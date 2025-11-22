Газокомпрессорная станция в Одесской области не перенесла встречу с «Геранями»
ВС РФ снова нанесли удар по критически важной инфраструктуре Украины, под удар попала Одесская область. Также в течение суток удары наносились по Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Запорожской областям.
Массированного удара на этот раз не было, но отмечается планомерная работа российских дронов-камикадзе по объектам энергетики и транспорта, также поражались военные аэродромы. Основной удар в ночь на субботу был нанесен по Одесской области, российские дроны «Герань-2» атаковали Орловскую газокомпрессорную станцию в южной части региона практически на границе с Румынией. Заодно прилетело и по пункту пропуска, об этом сообщают украинские ресурсы.
В атаке участвовало порядка 35 российских беспилотников, видимо, такое количество понадобилось для уверенного поражения цели в условиях работы украинской ПВО. В итоге цель была поражена, большинство дронов-камикадзе свою задачу выполнило. Встречу с «Геранями» станция не перенесла.
В Харьковской области дроны атаковали железнодорожную инфраструктуру, били по складским зонам вдоль железнодорожной ветки в Лозовском районе, маршрутам переброски техники из центральной части области.
В Павлограде Днепропетровской области прозвучало несколько серий взрывов, атаки начались еще днем и с перерывами шли практически до утра. В течение ночи было четыре волны ударов. Били по энергосистеме железной дороги, а также по оборонным производствам в городе. Есть прилет по подстанции, остальные результаты уточняются, власти города последствия подтверждают, но без подробностей.
Как отмечают аналитики, российские дроны снова поменяли тактику, перейдя от массированных атак к атакам несколькими волнами с небольшими временными интервалами. Это позволяет обнулить ПВО противника и поразить цель.
