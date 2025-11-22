План Трампа ставит фактический крест на выдачу Киеву репарационного кредита
Политика США фактически ставит крест на краже российских замороженных активов Евросоюзом. Как сообщает западная пресса, новый мирный план Трампа предусматривает использование этих средств совсем на другие цели.
Зеленский с большой вероятностью останется без так называемого репарационного кредита, обещанного ему лично главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Все дело в том, что европейские страны никак не могут между собой согласовать фактическую кражу активов, а также кто будет за это отвечать. А пока они совещаются и спорят, администрация США предложила новый мирный план, в котором российские активы играют другую роль.
Как следует из предложения Трампа, 100 млрд из замороженных активов уйдут на восстановление Украины, а еще 200 млрд в российско-американский фонд, который будет их использовать для реализации своих проектов. В общем, в планах Трампа нет никакого кредита для Зеленского.
Выделение европейскими странами так называемого репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов оказалось под вопросом из-за плана администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Как отмечает европейская пресса, основным противником кражи российских денег является Бельгия, на счетах которой лежит основная сумма. До сих пор уговорить ее не получалось, а после появления плана Трампа это сделать станет еще тяжелее.
