Как менялись условия мира для Украины с 2014 по 2025 годы

2 512 27
Как менялись условия мира для Украины с 2014 по 2025 годы

Европейская пресса последние часы детально разбирает новый переговорный проект, который продвигает команда Дональда Трампа. Делается это с оглядкой на два прошлых документа: женевские и минские договоренности 2014 года и американские инициативы 2022-го.

Чем глубже идет сравнение, тем отчетливее звучит общий вывод: за 11 лет условия, предлагаемые Украине, стали куда жестче. Причем настолько, что баланс выгод, по мнению аналитиков, заметно сместился в сторону Москвы.



Журналисты из ЕС называют этот триптих – 2014, 2022 и 2025 годы – удобной «линейкой», позволяющей увидеть, как шаг за шагом менялся подход Запада и как сужалась переговорная позиция Киева.

В 2014-м мировая дипломатия еще верила, что ситуацию можно разрядить без каких-либо территориальных уступок. Крым тогда не рассматривался как предмет торга, но Киеву ЕС обещал способствовать его возвращению. Донбасс воспринимался как внутренняя украинская проблема, которую нужно решать через амнистию, разоружение и диалог.

Территориальная целостность Украины была своего рода «красной чертой», которую никто публично не переходил. ОБСЕ должна была следить за ситуацией, а роль Запада сводилась к давлению на Москву, чтобы вернуть войска туда, где они стояли до начала всех событий. Ни о нейтралитете Украины, ни о каких-либо ограничениях ее вооруженных сил, ни тем более о признании потерь территорий речи не шло.

В 2022 году риторика стала жестче – но опять же не по отношению к Киеву. Байден и его команда уверяли: никакого признания новых границ, «навязанных силой». Поддержка Украины была однозначной: санкции, вооружения, дипломатическая защита.

Даже когда шли первые «турецкие» переговоры, американцы не отходили от принципа: никакой фиксации территориальных изменений, никакого вмешательства во внутренние решения Киева. Запад выступал как гарант суверенитета, а не как арбитр между сторонами.

А вот документ 2025 года выглядит совсем иначе – настолько, что европейские журналисты говорят о коренном переломе в украинской риторике. План Трампа, судя по публикациям, превращает урегулирование конфликта в огромную геополитическую сделку между Вашингтоном и Москвой. Украина в ней – предмет торга, а не полноценный участник.

Впервые за 11 лет в плане урегулирования черным по белому прописывается фактическое признание Крыма, Донецка и Луганска российскими. Это то, чего до сих пор никто на Западе не формулировал на таком высоком уровне.

Линия соприкосновения объявляется новой, хоть и временной, границей для Херсонской и Запорожской областей. А часть Донбасса вообще предлагается превратить в демилитаризованную зону под международным управлением – своего рода нейтральную территорию, где решения будут принимать не Киев и не Москва, а внешние структуры.

Для Европы такой разворот – почти шок. Еще вчера территориальный вопрос считался неприкасаемым, сегодня он вынесен в основу будущего урегулирования.

Но это только начало. Проект предусматривает закрепление нейтрального статуса Украины в Конституции. Киев не может вступать в НАТО, а НАТО обязана отказаться от идеи приглашения Украины в будущем. Количество ВСУ ограничивается числом в 600000 военнослужащих. Иностранные базы запрещены. Ни одно соглашение до этого ничего подобного не предусматривало.

Параллельно документ предусматривает целый набор бонусов для России. Постепенное снятие санкций. Возвращение РФ в формат G8. Совместные экономические проекты с США – от Арктики до энергетики. Вот только можно ли это считать бонусами, особенно возвращение в G8.

Сто миллиардов долларов отправляются на восстановление Украины, а все остальное идет в совместный американо-российский инвестиционный фонд. Прибыль от него США и Россия делят пополам. Подобного финансового механизма не существовало ни в 2014-м, ни в 2022-м.

Добавляем к этому требование провести выборы на Украине через 100 дней после подписания соглашения. Ни один прежний документ не выставлял это условие.

Следить за тем, чтобы все пункты выполнялись, должен «Совет мира» – структура, которая, по сути, находится под контролем США и имеет право вводить санкции в одиночку, без долгих согласований. Это механизм нового типа: он куда жестче, чем миссии ОБСЕ, и почти полностью лишен коллективного характера.

Европейская пресса формулирует мысль просто: план Трампа – самый тяжелый пакет условий для Украины за всю историю переговоров. Если раньше разговор шел о снижении напряженности и поиске компромисса, то теперь – о полной перестройке системы безопасности в Восточной Европе и перераспределении ролей между США, ЕС и Россией.
27 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 10:25
    ❝ Как менялись условия мира для Украины с 2014 по 2025 годы ❞ —

    — С каждым разом условия мира для Украины будут всё хуже и хуже ...
  2. Totor5 Звание
    Totor5
    +7
    Сегодня, 10:29
    Американцы как обычно пытаются продать нам то, что у нас и так уже есть. И при этом говорят что нам неслыханно повезло - не бита, не крашена, старушка в аптеку ездила. А то что на ней раскраска таксопарка, дак то старушка в молодости была фанаткой фильма Такси.
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 10:29
    Количество ВСУ ограничивается числом в 600000 военнослужащих.

    Все можно обойти.
    Например, украинцы заключают контракт с испанской (французской, английской.... папуаской...) армиями , но остаются на территории Украины, а по межправдоговором подразделениям других армий не запрещается находится на территории других стран (не воевать, а находится). И так можно еще миллион военных украинцев оставить на Украине, но, они не будут де-юро входить в эти 600 тысяч.
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +2
      Сегодня, 11:02
      Этот мирный план никто гарантировать не может кроме российской армии. Все западные страны дескредитировали доверие к себе и показали свою полную неспособность выполнять заключенные договора. Только поэтому уже этот план непригоден от слова совсем.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Павел_Свешников
        Этот мирный план никто гарантировать не может кроме российской армии. Все западные страны дескредитировали доверие к себе и показали свою полную неспособность выполнять заключенные договора. Только поэтому уже этот план непригоден от слова совсем.

        Западные правители уверены, что разговаривают с нами с позиции силы и иного превосходства. Про их личное обогащение от войны я уже молчу.
  4. Cartalon Звание
    Cartalon
    +3
    Сегодня, 10:32
    Угу только вот скорее всего главный пункт этого плана, это 200 миллиардов, в какой то там фонд.
    Россия должна по факту купить то что ей и так принадлежат,причём без юридического признания сделки.
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +5
      Сегодня, 10:41
      Цитата: Cartalon
      Угу только вот скорее всего главный пункт этого плана, это 200 миллиардов, в какой то там фонд.

      Причём, 100 миллиардов планируется взять из замороженных активов РФ. Прямо аттракцион неслыханной щедрости за наш счёт. Раскатали губу.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 10:59
        не 100млрд., а все замороженные активы, 100млрд. идет на восстановление Украины, а остальное в совместный фонд, т.е. в переводе на русский американцам....
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Сегодня, 11:01
          Цитата: faiver
          не 100млрд., а все замороженные активы, 100млрд. идет на восстановление Украины, а остальное в совместный фонд, т.е. в переводе на русский американцам

          Верно,в "плане Трампа" так и записано:
          остальные замороженные российские активы будут инвестированы в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент, который будет реализовывать совместные проекты в отдельных отраслях.
      2. wku Звание
        wku
        0
        Сегодня, 11:11
        есть надежда, на эти средства купить сотню Боигов для российских авиакомпаний новые самолёты в России не скоро строить начнём да и не тянут импортнозамещённый Супержет и МС 21 на заявленные изначально характеристики, проскакивала информация про покупку самолётов.]
  5. Монтесума Звание
    Монтесума
    +4
    Сегодня, 10:32
    Как менялись условия мира для Украины с 2014 по 2025 годы

    И это ещё не окончательные условия для Украины, пункты плана явно будут меняться и дальше, поскольку в таком виде для РФ они неприемлемы.
  6. Егоза Звание
    Егоза
    +1
    Сегодня, 10:32
    Тянули сколько могли, но "как веревочке не виться, все равно конец будет". И Украине также конец придет.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 10:33
    ЕС с Украиной сейчас начнут - это делаем,это не делаем ,а в это селёдку заворачиваем.Проходили.Выполнять обязана только Россия.Мутный этот план Трампа .
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: tralflot1832
      Мутный этот план Трампа .

      Похоже на поэтапные попытки его втюхать. Наблюдаем попытку №1 - прощупывание реакции на план в первой редакции.
  8. К_4 Звание
    К_4
    +1
    Сегодня, 10:36
    Блин, вот реально по всем каналам стали оправдывать этот план, даже тут пытаются. Похоже прощупывают общественное мнение, как народ воспримет, как военные примут. Хотя....буквально седня утром переписывался со знакомым пришедшим в очередной, он постоянно говорит, что устал и даже готов в бега уйти, но как прочитал про этот план реакция одна : "А на...я тогда эа это жизнью рисковал".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +2
      Сегодня, 10:44
      Цитата: К_4
      Блин, вот реально по всем каналам стали оправдывать этот план, даже тут пытаются.

      Кто тут этот план оправдывает? Хотелось бы конкретно узнать. И насчёт "по всем каналам" тоже интересно.
      1. faiver Звание
        faiver
        0
        Сегодня, 11:01
        Путин одобрил план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
        - https://topcor.ru/66236-putin-odobril-plan-trampa-po-uregulirovaniju-konflikta-na-ukraine.html
    2. Totor5 Звание
      Totor5
      +1
      Сегодня, 10:50
      А как это можно воспринять - поражение России и политическая смерть Путина. Политики пытаются украсть Победу у Армии и Народа. Хорошим такое не кончается.
  9. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    -2
    Сегодня, 10:38
    План то хорош на первый взгляд, но.... Любая провокация со стороны укропов , и так как запад их поддерживает, то какой-нибудь Мерц начинает "трясти пробиркой" в ООН и все это "вешают" на Россию. Опять введут санкции, НАТО залезет в 404, и начинай все сначала, только уже наиболее худших условиях для нас am
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 10:50
      Цитата: ЯсеньПосейдонов
      План то хорош на первый взгляд

      И чем он хорош для РФ? Вы точно все 28 пунктов плана прочитали, прежде, чем давать такую оценку?
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 11:05
      План то хорош на первый взгляд, но..

      Вы внимательно читали пункты? Чем он хорош? Никаких юридических признаний новых субъектов РФ. Мутные обещалки про снятие санкции (там даже формулировка намекает, что ничего снимать не будут). Российские активы стырят американцы и многое другое. Этот план хорош только для Трампа.
  10. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 10:47
    "Следить за тем, чтобы все пункты выполнялись, должен «Совет мира» – структура, которая, по сути, находится под контролем США и имеет право вводить санкции в одиночку..."
    Так это и есть самое главное из предложенного "мирного" плана. Всё остальное - практически бутафория. Какой "Совет мира"? Самый главный разжигатель конфликтов будет стоять во главе "Совета мира"? Серьёзно? Это ещё один из надзорных, контролирующих органов России навязывают. Нам это надо?
  11. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 10:49
    Чем глубже идет сравнение, тем отчетливее звучит общий вывод: за 11 лет условия, предлагаемые Украине, стали куда жестче.

    Странные всё таки люди! Зачем удивляются? Ведь предупреждали же!
  12. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 10:49
    принятие Кремлем плана Трампа будет означать предательство ........
  13. Pasha Novik Звание
    Pasha Novik
    0
    Сегодня, 10:57
    Цитата: Totor5
    Американцы как обычно пытаются продать нам то, что у нас и так уже есть. И при этом говорят что нам неслыханно повезло - не бита, не крашена, старушка в аптеку ездила. А то что на ней раскраска таксопарка, дак то старушка в молодости была фанаткой фильма Такси.

    Добавлю. Они, американцы (и не только), таким способом, естественно с подтвержденного дипломатически Россией согласия, пытаются ещё и юридически оформить контроль хотя бы за частью Украины. Надеюсь Лавров и выше это понимают.
  14. hermit Звание
    hermit
    0
    Сегодня, 11:08
    А нельзя ли послать Трампа с его планом куда-нибудь подальше? Фактически, Трамп предлагает заморозку по линии фронта, обещая в будущем какие-то плюшки. И требуя за свои миротворческие услуги 100 миллиардов долларов. Нахальство, как говорится, второе счастье. Но нельзя же быть настолько счастливым.
  15. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 11:17
    часть Донбасса вообще предлагается превратить в демилитаризованную зону под международным управлением – своего рода нейтральную территорию, где решения будут принимать не Киев и не Москва, а внешние структуры.

    Да ты что? belay
    Какие-то "левые структуры" будут решать на территории России?
    Вы там грибов не обожрались с глюками?
    Кто же вам, уродцам, такое разрешит?
    Давайте мы у вас там чего порешаем, вам понравится?