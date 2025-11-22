Алаудинов: Качество подготовки иностранных наёмников в ВСУ сильно упало
Украинское командование продолжает применять иностранных наемников на самых опасных направлениях, однако качество подготовки иностранцев уже не то, что было раньше. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Российский генерал отметил снижение качества подготовки иностранных наемников, принимающих участие в боях на стороне ВСУ. Профессиональных военных в их рядах практически не осталось, они или были уничтожены, либо уже покинули Украину по тем или иным причинам. Сейчас в ВСУ в основном набирают латиноамериканцев, большая часть из которых оружие в руках если и держала, то только на уровне уличных банд.
Как рассказал Алаудинов ТАСС, иностранные наемники сейчас концентрируются в основном на Покровском и Купянском направлениях, где у ВСУ «подгорает». С помощью иностранцев украинское командование пытается остановить продвижение российских войск, но иностранцы несут очень большие потери.
Ранее колумбийские наемники жаловались на украинское командование, которое отправляет их на самые опасные участки и не выплачивает деньги.
Информация