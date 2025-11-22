НАТО у берегов Италии репетирует удары по «восточному флангу»
В Средиземном море у итальянских берегов развернулись крупные учения НАТО. Операцию назвали Neptune Strike. По данным канала CBS все выглядит так, словно альянс заранее репетирует сценарий эскалации военного конфликта с Россией.
Одним из центральных участников стал британский авианосец HMS Prince of Wales. На палубе – 26 истребителей F-35. В маневрах участвуют США и еще девять стран: от привычных Великобритании и Польши до Турции и Греции.
По словам журналистов CBS, весь замысел учений сводится к отработке дальних ударов по целям на восточном фланге НАТО – почти у российских границ. Параллельно проверяют, смогут ли флот и авиация работать как единая машина, если вдруг в Европе случится серьезный кризис.
Отдельная история – морские маршруты. Через Средиземное море идет около трети мировой нефти. Один сбой – и волна проблем может накрыть не только Европу. Именно поэтому отработка защиты этих путей стала одной из ключевых задач Neptune Strike.
Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, сказал прямо: к 2027 году альянс должен быть готов вести два больших конфликта одновременно – с Россией и Китаем.
Европейские страны в последние месяцы все чаще говорят о «российских беспилотниках» и «истребителях», которые якобы залетали в их воздушное пространство. Польша, Румыния, Эстония – жалоб хватает. Москва отвечает жестко: никаких фактов нет, все это не более чем слова.
