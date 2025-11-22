Украинский беспилотник привёл солдат ВСУ в плен к российским бойцам
В районе Северска (ДНР), где продолжаются активные боевые действия, украинский беспилотник привел солдат ВСУ в плен к российским бойцам. По ошибке он направил их прямо на позиции, занятые подразделением ВС России.
Об это журналистам РИА Новости рассказал военнослужащий 3-й общевойсковой армии, входящей в состав «Южной» группировки войск.
Группа из четырех украинских военных, которых командование отправило занять позицию, следовала за своим дроном, толком не понимая, куда и для чего они идут. По мнению российского военнослужащего, для солдат ВСУ было большой неожиданностью, что они вдруг оказались в плену.
Собеседник агентства отметил:
По его мнению, в армии Украины очень плохо обстоит дело с координацией между подразделениями, взаимодействием между ними и ориентированием их на местности. Командиры на передовой почти не обмениваются друг с другом имеющейся у них информацией. Украинские военнослужащие также очень смутно представляют текущую обстановку на своем участке фронта. Это настоящий хаос.
Его слова подтверждает и то, что подобные случаи в зоне ответственности группировки «Юг» уже происходили. К примеру, относительно недавно группа военнослужащих ВСУ тоже случайно попала в плен. Она вышла на российские позиции, так как командир боевиков не знал, что украинские войска давно оттуда отступили.
В это время Вооруженные силы РФ продолжают наступление в районе Северска. Недавно ими была освобождена Платоновка, расположенная в девяти километрах от города.
