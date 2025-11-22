Ростов, Сызрань, Саратов: Киев расширяет географию ударов беспилотниками

895 6
Ростов, Сызрань, Саратов: Киев расширяет географию ударов беспилотниками

Киевский режим снова атаковал российские регионы, пытаясь нанести удары по объектам топливно-энергетического сектора, всего под ударами оказались восемь областей и одна республика. Однако основной удар приняли на себя четыре региона России. Украинские БПЛА снова добрались до Поволжья, Киев расширяет географию ударов.

Всего, по данным Минобороны, средствами ПВО в ночь с пятницы на субботу, 22 ноября, было перехвачено и сбито 69 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 59 атаковали Ростовскую, Самарскую и Саратовскую области, а также Крым.



В Ростовской области перехвачено 16 беспилотников в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. На земле есть повреждения, но не критические, люди не пострадали. В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье.

В Самарской области сообщают о перехвате 15 дронов, атакована была Сызрань. Воздушную тревогу объявили в районе 4 часов утра. Жители сообщают о работе ПВО и взрывах в небе. Пока никакой информации о последствиях нет. В Саратовской области были атакованы сам Саратов и Энгельс. Власти выпустили предупреждение о воздушной атаке, ПВО перехватывало дроны на подлете к городу, сведений о последствиях тоже нет.

13 дронов долетело до Крыма, сведений о каких-то повреждениях на земле нет, о пострадавших тоже. Крымский мост не закрывался. Остальные 10 дронов были сбиты над территориями Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областей.
6 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 08:31
    Киевский режим снова атаковал российские регионы, пытаясь нанести удары по объектам топливно-энергетического сектора,
    бешеная крыса, загнанная в угол, пытается что то предпринять...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Сегодня, 08:35
      ❝ Бешеная крыса, загнанная в угол ... ❞ —
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +1
      Сегодня, 08:49
      Цитата: a.s.zzz888
      бешеная крыса, загнанная в угол, пытается что то предпринять...

      И "кое-кто" в ЕС и США ей активно помогают (((
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +2
        Сегодня, 08:50
        Без их поддержки, эта крыса давно бы стала мумией! wink
  2. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +4
    Сегодня, 08:43
    Война есть война. А на удар противника желательно отвечать двойным ударом.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 08:51
    А я каждый раз при подобных новостях представляю, что они будут вытворять после необходимой им передышки в виде "перемирия", когда их накачают оружием.....