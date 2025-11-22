Для реализации мирного плана нужна смена режима в Киеве на пророссийский

Для реализации мирного плана нужна смена режима в Киеве на пророссийский

США не удастся реализовать новый мирный план, предложенный Трампом, поскольку этого не даст сделать Зеленский и его окружение. Здесь нужно полностью менять украинскую власть и ставить более пророссийского политика. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.

Вся сегодняшняя политика Киева основана на искоренении всего русского, переписывании истории и уничтожении даже памяти о прошлом. В таких условиях Трампу не удастся протолкнуть свой план урегулирования, потому что на Украине его считают «пророссийским». А если он все же будет принят, то это означает, власти Зеленского пришел конец.



По мнению аналитика, нужна смена власти, причем возглавить страну должен политик с пророссийскими взглядами, но не Янукович, а более «пророссийский». Это и есть задача России в этой ситуации — поставить своего человека во главе Украины. А дальше Москва может проводить свою политику и вернуть не только четыре региона в их границах, но другие, путем децентрализации власти и проведения референдумов.

И в этой, совершенно другой политической системе, гораздо более децентрализованной, будет реальная возможность распада и фрагментации, когда регионы отделятся от Украины, проведут свои собственные референдумы и решат присоединиться к России.


Как заявляет Меркурис, Россия уже дала понять, что сейчас идет подготовительный этап к дальнейшей русификации Украины, останавливаться Москва не намерена. Впрочем, это только мнение британского аналитика.
  1. Ясная Звание
    Ясная
    +6
    Сегодня, 11:35
    Здесь нужно полностью менять украинскую власть и ставить более пророссийского политика.

    И все вопрос закрыт, как со стороны России, так и Украины. Тут и комментировать нечего. request
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      0
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Ясная
      Здесь нужно полностью менять украинскую власть и ставить более пророссийского политика.

      И все вопрос закрыт, как со стороны России, так и Украины. Тут и комментировать нечего. request

      Без решения вопроса с бандеровскими недобитками мы снова и снова будем возвращаться на майданы. Нужно фрагментировать Украину на области. В каждой провести выборы лояльных России глав (губернаторов). А западные территории отдать Польше и Венгрии. Тем самым мы решим сразу два вопроса: поляки воздадут бандерлогам за Волынскую резню (9 февраля 1943 г), и не откроют рот, который держит кусок незалежной. Венгрия тоже будет за такое решение проблемы.
      При газовой гангрене ампутируют конечность, чтобы зараза далее не распространялась. Так поступает и ящерица, отдавая хвост ради спасения жизни. На Украине подобная ситуация. А просто сменить верхушку, не решив коренной проблемы противостояния русскоязычной и бандеровской части населения незалежной, значит все время спотыкаться на те же националистические грабли, которые с удовольствием будет подсовывать нам под ноги та же Наглия. А она не может не гадить!
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 12:49
      Ясная
      Сегодня, 11:35
      И все вопрос закрыт, как со стороны России, так и Украины. Тут и комментировать нечего. request

      hi Процесс будет длительным и непростым.
      Одним из главных вопросов -убрать самостийность галичины с её корнями бандеронацизма или вовсе поручить её перевоспитание неуёмным поленьям.
  2. guest Звание
    guest
    +5
    Сегодня, 11:37
    Для реализации мирного плана нужна смена режима в Киеве на пророссийский

    И где там хоть кого то пророссийского взять?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:55
      Цитата: guest
      И где там хоть кого то пророссийского взять?

      своего взять. Мало ли тут украинцев с русским паспортом?
      1. guest Звание
        guest
        +1
        Сегодня, 11:58
        Цитата: Егоза
        своего взять.

        Неужто "кум"? laughing
    2. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      0
      Сегодня, 12:02
      А зачем там искать? Можно из Москвы прислать. Шайгу, например. laughing
    4. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:30
      Цитата: guest
      И где там хоть кого то пророссийского взять?

      С момента образования Украины, там никогда не было пророссийски сил, все президенты и премьеры были русофобы. Отдельно стоит Янукович, который сидел на двух стульях, в последний момент пытался стать пророссийским, так его в момент сместили. Только премьер Азаров был мыслящий.
      И сейчас сместят "хунту", поставят пророссийского президента и премьера ( хотя в этом сомневаюсь, что они будут таковыми, но притворятся могут ), пройдёт немного времени и их тоже как Януковича сметут и опять во главе Украины станет "хунта".
      Выход только один - оккупационная администрация и переходное правительство.
  3. Vulpes Звание
    Vulpes
    +2
    Сегодня, 11:37
    "Пророссийская Украина" звучит еще похлеще чем "целомудренная проститутка". В 2025 году еще остались те, кто верит в какую-то "пророссийскость" бандеровцев? У меня нет слов.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +3
      Сегодня, 11:57
      Цитата: Vulpes
      "Пророссийская Украина" звучит еще похлеще чем "целомудренная проститутка"

      А Вы не переживайте. Выпустить тех, кого забрали СБУ именно за пророссийскую позицию. Хотя бы в Харькове. Речь не о бандеровцах идет.
    2. Shelest2000 Звание
      Shelest2000
      0
      Сегодня, 12:58
      А какие могут быть проблемы? Опыт денацификации Германии в 45м году в помощь. Самое главное - не спускать на тормозах при нытье хох*лов,на их плач и жалобы типа "мы ж братья". Политику денацификации и русификации вести предельно жестко , без всякой жалости. Кому не нравится - вышвыривать к полякам семьями, потому,что если в семье есть хоть один зараженный хохлизмом, то и вся семья заражена. И запрет для высланных на въезд в Россию до 7 поколения.
      Было бы желание, а сделать можно все!
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 11:39
    Англичанин занятный в сужденияx с берегов острова.У него всё хорошо - есть уверенность в завтрашнем дне .
  5. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 11:45
    В плане Трампа самое слабое звено - сам Трамп.

    Его полномочия заканчиваются в 2028 году, и никто не знает, что станет с соглашением, если Белый дом займёт другой человек.
    1. guest Звание
      guest
      0
      Сегодня, 12:01
      Цитата: Товарищ Берия
      никто не знает, что станет с соглашением, если Белый дом займёт другой человек.

      Я знаю, как все предыдущие соглашения с западом, оно будет им нарушено.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 12:31
      Цитата: Товарищ Берия
      Его полномочия заканчиваются в 2028 году, и никто не знает, что станет с соглашением, если Белый дом займёт другой человек.

      Станут демократы, то сметут все трамповские договора, планы и преобразования. И это будет через три года.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 11:46
    ❝ Для реализации мирного плана нужна смена режима в Киеве на пророссийский ❞ —
    ❝ А дальше Москва может проводить свою политику и вернуть не только четыре региона в их границах, но другие, путём децентрализации власти и проведения референдумов ❞ —
    ❝ Впрочем, это только мнение британского аналитика ❞ —

    — Логично, хотя и неожиданно для британского аналитика ...
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 11:54
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Логично, хотя и неожиданно для британского аналитика ...

      В кои то веки я с ним согласна.
  7. wku Звание
    wku
    -2
    Сегодня, 11:48
    любая пророссийская власть на Украине деградирует в антироссийскую, ничего это не даст, даже меленькую Белоруссию с трудом удаётся удержать в орбите своего влияния.
  8. Белый ветер Звание
    Белый ветер
    0
    Сегодня, 11:51
    А может быть просто российским властям заняться развитием собственной страны? Чтобы люди хотели жить в России. Провести честные выборы, развивать малый и средний бизнес, развивать регионы а не только Москву. Может тогда и республики захотят мирно вернуться в состав России. Может не спроста украинцы так яростно сопротивляются возвращению в родную гавань?
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 12:31
      так СВО началось не для того чтобы кого-то присоединять, а для защиты Донбасса, проведения демилитаризации и денафикации.
      и кто определяет честные или нечестные выборы, я например считаю что в России честные выборы, регионы вполне развиваются( например строятся дороги, школы , больницы(Саратовская область)
    2. Etwas Звание
      Etwas
      0
      Сегодня, 12:34
      На всех благ не хватит, станьте единороссом и может вам , что-то достанется.
    3. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      Сегодня, 12:37
      У России нет целей вернуть республики в состав страны. У России цель обезопасить себя. Никто не будет терпеть соседа, если тот вздумает у себя пригреть тех, кто всю жизнь мечтал тебя уничтожить.
  9. Энный Звание
    Энный
    0
    Сегодня, 11:51
    Если б мы могли поставить такого человека, то и сво не было бы. Смысл писать об этом
  11. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +1
    Сегодня, 12:22
    Для реализации мирного плана нужна смена режима в Киеве на пророссийский

    А с этим не согласны только отпетые евронацисты...Они думают, что реванш возможен. Но будет так, как нужно России, и мы в этом не сомневаемся.
  12. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 12:41
    Я совершенно не представляю, как после "заключения мира" в Украине смогут жить пророссийско настроенные граждане чисто на бытовом уровне. Их будут жёстко кошмарить ветераны ВСУ (с кучей оружия на руках) и их родственники, родственники погибших, при этом силовики физически защитить их не смогут, а ментально не захотят...
  13. megadeth Звание
    megadeth
    0
    Сегодня, 12:55
    Интересная статейка...
    https://zavtra.ru/blogs/o_kapitulyatcii_ukraini