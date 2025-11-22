Сырский назвал генералам ЕС количество атаковавших Украину «Гераней»
Россия наращивает количество ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в том числе дронами-камикадзе типа «Герань». С таким заявлением выступил главком ВСУ Александр Сырский.
Генерал накануне поучаствовал в заседании Военного комитета Евросоюза под председательством генерала Шона Клэнси, правда, по видеосвязи. В ходе своего выступления Сырский пожаловался на российские дроны типа «Герань», заявив, что Россия не только не уменьшает количество ударов по Украине, но и наращивает их. Также он назвал количество запущенных ВС РФ «Гераней» с момента начала специальной военной операции. Как посчитали в Киеве, всего по Украине прилетело 112 тысяч «Гераней».
Всего с начала широкомасштабного вторжения российские террористы запустили более 112 тысяч ударных беспилотников типа «Шахед».
Неизвестно, как на это отреагировали в Евросоюзе, но такое количество дронов должно было впечатлить западных генералов, готовящихся к войне с Россией. К тому же, как ранее сообщалось, наши делают запас дронов-камикадзе, как говорится, на всякий случай. На сегодняшний день не все беспилотники отправляются на фронт.
Ранее в Киеве признали, что Россия кратно нарастила выпуск беспилотников всех типов, в том числе «Гераней», причем в серию пошли уже новые модификации, в том числе с возможностью управления и реактивные.
