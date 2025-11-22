НАТО у берегов Италии репетирует удары по «восточному флангу»

В Средиземном море у итальянских берегов развернулись крупные учения НАТО. Операцию назвали Neptune Strike. По данным канала CBS все выглядит так, словно альянс заранее репетирует сценарий эскалации военного конфликта с Россией.

Одним из центральных участников стал британский авианосец HMS Prince of Wales. На палубе – 26 истребителей F-35. В маневрах участвуют США и еще девять стран: от привычных Великобритании и Польши до Турции и Греции.

По словам журналистов CBS, весь замысел учений сводится к отработке дальних ударов по целям на восточном фланге НАТО – почти у российских границ. Параллельно проверяют, смогут ли флот и авиация работать как единая машина, если вдруг в Европе случится серьезный кризис.

Отдельная история – морские маршруты. Через Средиземное море идет около трети мировой нефти. Один сбой – и волна проблем может накрыть не только Европу. Именно поэтому отработка защиты этих путей стала одной из ключевых задач Neptune Strike.

Генерал Алексус Гринкевич, командующий силами НАТО в Европе, сказал прямо: к 2027 году альянс должен быть готов вести два больших конфликта одновременно – с Россией и Китаем.

Европейские страны в последние месяцы все чаще говорят о «российских беспилотниках» и «истребителях», которые якобы залетали в их воздушное пространство. Польша, Румыния, Эстония – жалоб хватает. Москва отвечает жестко: никаких фактов нет, все это не более чем слова.
  Zoldat_A
    Zoldat_A
    +1
    Сегодня, 08:20
    На все эти "учения" можно ответить только одним способом - тактическим ядерным оружием. Это ЕДИНСТВЕННОЕ, что способно их протрезвить.
    А уж по полигону, по Банковой или по Жешуву - то, как говорит моя сестра-главбух, "Вопрос не на мою зарплату".
    dimon642
      dimon642
      0
      Сегодня, 08:43
      Вопрос на засыпку , а что у НАТО нет тактического ядерного оружия .
      Более четырех лет Россию кошмарят зарадным оркжием и какие то ура кряки , турбопатриоты и Путин рисуют какие то линии и грозятся , да мы левой , да нет правой .
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Сегодня, 08:24
    ❝ НАТО у берегов Италии репетирует удары по «восточному флангу» ❞ —

    — Полагают, что «фланг» этот будет проходить у берегов Италии ...
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 08:28
    Безумцы! Им всем хочется сгинуть ?
    Егоза
      Егоза
      0
      Сегодня, 08:46
      Цитата: a.s.zzz888
      Безумцы! Им всем хочется сгинуть ?

      Они уверены, что их непосредственно это не коснется. И, кстати, у Нептуна спросили по ком он будет удар наносить? А то ведь неизвестно на кого он свой гнев обрушит!! laughing
  андрей мартов
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 08:53
    Один из экспертов телеканала РенТВ,рассказывал,что своими маневрами у берегов Италии НАТО может разбудить вулкан Везувий и тогда всю Европу может накрыть горячим пеплом и ядовитыми газами.Так что зря НАТО дразнит у берегов Италии вулкан Везувий! . . angry