"США объяснили Европе, что план Трампа - это лучший вариант для Киева на сегодня"

США дают понять Европе, что сегодняшнее предложение по урегулированию конфликта на Украине — это лучшее, что может получить Зеленский в нынешней ситуации. Если Киев отвергнет предложение Вашингтона, то следующее предложение будет намного хуже. Об этом пишет The Financial Times.Накануне в Киеве, в резиденции поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис, прошли переговоры прибывшей в столицу Украины американской делегации с представителями европейских стран. Темой, естественно, был предложенный Зеленскому мирный «план Трампа». Встреча прошла в напряженной обстановке и была, как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, «тошнотворной».Другими словами, представителям Европы очень не понравилось то, что говорил глава американской делегации, министр армии США Дэниел Дрисколл. А говорил он очень простые вещи: США считают, что наступил подходящий момент для мирных усилий по завершению конфликта, а также, что предложенный США план — это лучшее предложение на сегодняшний день, дальше будет только хуже. При этом, как подчеркивают европейцы, Дрисколл говорил очень резко, иногда используя ненормативную лексику.В общем, европейские дипломаты были шокированы тоном и давлением со стороны США.Впрочем, окончательного решения по Украине Европа пока не приняла, сегодня в Брюсселе соберется руководство стран ЕС и будут решать, что же делать в этой ситуации.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»