2
    Сегодня, 07:37
    Интересно, в новости натягивается сова на глобус и чёрное это белое.
  10. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:42
    Зеленский с большой вероятностью останется без так называемого репарационного кредита, обещанного ему лично главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
    хфон акушерка немчурии кому только, и чего только не обещала!