Британская пресса: Трамп считает, что Зеленский блефует и у него «нет козырей»

Пресса Великобритании отмечает, что президент США Трамп убежден, что высказываемая Зеленским позиция по мирному соглашению является откровенным блефом. К такому выводу британцы пришли после того, как Трамп в очередной раз напомнил, что у Киева «нет козырей».

Как пишет издание Times, несмотря на все усилия европейцев, фундаментальное представление Трампа об украинском кризисе не изменилось с февральской встречи с украинским диктатором в Овальном кабинете Белого дома. По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать с целью добиться лучших для себя условий «сделки», при этом он не имеет на руках «сильных карт». Президент США осознает, что в этой «покерной партии» все «козыри» на руках у Путина. При этом Трамп полагает, что для того, чтобы как можно быстрее завершить конфликт, целесообразнее оказать давление на Зеленского, чем на Россию.

Исходя из этого, чтобы «продавить» предложенный Трампом план, Вашингтон жестко давит на Европу и Украину. Так, в ходе недавней встречи представителей США и Европы американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что план Трампа «почти не подлежит обсуждению» и Вашингтон не намерен вести переговоры о деталях. После этого один из европейцев охарактеризовал тон встречи как «тошнотворный».

Американцы уведомили представителей Европы, что в настоящее время Украина находится в очень плохом положении и разгром ВСУ практически неизбежен, поэтому, чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее заключить мирное соглашение. Европейцы же продолжают настаивать, что вместо «сделки Трампа» сейчас необходимо усилить давление на Россию.
    ZovSailor
    Сегодня, 11:58
    Стреляное Ухо напомнил просроченному жыдо наркофюреру фразу - Чудесное зрелище являет собой непоколебимая вера христианина, у которого на руках четыре туза.
    Только нынче более четырёх тузов в руках у ВС РФ в СВО и российского народа, к тому же просроченный не христианин.
      Nexcom
      Сегодня, 12:01
      ...у западных шулеров наверно в рукаве тоже чего-нить припасено. wassat
      они же шулеры. когда это было чтобы они по-честному играли?
        ZovSailor
        Сегодня, 12:05
        hi Для любой хитрой пятой точки врагов России есть русский болт с левой резьбой.
        А для самых неумных и несговорчивых кувалда Вагнера. am
          Nexcom
          Сегодня, 12:06
          ну это то да - согласен. hi

          короткий.
            ZovSailor
            Сегодня, 12:11
            hi Нелишним будет напомнить всем слова А. Невского- Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Пусть без страха жалуют к нам в гости, но если кто с мечом к нам войдёт — от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля
              Nexcom
              Сегодня, 12:13
              Говорить такие слова - красиво.
              Но, походу, эти понимают только когда об стол мордасом от души прикладывают....
                ZovSailor
                Сегодня, 12:23
                hi Такая возможность есть только у наших ВС РФ в СВО- КТО.
                От всей души пожелать им Победы и возвращения домой, светлая память погибшим, не забудем - не простим.
        Лимон
        Сегодня, 12:07
        У этих то откуда?)) Впрочем как и самого рыжего,кроме как испытаний ядреной бомбы...)))про санкции уже и говорить -мовитон.))
        Ныробский
        Сегодня, 13:08
        ...у западных шулеров наверно в рукаве тоже чего-нить припасено.

        Тут всё белыми нитками шито, даже думать нечего.
        По сути Трамп выступает в качестве пожарной команды и спасает украину от полного разгрома, в случае которого, новые условия мира для Запада уже будет диктовать исключительно Россия. Наверняка этот "мир-перемирие" не будет долгосрочным и матрасам тупо необходимо поставить конфликт на паузу. Если в перспективе они замутят конфликт на Приднестровском направлении, то на пути России будет стоять та же украина, но только уже оправившаяся от текущего поражения и восстановившая свою боеспособность.
    Melior
    Сегодня, 12:09
    Козырей у него нет, зато есть план! laughing
    carpenter
    Сегодня, 12:13
    Американцы уведомили представителей Европы, что в настоящее время Украина находится в очень плохом положении и разгром ВСУ практически неизбежен
    Поэтому нужно добить ВСУ, в противном случае, подписав мир, через какое то время ВСУ восстановят силы и опять начнётся война.
    Если умерла, то навсегда.
    wku
    Сегодня, 12:14
    теперь из всех утюгов, про мирный план Трампа, причём иформация малосодержательная, в общем подана команда , доказывать, что это хорошо, большим набором букв.
      Дед-дилетант
      Сегодня, 12:26
      Мой утюг молчит. Ни разу не слышал, что план Трампа - такой уж хороший. В принципе, это понятно каждому, даже слегка думающему человеку.
    tralflot1832
    Сегодня, 12:14
    В плане трампа есть " фантастическое звено " снятие санкций с России .Это невозможно - ввод санкций просто большинство в конгрессе ,а вот снятие 60 % за снятие и 40% против.Это уже ненаучная фантастика. bully
    Владимир Владимирович Воронцов
    Сегодня, 12:14
    ❝ Трамп считает, что Зеленский* блефует и у него «нет козырей» ❞ —

    — Он под джокера коси́т ...
    LeutnantTom
    Сегодня, 12:20
    В любом случае, было и остаётся предсказуемым, что военные преступники и поджигатели войны из ЕС выступят против любого мирного плана. Это делается для того, чтобы скрыть свою (Каллас, Мерцлер, Макрон, фон дер Ляйен, Туск и иже с ними) глупую, некомпетентную «политику» и остаться у власти.

    Клоунам из ЕС нужен чётко обозначенный враг! И это — Россия! И так будет продолжаться, пока не найдётся новый «враг». Возможно, в Африке, Южной Америке или Азии. Или это снова будут исламисты.
      Vitaly.17
      Сегодня, 13:02
      остаётся предсказуемым

      США и ЕС уже давно привыкли хорошо жить за чужой счет. Это основной принцип неоколониализма. Этот принцип требует, что бы их денежная масса была обеспечена товарами других стран. А Путин сначала на Мюнхенской конференции, а потом уже в коалиции с БРИКС покусился на "святое", по их мнению. Россия захотела справедливости и влезть в само устройство неоколониальной экономики, где сейчас глобалисты имеют ни чем неограниченные дешевые ресурсы, а весь остальной мир должен подбирать высокотехнологичные крошки с их барского плеча.
      Поэтому дополнительные расходы на оборону и санкции против неугодных это очень удобный повод выводить не только лишние фантики из своих экономик под "благовидным предлогом" даже если это будет помощь людоедам, но и обеспечивать их фантики быстро расходуемыми товарами военного назначение.
    Дед-дилетант
    Сегодня, 12:23
    Американцы уведомили представителей Европы, что в настоящее время Украина находится в очень плохом положении и разгром ВСУ практически неизбежен, поэтому, чтобы этого избежать, необходимо как можно скорее заключить мирное соглашение.
    Вот и вся суть этой суматохи вокруг "мирного плана Трампа". Дональд Дак, ой, Трамп, не миротворец. И ничего его инициатива общего со справедливостью не имеет. Он хочет избежать разгрома ВСУ. Он хочет, чтобы Россия не смогла победить. Если принять данное мирное предложение, нацисты уйдут от ответа, часть не отправившихся в ад ВСУшников смогут перевести дух, сохранить, даже формально расформированные, нацистские формирования, вроде Азова. И через несколько лет, если НАТО все-таки рискнет, эти батальоны в первых рядах бросятся на Россию.
    К черту Трампа с его планом. Надо забирать все исконно русские территории назад, туда, где они и должны быть, в состав РФ.
    HAM
    Сегодня, 12:29
    "...чтобы «продавить» предложенный Трампом план, Вашингтон жестко давит на Европу и Украину."
    Честно говоря,Трамп только языком "жёстко давит" на кохлов.Что что,а трепаться он мастер...
    Никаких практических действий "давления" не производится,только пугает и врёт...
    После 27 ноября грозится отключить разведданные-опять врёт,можно не сомневаться... hi
    Андрей Андреев_2
    Сегодня, 12:35
    В любом случае, было и остаётся предсказуемым, что военные преступники и поджигатели войны из ЕС выступят против любого мирного плана. Это делается для того, чтобы скрыть свою (Каллас, Мерцлер, Макрон, фон дер Ляйен, Туск и иже с ними) глупую, некомпетентную «политику» и остаться у власти.

    Эти жЫвотные просто участвуют в распилах выделяемых Украине денег)) Они, как и некоторые дерьмократы из Штатов, очень боятся что Зеля "потечёт" и раскроет схемы и цифры... Поэтому готовы на любые действия, которые помешают этому. Одно из них - несогласие с планом Трампа и продолжение войны... и еще - поджигатели войны не в ЕС, а в Британии и за океаном)), а эти перечисленные - так, шавки на подхвате...
    Илия
    Сегодня, 12:49
    Тут можно согласиться с трампом.
    По мнению Трампа, Зеленский пытается блефовать с целью добиться лучших для себя условий «сделки», при этом он не имеет на руках «сильных карт».
    Аркадий007
    Сегодня, 12:53
    На настоящий момент Трампу надо спешить, пока есть еще за ВСУ территории, за которые можно вести торги с выгодой.
    А дальше может получиться так , что ему и торговаться будет не чем.