Группа высокопоставленных военных США собралась в Москву обсудить план Трампа

Группа высокопоставленных американских военных собирается посетить столицу России. Как предполагается, генералы прилетят в Москву в конце следующей недели. Такую информацию сообщает The Guardian.

По данным британского издания, ссылающегося на американские источники, Белый дом планирует отправить в Москву делегацию для обсуждения мирного плана, предложенного Трампом. Скорей всего, речь идет о той же делегации во главе с министром Сухопутных войск (армии) США Дэниелом Дрисколлом, которая посетила до этого Киев. Однако все будет зависеть от того, какой ответ даст Зеленский. У него есть время до следующего четверга, 27 ноября. Если Киев не пойдет на переговоры, а это вполне вероятно, то и в Москву лететь не за чем.



Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить «мирный план».


Зеленский пока с окончательным ответом не определился, накануне он сделал несколько противоречивых заявлений. Видимо, ждет, что сегодня скажет Европа, собирающаяся в Брюсселе обсудить происходящее на Украине, план Трампа и как «помочь» Киеву. В общем, «нелегитимный» ждет очередных обещаний.

В Москве никак не комментируют возможный визит американской делегации. Ранее Путин заявил, что Россия готова к переговорам, план Трампа может лечь в основу мирных соглашений, но все это нужно обсуждать. Пока США не вели с Россией предметных разговоров на эту тему.
  dmi.pris1
    dmi.pris1
    +5
    Сегодня, 07:34
    Надеюсь,что они уедут отсюда,неся в карманаз лишь общие фразы
    lubesky
      lubesky
      0
      Сегодня, 07:41
      Цитата: dmi.pris1
      Надеюсь,что они уедут отсюда,неся в карманаз лишь общие фразы


      Я также надеюсь коллега, что общие фразы им расскажут также не выше генералов с нашей стороны. Обойдемся без личных встреч hi
      LIONnvrsk
        LIONnvrsk
        0
        Сегодня, 07:56
        Зеленский пока с окончательным ответом не определился,

        Судя по его истеричному дёрганью, на колени не хочет становиться, хочет табуреточку выторговать.
        Наган
          Наган
          0
          Сегодня, 08:54
          Цитата: LIONnvrsk
          хочет табуреточку выторговать.

          Для такого, как граф Табуреткин, найдется табуреткa, потому что бить такого руками и даже ногами зашквар.
    Zoldat_A
      Zoldat_A
      +3
      Сегодня, 07:42
      Белый дом планирует отправить в Москву делегацию для обсуждения мирного плана, предложенного Трампом

      Цитата: dmi.pris1
      Надеюсь,что они уедут отсюда,неся в карманах лишь общие фразы
      В ходе подготовки визита я бы пересмотрел их публичные высказывания и пустил бы только тех, кто не говорил о "победе над Россией на поле боя" или что-то в этом духе.

      Короче, самолёту с ними можно и не взлетать. Нечего керосин зря жечь. Щёки надувать мы и сами умеем, а глупости говорить об "аренде Донбасса у Украины" - так у нас и у самих в специализированных медицинских учреждениях закрытого типа полно таких.
      lubesky
        lubesky
        +4
        Сегодня, 07:47
        Цитата: Zoldat_A
        В ходе подготовки визита я бы пересмотрел их публичные высказывания и пустил бы только тех, кто не говорил о "победе над Россией на поле боя" или что-то в этом духе


        Я боюсь уважаемый коллега, что среди них не только так говорившие, но и те, кто прямо руководил/планировал проведение войсковых операций и диверсий против нашей Родины
        Zoldat_A
          Zoldat_A
          +1
          Сегодня, 07:53
          Цитата: lubesky
          Я боюсь уважаемый коллега, что среди них не только так говорившие, но и те, кто прямо руководил/планировал проведение войсковых операций и диверсий против нашей Родины
          Дык я и говорю - самолёт с ними можно даже в воздух не поднимать. Они рассчитывают сюда не как просители приехать, мирный план выпрашивать. Это вобще не в американском характере - просить что-то. Просто взять у того, кто боится, отнять у того, кто чуть посильнее, обманом получить у сильного - вот американский характер.
          И поэтому рассчитывают они сюда приехать как оккупационная администрация - "Мы сказали, а ваше дело - выполнить".
          С такими настроениями они пусть куда угодно летят - в Киев, Токио, Берлин, Париж, Варшаву... В Москве таким делать нечего.
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 07:46
    Группа высокопоставленных американских военных собирается посетить столицу России.

    На Кремль сейчас оказывается сильнейшее давление по всем фронтам...российской нефти снизили цену до 35 долларов за баррель...на основных ее покупателей грозят ввести санкции с пошлинами в 500 процентов.
    Товарищ Трамп действует в духе обычного рэкетира из подворотни.
    Кремлю сейчас будут показывать плюшки и кнут для сговорчивости.
    Волхов М3
      Волхов М3
      0
      Сегодня, 08:51
      А разве лекторов из общества "Знание" не истребили? Недоработка, блин.
  Stas157
    Stas157
    +1
    Сегодня, 07:50
    Группа высокопоставленных военных США собралась в Москву

    Прямо как к себе домой. Такое впечатление что с Москвой уже согласованы и разрешение, и визы. И принимать будут, и разговаривать в обязательном на то порядке! А ведь ещё день назад Песков говорил нам, что с американцами переговоров не ведём. В таком духе, что даже не собираемся!

    Интересные дела. Они нам новых санкции наваливают, а мы с ними о чём-то разговариваем.
  АА17
    АА17
    +1
    Сегодня, 07:59
    Сам факт обсуждения этого проекта плана будет являться стратегическим поражением для России.
    АА17
      АА17
      0
      Сегодня, 08:08
      Сам факт обсуждения Российскими представителями
      этого проекта плана будет являться стратегическим поражением для России.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 08:00
    ❝ Группа высокопоставленных военных США собралась в Москву обсудить план Трампа ❞ —

    — На ЛБС их свозить надо, чтобы посмотрели, каково положение на самом деле, и доложили Трампу, а он уже на основании этого внёс корректировки в свой план ...
    (А вот тогда и обсудить можно будет)
  Антоний
    Антоний
    +3
    Сегодня, 08:09
    Все ключевые пункты плана противоречат целям РФ.
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:35
    А трамп дает ненужной до четверга дожить request
  Светлан
    Светлан
    0
    Сегодня, 08:38
    A эти красавцы как приедут? (Собираются приехать) Поездом? Небо же вроде как для них ответными санкциями закрыто.

    Или чартером? Каждый из которых наверняка требует спец разрешения.
    Лучше бы поездом, как простой народ, или на автобусе.
    Пленник
      Пленник
      0
      Сегодня, 08:50
      На собачьих упряжках через Чукотку. sad
  Пленник
    Пленник
    0
    Сегодня, 08:47
    Пусть переговариваются, главное что бы наши не останавливались. Эта западная мразь всяко под видом переговоров хочет взять тайм- аут, что бы раны зализать. Мир в Бандеростане им к черту не сдался. sad
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:47
    Пока что Трамп ведет разговор в духе откровенного ультиматума. Причем исключительно в отношение Кремля. Ему кровь из носу нужна громкая "победа" на фоне полного провала по всем фронтам, и пикирующего рейтинга внутри США.
    Волхов М3
      Волхов М3
      0
      Сегодня, 08:52
      Собака лает - ветер носит.
  Бывший солдат
    Бывший солдат
    0
    Сегодня, 09:01
    Киев не пойдет на переговоры, а это вполне вероятно, то и в Москву лететь не за чем.


    Даже если Зеля согласится на переговоры, то уже в их процессе будет вести себя как истеричная девка и сорвет их обвинив Москву.
    p.s. Останавливать наступление нам нельзя до выполнения всех пунктов будущего договора до последней запятой. Да и по статусу территорий не должно быть никаких оговорок-они только российские и навсегда.