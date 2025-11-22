США объяснили Европе, что план Трампа - это лучший вариант для Киева на сегодня

США дают понять Европе, что сегодняшнее предложение по урегулированию конфликта на Украине — это лучшее, что может получить Зеленский в нынешней ситуации. Если Киев отвергнет предложение Вашингтона, то следующее предложение будет намного хуже. Об этом пишет The Financial Times.

Накануне в Киеве, в резиденции поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис, прошли переговоры прибывшей в столицу Украины американской делегации с представителями европейских стран. Темой, естественно, был предложенный Зеленскому мирный «план Трампа». Встреча прошла в напряженной обстановке и была, как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, «тошнотворной».



Другими словами, представителям Европы очень не понравилось то, что говорил глава американской делегации, министр армии США Дэниел Дрисколл. А говорил он очень простые вещи: США считают, что наступил подходящий момент для мирных усилий по завершению конфликта, а также, что предложенный США план — это лучшее предложение на сегодняшний день, дальше будет только хуже. При этом, как подчеркивают европейцы, Дрисколл говорил очень резко, иногда используя ненормативную лексику.

В общем, европейские дипломаты были шокированы тоном и давлением со стороны США.

Впрочем, окончательного решения по Украине Европа пока не приняла, сегодня в Брюсселе соберется руководство стран ЕС и будут решать, что же делать в этой ситуации.
  vasyliy1
    vasyliy1
    0
    Сегодня, 11:02
    "США объяснили Европе, что план Трампа - это лучший вариант для Киева на сегодня"

    Лучший именно для окраины, а не для России. Идите на.... со своим планом!!!
  Товарищ Берия
    Сегодня, 11:03
    +1
    Сегодня, 11:03
    Группа американских генералов во главе с министром армии США Дэном Дрисколлом прибудет в Москву на следующей неделе для обсуждения плана Трампа по украинскому урегулированию, уже получившего рабочее название — «28 пунктов»

    Поездка Дрисколла и его коллег в Киев принесла частичный успех — Украина, находясь в полной зависимости от Вашингтона, не может всерьёз возражать против условий, которые ей навязывают. Но Москва — другой случай. Здесь разговор будет не о «гарантиях» и «заморозке», а о сути: учтены ли территориальные вопросы, причины конфликта и кто вообще собирается подписывать документ.

    Если в плане снова появится пункт о «временном прекращении огня» до заключения полноценного мира — Москва может отказаться от подписания документа, а российская армия вполне может продолжить наступление. Тем более что развивается оно по плану, пишет «Военная хроника».


    Министр армии США Дэн Дрисколл, посланник Трампа по украинскому урегулированию, "кричал и матерился" во время встречи представителей Украины и ЕС в Киеве, где обсуждалась программа "28 пунктов".

    Западные дипломаты были шокированы поведением Дрисколла, который требовал от Киева принять американский план, т.к ничего лучше уже не будет. Только хуже.
  Самый вежливый
    Сегодня, 11:04
    0
    Сегодня, 11:04
    Трамп всё фонтанирует идеями , неужто ему так нужна Нобелевка?!🤔
  tralflot1832
    Сегодня, 11:09
    0
    Сегодня, 11:09
    Даниэл Дресколл - " первый лейтенант, тяжёлый случай!".Явно ненармативную американскую лексику знает в совершенстве. bully Зеленский," ненормативная лексика" ,причём в присутствии дамы.