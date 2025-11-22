Группа высокопоставленных военных США собралась в Москву обсудить план Трампа
Группа высокопоставленных американских военных собирается посетить столицу России. Как предполагается, генералы прилетят в Москву в конце следующей недели. Такую информацию сообщает The Guardian.
По данным британского издания, ссылающегося на американские источники, Белый дом планирует отправить в Москву делегацию для обсуждения мирного плана, предложенного Трампом. Скорей всего, речь идет о той же делегации во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом, которая посетила до этого Киев. Однако все будет зависеть от того, какой ответ даст Зеленский. У него есть время до следующего четверга, 27 ноября. Если Киев не пойдет на переговоры, а это вполне вероятно, то и в Москву лететь не за чем.
Зеленский пока с окончательным ответом не определился, накануне он сделал несколько противоречивых заявлений. Видимо, ждет, что сегодня скажет Европа, собирающаяся в Брюсселе обсудить происходящее на Украине, план Трампа и как «помочь» Киеву. В общем, «нелегитимный» ждет очередных обещаний.
В Москве никак не комментируют возможный визит американской делегации. Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам, план Трампа может лечь в основу мирных соглашений, но все это нужно обсуждать. Пока США не вели с Россией предметных разговоров на эту тему.
