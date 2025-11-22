ВСУ начали эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи к югу от Волчанска

3 129 5
ВСУ начали эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи к югу от Волчанска

Российские войска продолжают продвижение на Волчанском направлении, успехи штурмовиков группировки «Север» в районе Синельниково заставили командование украинской группировки начать эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

На Волчанском направлении продолжаются ожесточенные бои, они идут как в самом городе, так и в его окрестностях. Штурмовые подразделения «северян» выдавливают врага из города и прилегающих лесных массивов. Синельниково уже давно занято российскими войсками, сейчас идет зачистка лесов, наши выходят к Лиману и Вильче.



На этом фоне командование украинской группировки приняло решение эвакуировать из Вильчи все штабы и пункты управления, поселок покидает и офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, держащей этот участок фронта. Куда идет эвакуация, пока неизвестно.


Офицерский состав 57 омпбр и других подразделений ВСУ начал срочную эвакуацию из н. п. Вильча, что южнее Волчанска, и переносит пункты управления на более безопасное расстояние.


Как ранее сообщалось, оборона ВСУ под Волчанском начала проседать после того, как командующий Объединенной группировкой генерал Драпатый снял часть подразделений с этого участка и перебросил под Купянск. Как предполагают эксперты, в ближайшее время Минобороны РФ объявит об освобождении и Волчанска.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    0
    Сегодня, 07:39
    Пожелаем попутного,пониже спины..Хоть до Канады
  2. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 07:50
    Они и из Покровска провели "эвакуацию". И "сплошное окружение" не воспрепятствовало. Дождь-туман, то-сё...

    Но как вышли ВСУ? Противник пишет что Российской армии наступать помог туман. В свою очередь враг не пишет, что значительные силы выводил из Покровска-Мирнограда под прикрытием того же тумана и дождя. Солдаты ВСУ не дураки, все прекрасно знают, что "выйти в дождь" дает в 3-5 раз больше шансов на выживание, если не 100%.

    https://voenhronika.ru/publ/vojna_na_ukraine/60
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:29
    ❝ ВСУ начали эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи к югу от Волчанска ❞ —

    «На удалёнке» оно воевать безопаснее ...
    1. a.s.zzz888 Звание
      a.s.zzz888
      0
      Сегодня, 08:39
      Да, наловленное в ненужной мясо, будет множить 200-х на многие порядки...
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:37
    в районе Синельниково заставили командование украинской группировки начать эвакуацию штабов и пунктов управления из Вильчи. Об этом сообщает канал «Северный ветер».
    Накрыть их бы, чем не жалко!