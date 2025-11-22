США объяснили Европе, что план Трампа - это лучший вариант для Киева на сегодня
США дают понять Европе, что сегодняшнее предложение по урегулированию конфликта на Украине — это лучшее, что может получить Зеленский в нынешней ситуации. Если Киев отвергнет предложение Вашингтона, то следующее предложение будет намного хуже. Об этом пишет The Financial Times.
Накануне в Киеве, в резиденции поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис, прошли переговоры прибывшей в столицу Украины американской делегации с представителями европейских стран. Темой, естественно, был предложенный Зеленскому мирный «план Трампа». Встреча прошла в напряженной обстановке и была, как заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, «тошнотворной».
Другими словами, представителям Европы очень не понравилось то, что говорил глава американской делегации, министр армии США Дэниел Дрисколл. А говорил он очень простые вещи: США считают, что наступил подходящий момент для мирных усилий по завершению конфликта, а также, что предложенный США план — это лучшее предложение на сегодняшний день, дальше будет только хуже. При этом, как подчеркивают европейцы, Дрисколл говорил очень резко, иногда используя ненормативную лексику.
В общем, европейские дипломаты были шокированы тоном и давлением со стороны США.
Впрочем, окончательного решения по Украине Европа пока не приняла, сегодня в Брюсселе соберется руководство стран ЕС и будут решать, что же делать в этой ситуации.
