Вице-президент США описал, каким должен быть любой мирный план по Украине

Администрация Белого дома считает, что украинский суверенитет должен быть сохранен, а кровопролитие прекращено окончательно без шансов на возобновление. Поэтому следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев.

Так вице-президент США описал на своей странице в соцсети, каким должен быть абсолютно любой мирный план по Украине.

Высокопоставленный чиновник Белого дома утверждает, что американская администрация, работая над соглашением о мире, придерживается именно этих принципов. Поэтому любая критика мирной инициативы США или неверно ее истолковывает, или намеренно искажает реальное положение дел.

По мнению Вэнса, некоторые западные политики питают иллюзии, что конфликт может завершиться победой Украины, если предоставить ей больше денег, вооружения или обложить Россию дополнительными санкциями. Он уверен, что это не так.

Вице-президент США пришел к следующему выводу:

Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире.

Ранее в американской администрации заявляли, что обсуждение мирного урегулирования продолжается, причем Вашингтон придерживается определенного плана, одобренного президентом США. Отвечая в ходе брифинга на вопрос о «плане Трампа», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что никаких официальных сообщений по этому поводу российская сторона от американцев не получала.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +11
    Сегодня, 09:16
    ❝ Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий ❞ —

    — «Мы за мир после победы,а не вместо победы!» © ...
    1. vasyliy1 Звание
      vasyliy1
      +8
      Сегодня, 09:22
      Отвечу коротко- НЕТ очередному Минску! Это будет предательством памяти павших воинов и мирных жителей!
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        +4
        Сегодня, 09:29
        Это будет несоизмеримо хуже первых двух "Минсков" по последствиям.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +6
          Сегодня, 09:54
          Все эти венсы, трампы, мерцы, урсулы.... ерунда!
          Только России решать какая будет ее окраина.
        2. Лимон Звание
          Лимон
          -1
          Сегодня, 10:53
          О каких то договоренностях говорят только амеры,но и некоторые здесь на ВО.)))
          1. Vulpes Звание
            Vulpes
            +1
            Сегодня, 11:07
            Ты по всем моим сообщениям скачешь и минусуешь их?
  2. Наган Звание
    Наган
    +6
    Сегодня, 09:20
    следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев
    А что, так можно? nonegative
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 09:56
      Цитата: Наган
      следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев
      А что, так можно? nonegative

      Нет. Выживет только одна идеология. Все это понимают.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        0
        Сегодня, 10:34
        У буржуйской РФ идеологии нет,в Конституции вообще-то прописано,забыли? Наверное всё - таки мировоззрение.
        1. Скобаристан Звание
          Скобаристан
          0
          Сегодня, 10:37
          Подскажите, а в какой Конституции была прописана идеология?
          1. Essex62 Звание
            Essex62
            +1
            Сегодня, 10:54
            "...Высшая цель Советского государства построение безклассового коммунистического общества,в котором получит развитие общественное коммунистическое управление."
            Из Конституции СССР от 7 октября 1977г.
            1. Скобаристан Звание
              Скобаристан
              0
              Сегодня, 10:55
              Спасибо за ответ. Только вот прописанная идеология в Конституции СССР не помогла ему избежать развала.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 10:38
          Цитата: Essex62
          У буржуйской РФ идеологии нет,в Конституции вообще-то- то прописано,забыли?

          Вряд-ли, наша штурма или оператор БПЛА, при виде бандеровца, будет вспоминать статью 13 Конституции РФ про идеологическое многообразие. winked
    2. paul3390 Звание
      paul3390
      +2
      Сегодня, 10:30
      Сделка считается выгодной, если обе стороны убеждены, что обманули друг друга. (с)
  3. VicVic Звание
    VicVic
    +13
    Сегодня, 09:20
    Где ответственность США за развязывание этой войны? Не надо Трампу прятаться за Обаму и Байдена, дескать, это не моя война. Страна США приложила основные усилия к гос. перевороту на Украине в 2014г. Это давняя цель США и англосаксов в целом оторвать Украину от РФ. Роль и ответственность США за создание причин для конфликта, его финансирование должны быть оговорены и прописаны в возможных мирных соглашениях. И сейчас США стремятся всеми силами сохранить украинский прозападный режим антироссии, недопустив его полной ликвидации.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Сегодня, 10:00
      Цитата: VicVic
      И сейчас США стремятся всеми силами сохранить украинский прозападный режим антироссии, недопустив его полной ликвидации.

      Это видно невооруженным взглядом.
      Задача нашего политического руководства, что-бы эта западная мышиная информационная зараза не проникла на передовую линию фронта.
      А, так - да, это и есть второй информационный фронт, где нужно учиться так же грамотно воевать, как наши бойцы на ЛБС.
    2. Кмет Звание
      Кмет
      +3
      Сегодня, 10:42
      Тут как раз не ответственность, а наоборот награду США себе готовят:
      - развязали прокси-войну против России
      - профинансировали и вооружили
      - натравили всех своих союзников
      - натворили санкций под завязку
      - ждали победы.
      Не вышло..Россия побеждает вопреки всему.. Что делать? - Победить! Нашелся Прекрасный хороший план, отличный как любимый большой чек Трампа: Сделаться миротворцем! Вы только оцените какой кульбит в воздухе устроил Трамп с публичной переобувкой! США сейчас окажутся "Дядей" который помирил двух хулиганов, отобрал и разделил между ними "игрушки", погрозил пальцем, прочитал нотацию и потом выступил перед общественностью с речью о недопустимости подобных драк! Это называется план - "Как украсть Победу у России", да еще и обелить себя в глазах всего мира.
      Кроме того США предложили отменить все санкции, которые очень неудобны им всем прежде всего т.к. чрезвычайно мешают бизнесу. Но если не дать дяде-Трампу стать "миротворцем" - значит:
      1) придется признать Россию Победителем (это вообще из области фантастики)
      2) заставить самих себя подавиться собственными санкциями (или перешагнуть через себя и отменить их, но тут придется объяснять причину всему миру как так получается, что Россия - "хулиган", а санкции вопреки всему снимают..
      3) если не отменить санкции - жить в страхе, что Россия может применить свои санкции (а мы имеем на это все полномочия, возможности и, к тому же, пока еще не одной санкции на США и ЕС не оформили)
      4) Европе придется принять бремя тяжелых времен (экономика разваливается а своих ресурсов нет - явный провал)
      5) придется принять политические и иммиджевые потери в глазах общественности... А куда деваться?
      Поэтому Трамп беснуется от того, что его мирные соглашения не устраивают Россию и по ЛБС не будет остановки. Весь план летит к едреням.. а этот план, прежде всего, нацелен на то, чтобы при ужасной игре вопреки всему выйти с лаврами Победителя.
      Не понятно о чем они там в Анкоридже вообще разговаривали. Очевидные вещи ведь..
      1. VicVic Звание
        VicVic
        +1
        Сегодня, 11:02
        Вот поэтому в подобном "миротворческом" документе и должны быть формулировки не позволяющие считать США. НЕ участником войны, а сторонним миротворцем.
        1. Кмет Звание
          Кмет
          +1
          Сегодня, 11:07
          Безусловно. Вот только США это не устраивает - у них план другой. А тут еще ЕС со своим мирным планом и Зеленский со своим.. Это вообще цирк какой-то на виду у всех..
          Только Россия пока молчит и, благодаря нашим бойцам, гнет свою линию. А сказать есть что..
  4. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:21
    Поэтому следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев.
    Если мерикатосы примут НАШИ веские доводы...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      Сегодня, 10:02
      Цитата: a.s.zzz888
      Поэтому следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев.
      Если мерикатосы примут НАШИ веские доводы...

      Когда амеры, что-то принимали со стороны? Никогда, пока нет реальной угрозы их существованию. Спросите у индейцев в резервациях.
      1. vladcub Звание
        vladcub
        0
        Сегодня, 11:01
        *в резервациях"зачем далеко ходить? На сайте, как минимум один" красркожий"есть - Монтесума 😀
  5. usr01 Звание
    usr01
    0
    Сегодня, 09:22
    Оставайтесь на линии. Ваше мнение очень важно для нас. (с) laughing
  6. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +1
    Сегодня, 09:23
    украинский суверенитет должен быть сохранен

    А был ли он? Или, тот кадавр, что был, как раз и устраивает заокеанских "миротворцев"?
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:04
      Цитата: Васян1971
      кадавр

      Искусственное создание, даже после смерти трупом назвать нельзя. request
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        0
        Сегодня, 10:44
        Цитата: Теренин
        Искусственное создание, даже после смерти трупом назвать нельзя.

        Философский вопрос, однако...what
        Помню из юности: "Кадавр жрал"©
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 10:46
          Цитата: Васян1971
          Цитата: Теренин
          Искусственное создание, даже после смерти трупом назвать нельзя.

          Философский вопрос, однако...what
          Помню из юности: "Кадавр жрал"©

          Горе! Малый я не сильный;
          Съест упырь меня совсем...

          А. С. П у ш к и н
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            0
            Сегодня, 10:53
            Цитата: Теренин
            Горе! Малый я не сильный;
            Съест упырь меня совсем...

            А это - из детства. laughing
            Но там была более популярна чуть иная версия:
            "На кладбИще ветер свищет
            40 градусов мороз..."© и далее по тексту... lol
            1. Теренин Звание
              Теренин
              0
              Сегодня, 10:57
              Цитата: Васян1971
              Цитата: Теренин
              Горе! Малый я не сильный;
              Съест упырь меня совсем...

              А это - из детства. laughing
              Но там была более популярна чуть иная версия:
              "На кладбИще ветер свищет
              40 градусов мороз..."© и далее по тексту... lol

              Даже помню несколько вариантов данного детского "эротического" стишка laughing
  7. Антоний Звание
    Антоний
    -5
    Сегодня, 09:28
    Нам такой хоккей не нужен
    Для РФ такой мир неприемлем. Но как усматривается к этой капитуляции нас уже начали готовить военкоры, блогеры (патриотической направленности) и прочие, которые еще вчера были на верных позициях (достигнуть как минимум целей СВО), а сегодня уже глаза потупили и ратуют за принятие этой капитуляции... И власть переминается... Дела плохи...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +3
      Сегодня, 09:36
      Цитата: Антоний
      Но как усматривается к этой капитуляции нас уже начали готовить военкоры

      Фамилии российских военкоров, готовящихся к капитуляции, со ссылкам на их публикации такого содержания, можете привести?
      Цитата: Антоний
      И власть переминается

      Кто поимённо "из власти" переминается?
      Цитата: Антоний
      Дела плохи.

      Какие дела конкретно плохи?
      1. lubesky Звание
        lubesky
        +3
        Сегодня, 10:07
        Цитата: Монтесума
        Какие дела конкретно плохи?


        Это замаскированный провокатор коллега! Сегодня написал неплохой комментарий и весь текст лишь маскировал его последнюю фразу о том, что якобы 50% гераней сбивается укропво hi
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +3
          Сегодня, 10:10
          Цитата: lubesky
          Это замаскированный провокатор коллега!

          Так это понятно, поэтому всегда задаю конкретные вопросы по таким комментам, чтобы сразу расчехлить вброс. hi
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 10:12
          Цитата: lubesky
          Это замаскированный провокатор коллега! Сегодня написал неплохой комментарий и весь текст лишь маскировал его

          Да он и не маскируется. Тупо технически копирует текст и размещает его в другой теме.
          https://topwar.ru/274070-putin-rossija-gotova-k-peregovoram-no-nas-ustraivaet-i-tekuschaja-situacija-na-svo.html#findcomment15638972
        3. Антоний Звание
          Антоний
          -5
          Сегодня, 10:12
          Это Вы меня спутали с кем то (про ПВО и Герани). А касаемо моего поста о этих 28 пунктах, то пройдитесь по мнениям военкоров и блоггеров, и увидите, что я прав, когда написал, что отторжения этого ультиматума нет, и даже наоборот.
          1. Скобаристан Звание
            Скобаристан
            +1
            Сегодня, 10:39
            Вам задали конкретные вопросы. Вы опять отвечаете размыто. То есть ответов не будет?
          2. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 10:44
            Цитата: Антоний
            Это Вы меня спутали с кем то (про ПВО и Герани). А касаемо моего поста о этих 28 пунктах, то пройдитесь по мнениям военкоров и блоггеров, и увидите, что я прав, когда написал, что отторжения этого ультиматума нет, и даже наоборот.

            Вы зря обижаетесь. Вам спокойно отвечают, что если утверждаете ссылаясь на кого-то, то плиз ссылку (это же нормально).
      2. Лимон Звание
        Лимон
        +1
        Сегодня, 10:59
        Ну что вы так категорично?))) Человек на работе,старается имейте хоть чуть чуть понимания к ,,дочерям крымского офицера,,!)))
  8. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    -1
    Сегодня, 09:37
    Что ж, Трамп — прежде всего бизнесмен и видит огромные возможности для бизнеса с Россией и остальной Украиной. Сделка США и Украины по поставкам ресурсов — тому подтверждение!
    Гибель на передовой должна прекратиться, это очевидно! Но у США другая цель! В этой войне США интересует только бизнес! Но США также нужна дешёвая украинская рабочая сила, точнее, рабы! Только те, кто производит дёшево, имеют решающее конкурентное преимущество! Так работает капитализм!
    Россия еще в 1990-х годах узнала, как действуют США!
    Посмотрим, как отреагируют господа в Москве.
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 09:38
    Администрация Белого дома считает, что украинский суверенитет должен быть сохранен, а кровопролитие прекращено окончательно без шансов на возобновление.


    Тот же принцип можно было бы применить и в Войне Севера и Юга. Зачем уничтожили Конфедерацию??
  10. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 10:17
    Буржуины мытьём и катаньем стараются оставить огрызок Украины от Днепра до Польши. Даже "сократили" ВСУ, увеличив их втрое супротив 2022-го года. При этом армия России должна будет выйти с освобождённых территорий Сумщины, Харьковщины и Днепропетровщины, мало того на территории воссоединённых регионов, по ЛБС, мы не сможем ввести ВС РФ. Если согласимся то не пройдёт и пяти лет как свинокомплекс прокачают и мы получим новую ударную армию против России. Вспомним о "резервной армии" 15-17- летних х.охлов, подращиваемой сейчас и воспитуемых навозцами. Если не закончим войну на наших условиях то нам придётся снова увидеть как сыновья уходят в бой...
  11. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 10:35
    Администрация Белого дома считает, что украинский суверенитет должен быть сохранен, а кровопролитие прекращено окончательно без шансов на возобновление. Поэтому следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев.
    А я считаю, что Са-Ша-Ай надо закрыть своё хлеб...ло, убраться из Европы, Африки, Японии, Азии, прекратить свои потуги в адрес Венесуэлы и в других "горячих" точках. Тоже мне мирный ястреб нашелся! Миротворец с ядерной дубиной. Ага! Исландию ему продай ещё в придачу. Это что, мир по его, Трампам-пам пониманию?
  12. gridasov Звание
    gridasov
    -1
    Сегодня, 10:46
    АМЕРИКАНСКАЯ информационно аналитических служба использует те же приёмы и методы, что и Российская. Они гармонично меняют свои планы перехода в новой диспозиции событий. При этом Российские аналитики гармонично используют и питают себя теми решениями опонентов, которые обыватели воспринимают как негативные. Поэтому можно констатировал, что математически стоит осмысливать на каком масштабируемом уровне задач стоит быть неизменно относительно устойчивым, а на каком осмысленно меняться по алгоритмам и различной динамикой изменений решений.
  13. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 10:48
    Отличное фото для статьи))) Фотограф - молодец, поймал кадр)) Негр в шляпе на заднем фоне - шедеврален в своей позе)) То ли инфаркт разморил, то ли еще что))
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 11:07
      Это он "щеневмерлу" поет.
      1. Кмет Звание
        Кмет
        0
        Сегодня, 11:10
        Возможно)) Просто на его фоне Трамп с Вэнсом в черных перчатках и сосредоточенными, "строгими и решительными" лицами смотрятся как-то глупо)))
  14. Astra wild2 Звание
    Astra wild2
    +1
    Сегодня, 10:53
    Доброе утро, коллеги "живущие в мире фантазий",а с этим не поспоришь.
    Политики-фантазеры - беда в кубе.
    Позволю себе,не согласится с Весом:"некоторые западные политики питают иллюзии"вряд-ли они верят в"неменуемую победу Украины . Им нужно,чтоб"банкет продолжался" Чем дольше,тем лучше:Россия ослабевает,вместо"хулигана Путина "президентом станет"правильный" ,условно:Карп Антонов или Антон Карпов,личность не имеет значения,главное,чтоб был"послушный "
    Я,не менее вас ,хочу победу,но реальность такова,что :Украину не получится расчленить на кусочки. Водрузить русский флаг в Киеве,нам не дадут.. Этого никто не хочет.
    В любом случае война должна завершиться,а значит и уступки неизбежны . Какие уступки? Это уж другой вопрос
  15. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Сегодня, 11:06
    Вопрос по заглавному фото: вроде к пустой голове руку не прикладывают?
    Или в СШП другие порядки?
  16. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 11:07
    Администрация Белого дома считает, что украинский суверенитет должен быть сохранен

    Конституция РФ.
    Статья 4 1. Суверенитет Российской Федерации распространяется на всю ее территорию....3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории.
    Статья 80 2 Президент Российской Федерации является гарантом Конституции Российской Федерации.... он принимает меры по охране суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности
    Федеральный конституционный закон N 8-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Херсонской области" Статья 3 1. Пределы территории Херсонской области определяются границами территории Херсонской области, существовавшими на день ее принятия в Российскую Федерацию и образования в составе Российской Федерации нового субъекта.
    Запорожская - так же
    Президент гарант конституции - суверенитет на всю территорию - может ли быть подписан документ который признает потерю суверенитета над частью территории России *по линии фронта), принятой в состав по результатам референдума