Европейские СМИ: раскол в НАТО предрешил поражение Украины
Европейские медиа в последние месяцы заметно изменили тон: если раньше они старались держаться осторожных формулировок, то теперь все чаще пишут, что исход противостояния России и Украины, похоже, уже определен, и не в пользу Киева.
Главным провалом называют неспособность стран НАТО договориться хотя бы о единой логике помощи Украине. Лондон думает одно, Париж – другое, Берлин переживает о своем бюджете, а Вашингтон все чаще перекладывает ответственность на Европу. Каждый действует сам по себе.
В итоге получается странная картина: все говорят о поддержке, но никто не хочет быть тем, кто несет основной груз расходов. Европейские журналисты прямо пишут, что США фактически давят на ЕС – мол, раз Европа ближе к конфликту географически, то и платить ей надо больше.
Иллюзия единства, которую на Западе так тщательно демонстрировали первые два года, начинает трескаться. На фоне войны, которая затянулась, и отсутствия крупных успехов ВСУ эта трещина становится подарком для Москвы. Россия действует куда увереннее: удерживает стратегическую инициативу, наращивает производство оружия, увеличивает мобилизационный ресурс и продолжает наступление.
Европейские журналисты пишут об этом с неприкрытым удивлением: пока Запад спорит о деньгах, Москва тихо, без громких заявлений, делает то, что считает нужным.
Информация