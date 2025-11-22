ВСУ начали эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи к югу от Волчанска
Российские войска продолжают продвижение на Волчанском направлении, успехи штурмовиков группировки «Север» в районе Синельниково заставили командование украинской группировки начать эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи. Об этом сообщает канал «Северный ветер».
На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои, они идут как в самом городе, так и в его окрестностях. Штурмовые подразделения «северян» выдавливают врага из города и прилегающих лесных массивов. Синельниково уже давно занято российскими войсками, сейчас идет зачистка лесов, наши выходят к Лиману и Вильче.
На этом фоне командование украинской группировки приняло решение эвакуировать из Вильчи все штабы и пункты управления, поселок покидает и офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, держащей этот участок фронта. Куда идет эвакуация, пока неизвестно.
Офицерский состав 57 омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из н. п. Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние.
Как ранее сообщалось, оборона ВСУ под Волчанском начала проседать после того, как командующий Объединенной группировкой генерал Драпатый снял часть подразделений с этого участка и перебросил под Купянск. Как предполагают эксперты, в ближайшее время Минобороны РФ объявит об освобождении и Волчанска.
