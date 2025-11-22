❝ ВСУ начали эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи к югу от Волчанска ❞

Офицерский состав 57 омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из н. п. Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние.

Российские войска продолжают продвижение на Волчанском направлении, успехи штурмовиков группировки «Север» в районе Синельниково заставили командование украинской группировки начать эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи. Об этом сообщает канал «Северный ветер».На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои, они идут как в самом городе, так и в его окрестностях. Штурмовые подразделения «северян» выдавливают врага из города и прилегающих лесных массивов. Синельниково уже давно занято российскими войсками, сейчас идет зачистка лесов, наши выходят к Лиману и Вильче.На этом фоне командование украинской группировки приняло решение эвакуировать из Вильчи все штабы и пункты управления, поселок покидает и офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, держащей этот участок фронта. Куда идет эвакуация, пока неизвестно.Как ранее сообщалось, оборона ВСУ под Волчанском начала проседать после того, как командующий Объединенной группировкой генерал Драпатый снял часть подразделений с этого участка и перебросил под Купянск. Как предполагают эксперты, в ближайшее время Минобороны РФ объявит об освобождении и Волчанска.