Для реализации мирного плана нужна смена режима в Киеве на пророссийский
США не удастся реализовать новый мирный план, предложенный Трампом, поскольку этого не даст сделать Зеленский и его окружение. Здесь нужно полностью менять украинскую власть и ставить более пророссийского политика. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис.
Вся сегодняшняя политика Киева основана на искоренении всего русского, переписывании истории и уничтожении даже памяти о прошлом. В таких условиях Трампу не удастся протолкнуть свой план урегулирования, потому что на Украине его считают «пророссийским». А если он все же будет принят, то это означает, власти Зеленского пришел конец.
По мнению аналитика, нужна смена власти, причем возглавить страну должен политик с пророссийскими взглядами, но не Янукович, а более «пророссийский». Это и есть задача России в этой ситуации — поставить своего человека во главе Украины. А дальше Москва может проводить свою политику и вернуть не только четыре региона в их границах, но другие, путем децентрализации власти и проведения референдумов.
Как заявляет Меркурис, Россия уже дала понять, что сейчас идет подготовительный этап к дальнейшей русификации Украины, останавливаться Москва не намерена. Впрочем, это только мнение британского аналитика.
Информация