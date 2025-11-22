Британская пресса: Трамп считает, что Зеленский блефует и у него «нет козырей»

Пресса Великобритании отмечает, что президент США Трамп убежден, что высказываемая Зеленским позиция по мирному соглашению является откровенным блефом. К такому выводу британцы пришли после того, как Трамп в очередной раз напомнил, что у Киева «нет козырей».Как пишет издание Times, несмотря на все усилия европейцев, фундаментальное представление Трампа об украинском кризисе не изменилось с февральской встречи с украинским диктатором в Овальном кабинете Белого дома. По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать с целью добиться лучших для себя условий «сделки», при этом он не имеет на руках «сильных карт». Президент США осознает, что в этой «покерной партии» все «козыри» на руках у Путина. При этом Трамп полагает, что для того, чтобы как можно быстрее завершить конфликт, целесообразнее оказать давление на Зеленского, чем на Россию.Исходя из этого, чтобы «продавить» предложенный Трампом план, Вашингтон жестко давит на Европу и Украину. Так, в ходе недавней встречи представителей США и Европы американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что план Трампа «почти не подлежит обсуждению» и Вашингтон не намерен вести переговоры о деталях. После этого один из европейцев охарактеризовал тон встречи как «тошнотворный».Американцы уведомили представителей Европы, что в настоящее время Украина находится в очень плохом положении и разгром ВСУ практически неизбежен, поэтому, чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее заключить мирное соглашение. Европейцы же продолжают настаивать, что вместо «сделки Трампа» сейчас необходимо усилить давление на Россию.

