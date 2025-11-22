Алаудинов: Качество подготовки иностранных наёмников в ВСУ сильно упало

Украинское командование продолжает применять иностранных наемников на самых опасных направлениях, однако качество подготовки иностранцев уже не то, что было раньше. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Российский генерал отметил снижение качества подготовки иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ. Профессиональных военных в их рядах практически не осталось, они или были уничтожены, либо уже покинули Украину по тем или иным причинам. Сейчас в ВСУ в основном набирают латиноамериканцев, большая часть из которых оружие в руках если и держала, то только на уровне уличных банд.



Тех профессионалов, которые раньше были из наемников, мы не фиксируем, потому что большая часть этих профессиональных наемников уже уничтожена. Те, кто не погиб, увидев саму картину, сами ретировались с территории боевых действий.


Как рассказал Алаудинов ТАСС, иностранные наемники сейчас концентрируются в основном на Покровском и Купянском направлениях, где у ВСУ «подгорает». С помощью иностранцев украинское командование пытается остановить продвижение российских войск, но иностранцы несут очень большие потери.

Ранее колумбийские наемники жаловались на украинское командование, которое отправляет их на самые опасные участки и не выплачивает деньги.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:38
    Колумбийское сарафанное радио : Какие мы были идиоты ,перебираемся в Африку .Здесь рай по сравнению с Украиной.
    1. Baro Звание
      Baro
      +2
      Сегодня, 10:47
      Цитата: tralflot1832
      Колумбийское сарафанное радио : Какие мы были идиоты ,перебираемся в Африку .Здесь рай по сравнению с Украиной.

      Да "дикие гуси" улетают из этого ада ,там злые русские ,там убивают и в плен не берут ..И деньги не нужны ..! Кстате колумбийские женщины устраивают постоянные митинги ..Где наши сыновья и деньги ? Гниют и удобряют украинскую землю и собаки их жрут там их ошметки ..
      По Русским хотели деревням пострелять ? Было такое помнится на украинских сайтах с 2015-го Прям конкретно расценки и суммы в долларах ..Сейчас все исчезло !!! Мы еще свое "сафари" устроим по ЕС и прочим там Южным америкам и т.д. Все помним хоспода и ваши "планы" мира ,это бумажка иуды на крови ..Мы воевать умеем и есть чем главное !! soldier
      1. Егоза Звание
        Егоза
        0
        Сегодня, 11:06
        Цитата: Baro
        Да "дикие гуси" улетают из этого ада ,там злые русские ,там убивают и в плен не берут ..

        Нашли с кем связаться! С украиной Да уже хоть после коррупционного скандала могли бы сообразить, что выплат не будет, и против русских вы 0,2 . Бегите пока не поздно.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      0
      Сегодня, 10:49
      замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

      Я, не против утверждений Алаудинова, даже согласен, но кто-может пояснить, как фактически совмещаются эти две должности? what
      1. g_ae Звание
        g_ae
        +1
        Сегодня, 11:04
        Так он и один из главных замполитов ещё? Чёт как-то после Волкогонова к главзамполитам ... А у России есть какая-то внятная идеология, кроме торжества бабла? И в чем она выражается, интересно? И где с нею можно ознакомиться? И как успехи в ее проведении? И какие долгосрочные планы? Вот у Китая есть и долгосрочная политика и идеология, у мелкобритов есть, у штатов есть. У российского руководства до последнего времени, кроме "возьмите нас к себе, мы же свои, буржуинские" и не просматривалось. А с такими "замполитами" и не будет. Так, одна конашенковщина.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 11:12
          Цитата: g_ae
          А у России есть какая-то внятная идеология, кроме торжества бабла?

          Я бы, термины государство и страна Россия не относил к синонимам.
          Страна - это народ, территория, история и культура... а, Государство - это всё, что касается власти и управления.
          И ни в какие
          Цитата: g_ae
          "возьмите нас к себе, мы же свои, бурдуинские"
          Россия не просилась. no
    3. Умник Звание
      Умник
      +2
      Сегодня, 10:57
      В Африке хотя бы тепло и искандеры не летают
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 11:01
        Колумбийские наёмники больше всего не любят наши ФАБЫ .Нет тела ,нет денег .
  2. lubesky Звание
    lubesky
    +1
    Сегодня, 10:44
    Профессиональным джентельменам удачи которые выжили никакой амнистии и срока давности за убийства наших солдат и мирных граждан! Вечное преследование, дознание следующих и так по ниточке до последнего! am
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:53
      Ранее колумбийские наемники жаловались на украинское командование, которое отправляет их на самые опасные участки и не выплачивает деньги.

      Правильно, ВСУ вас используют, как сигнализацию в обороне и выявление огневых точек противника при наступлении. Я, бы тоже так делал.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 10:59
        Цитата: Теренин
        Ранее колумбийские наемники жаловались на украинское командование, которое отправляет их на самые опасные участки и не выплачивает деньги.

        Правильно, ВСУ вас используют, как сигнализацию в обороне и выявление огневых точек противника при наступлении

        Это называется процессом избавления от вредных иллюзий.)
        Процесс проходит удачно.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          Сегодня, 11:02
          Цитата: Монтесума
          избавления от вредных иллюзий.

          Как раз иллюзии у них были более, чем радужные. Многие наемники и умерли со счастливой улыбкой winked