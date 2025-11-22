Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире.

Администрация Белого дома считает, что украинский суверенитет должен быть сохранен, а кровопролитие прекращено окончательно без шансов на возобновление. Поэтому следует заключить соглашение, которое устраивало бы и Москву, и Киев.Так вице-президент США описал на своей странице в соцсети, каким должен быть абсолютно любой мирный план по Украине.Высокопоставленный чиновник Белого дома утверждает, что американская администрация, работая над соглашением о мире, придерживается именно этих принципов. Поэтому любая критика мирной инициативы США или неверно ее истолковывает, или намеренно искажает реальное положение дел.По мнению Вэнса, некоторые западные политики питают иллюзии, что конфликт может завершиться победой Украины, если предоставить ей больше денег, вооружения или обложить Россию дополнительными санкциями. Он уверен, что это не так.Вице-президент США пришел к следующему выводу:Ранее в американской администрации заявляли, что обсуждение мирного урегулирования продолжается, причем Вашингтон придерживается определенного плана, одобренного президентом США. Отвечая в ходе брифинга на вопрос о «плане Трампа», пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что никаких официальных сообщений по этому поводу российская сторона от американцев не получала.