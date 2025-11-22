Сырский назвал генералам ЕС количество атаковавших Украину «Гераней»

Россия наращивает количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в том числе дронами-камикадзе типа «Герань». С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.

Генерал накануне поучаствовал в заседании Военного комитета Евросоюза под председательством генерала Шона Клэнси, правда, по видеосвязи. В ходе своего выступления Сырский пожаловался на российские дроны типа «Герань», заявив, что Россия не только не уменьшает количество ударов по Украине, но и наращивает их. Также он назвал количество запущенных ВС РФ «Гераней» с момента начала специальной военной операции. Как посчитали в Киеве, всего по Украине прилетело 112 тысяч «Гераней».



Всего с начала широкомасштабного вторжения российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа «Шахед».


Неизвестно, как на это отреагировали в Евросоюзе, но такое количество дронов должно было впечатлить западных генералов, готовящихся к войне с Россией. К тому же, как ранее сообщалось, наши делают запас дронов-камикадзе, как говорится, на всякий случай. На сегодняшний день не все беспилотники отправляются на фронт.

Ранее в Киеве признали, что Россия кратно нарастила выпуск беспилотников всех типов, в том числе «Гераней», причем в серию пошли уже новые модификации, в том числе с возможностью управления и реактивные.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 08:11
    ❝ Как посчитали в Киеве, всего по Украине прилетело 112 тысяч «Гераней» ❞ —

    — «То ли ещё будет» ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +1
      Сегодня, 08:16
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Как посчитали в Киеве, всего по Украине прилетело 112 тысяч «Гераней» ❞ —

      — «То ли ещё будет» ...
      А где про "успешно перехватили 140 тысяч"?
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 08:15
    И разумеется хохлота все их сбила , некоторые банками с помидорами.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 08:19
      ❝ И разумеется ✘о✘лота все их сбила, некоторые банками с помидорами ❞ —
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 08:29
    Россия наращивает количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в том числе дронами-камикадзе типа «Герань». С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
    Да, и мы этого не скрываем... И количество этих ударов будет ТОЛЬКО ВОЗРАСТАТЬ!
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:42
      Цитата: a.s.zzz888
      Да, и мы этого не скрываем... И количество этих ударов будет ТОЛЬКО ВОЗРАСТАТЬ!

      Вот пусть генералы ЕС и почешут репу.
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +1
        Сегодня, 08:43
        Елена, hi ! У тех енералов ума только на русофобию и хватает!
  4. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +1
    Сегодня, 08:32
    Жаль что до сих пор нет беспилотников "Лада-Герань-Калина" .Ведь мощнейший же завод! И было бы не 112 тысяч,а миллион сто двенадцать тысяч . . . hi
  5. Askiz Звание
    Askiz
    0
    Сегодня, 08:41
    он думал (Сырский) их впечатлит! 112т выпустили 111т сбили, но теперь гейропейцы считают свои ракеты ПВО, а хватит ли у них сбить хотя бы 50т
  6. air wolf Звание
    air wolf
    0
    Сегодня, 08:52
    Недавно была статья по новому легкому ударному БПЛА самолётного типа с двс 10-15 л.с. с бч 6 кг, предполагаю, что стартовый вес БПЛА с ускорителем составляет до 100 кг, возможно 80 кг, вот такой беспилотник нам и нужен, его можно сделать и фпви и что угодно, а герань это слишком дорого, меньший беспилотник сложнее обнаружить и сбить, я за летающую мотокосу, а не шахид-мопед, нужна массовость, бандеровцы сбивают более 50 % наших гераней а это дорого нам обходится am