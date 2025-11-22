Ростов, Сызрань, Саратов: Киев расширяет географию ударов беспилотниками
Киевский режим снова атаковал российские регионы, пытаясь нанести удары по объектам топливно-энергетического сектора, всего под ударами оказались восемь областей и одна республика. Однако основной удар приняли на себя четыре региона России. Украинские БПЛА снова добрались до Поволжья, Киев расширяет географию ударов.
Всего, по данным Минобороны, средствами ПВО в ночь с пятницы на субботу, 22 ноября, было перехвачено и сбито 69 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 59 атаковали Ростовскую, Самарскую и Саратовскую области, а также Крым.
В Ростовской области перехвачено 16 беспилотников в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах. На земле есть повреждения, но не критические, люди не пострадали. В Миллерово повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка Миллеровского района выбиты стекла в частном доме, повреждены хозпостройка и гараж на подворье.
В Самарской области сообщают о перехвате 15 дронов, атакована была Сызрань. Воздушную тревогу объявили в районе 4 часов утра. Жители сообщают о работе ПВО и взрывах в небе. Пока никакой информации о последствиях нет. В Саратовской области были атакованы сам Саратов и Энгельс. Власти выпустили предупреждение о воздушной атаке, ПВО перехватывало дроны на подлете к городу, сведений о последствиях тоже нет.
13 дронов долетело до Крыма, сведений о каких-то повреждениях на земле нет, о пострадавших тоже. Крымский мост не закрывался. Остальные 10 дронов были сбиты над территориями Волгоградской, Курской, Воронежской, Белгородской и Брянской областей.
