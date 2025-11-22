Украинский беспилотник привёл солдат ВСУ в плен к российским бойцам

В районе Северска (ДНР), где продолжаются активные боевые действия, украинский беспилотник привел солдат ВСУ в плен к российским бойцам. По ошибке он направил их прямо на позиции, занятые подразделением ВС России.

Об это журналистам РИА Новости рассказал военнослужащий 3-й общевойсковой армии, входящей в состав «Южной» группировки войск.

Группа из четырех украинских военных, которых командование отправило занять позицию, следовала за своим дроном, толком не понимая, куда и для чего они идут. По мнению российского военнослужащего, для солдат ВСУ было большой неожиданностью, что они вдруг оказались в плену.

Собеседник агентства отметил:

В итоге они вышли на наших бойцов. Сами не поняли, как попали в плен.

По его мнению, в армии Украины очень плохо обстоит дело с координацией между подразделениями, взаимодействием между ними и ориентированием их на местности. Командиры на передовой почти не обмениваются друг с другом имеющейся у них информацией. Украинские военнослужащие также очень смутно представляют текущую обстановку на своем участке фронта. Это настоящий хаос.

Его слова подтверждает и то, что подобные случаи в зоне ответственности группировки «Юг» уже происходили. К примеру, относительно недавно группа военнослужащих ВСУ тоже случайно попала в плен. Она вышла на российские позиции, так как командир боевиков не знал, что украинские войска давно оттуда отступили.

В это время Вооруженные силы РФ продолжают наступление в районе Северска. Недавно ими была освобождена Платоновка, расположенная в девяти километрах от города.
3 комментария
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 10:57
    ❝ В итоге они вышли на наших бойцов. Сами не поняли, как попали в плен ❞ —

    — Повезло свидомым ...
    (Приятная неожиданность)

    — ❝ Для солдат ВСУ было большой неожиданностью, что они вдруг оказались в плену❞
    Лимон
    Сегодня, 11:10
    Отвоевались свидомиты,бланодаря ,,птахам мадьяра,,)))
    Юра
    Сегодня, 11:14
    По ошибке он направил их прямо на позиции, занятые подразделением ВС России.
    Это была не ошибка, просто интеллект дрона оказался на порядок выше и гуманнее чем у Зеленского и его команды, поразмышляв в пути он решил, что жизнь людей важна не меньше чем деньги в их кошельках. laughing