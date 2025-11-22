Европейские СМИ: раскол в НАТО предрешил поражение Украины

Европейские медиа в последние месяцы заметно изменили тон: если раньше они старались держаться осторожных формулировок, то теперь все чаще пишут, что исход противостояния России и Украины, похоже, уже определен, и не в пользу Киева.

Главным провалом называют неспособность стран НАТО договориться хотя бы о единой логике помощи Украине. Лондон думает одно, Париж – другое, Берлин переживает о своем бюджете, а Вашингтон все чаще перекладывает ответственность на Европу. Каждый действует сам по себе.

В итоге получается странная картина: все говорят о поддержке, но никто не хочет быть тем, кто несет основной груз расходов. Европейские журналисты прямо пишут, что США фактически давят на ЕС – мол, раз Европа ближе к конфликту географически, то и платить ей надо больше.

Иллюзия единства, которую на Западе так тщательно демонстрировали первые два года, начинает трескаться. На фоне войны, которая затянулась, и отсутствия крупных успехов ВСУ эта трещина становится подарком для Москвы. Россия действует куда увереннее: удерживает стратегическую инициативу, наращивает производство оружия, увеличивает мобилизационный ресурс и продолжает наступление.

Европейские журналисты пишут об этом с неприкрытым удивлением: пока Запад спорит о деньгах, Москва тихо, без громких заявлений, делает то, что считает нужным.
  Дед-дилетант
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 11:32
    Европейские журналисты пишут об этом с неприкрытым удивлением: пока Запад спорит о деньгах, Москва тихо, без громких заявлений, делает то, что считает нужным.
    Ну, если они так удивлены, то это очень плохие журналисты. Уровня желтой прессы, не выше... Пусть удивляются, нам, в принципе, все равно и на них, и на их европу.
  LeutnantTom
    LeutnantTom
    +1
    Сегодня, 11:55
    Европейские журналисты lol laughing
    Европейские журналисты — полные идиоты (большинство из них), идеологически слепые и ничего не смыслящие в военных делах! Если бы эти клоуны хоть что-то понимали, им бы пришлось ещё со времён Бахмута сообщить, что Запад проиграл войну России.
    Около двух недель назад, когда Россия пустила западных «журналистов» в осаду Проквоска, где были эти пропагандисты/журналисты? Они, как и политики ЕС, несут ответственность за гибель и продолжающуюся гибель украинских солдат в Проквоске!
  HAM
    HAM
    0
    Сегодня, 12:17
    Давно замечено,что чем больше говорят о "единстве",тем больнее эта тема и,скорее,именно "единства" то и нет...в каждом своём выступлении практически все евробюрократы настырно твердят о том какие они "единые и сплочённые"....чисто работа на публику,а на деле--террариум.
  carpenter
    carpenter
    0
    Сегодня, 12:55
    Европейские журналисты прямо пишут, что США фактически давят на ЕС – мол, раз Европа ближе к конфликту географически, то и платить ей надо больше.

    Ну а по большому счёту, США Украина и не нужна, для них важнее Азиатско Тихоокеанский Регион и Ближний Восток, а в Украину, " как в яловую корову, сколько ни корми, а молока не будет".
    Европа на протяжении всего существования Украины, вела там русофобскую политику и готовила её к войне. Европа решила воевать с Россией "пушечным мясом Украины, американским оружием и деньгами.
    Трамп и его команда, это прекрасно понимают и "позволили" Европе воевать своими руками, деньгами и ресурсами. А не хотите своими руками, кормите Украину. Привыкла Европа, что после ВМВ, США за свой счёт восстановили Европу и до сих пор она висит на шее США, те же расходы по НАТО. Доля США в оборонных расходах государств-членов НАТО в 2024 году составила 64%.
    Тарелка
      Тарелка
      +1
      Сегодня, 13:08
      Цитата: carpenter
      Ну а по большому счёту, США Украина и не нужна, для них важнее Азиатско Тихоокеанский Регион и Ближний Восток

      Я думаю, проблема в том, что США слишком много сказали и сделали, чтоб поражение Украины не сказалось на их репутации в итоге. Если Украина потерпела поражение от России, несмотря на американскую поддержку, то что это значит для множества американских вассалов и их противников по всему миру? Да то, что если твой противник поддерживается аж самой Америкой, это ещё не значит, что он обязательно победит... Я помню, в первый год СВО западные журналисты надавали прогнозов, что если Россия победит, то это будет сигналом для всего мира, что западный миропорядок больше не непоколебим. Что его можно продавливать. Что он не всесилен. Что есть те, кто способен не только успешно защищаться, но и даже атаковать этот миропорядок. И тут я с ними согласен. Украина сама по себе Штатам почти и не нужна. Но они не могут допустить её полного разгрома. Да и Европа не может по тем же причинам. Если же допустят, то в мире может слишком многое поменяться - и не в их пользу.