Взятие Нового Запорожья позволило выйти к реке Гайчур и в Запорожской области

3 629 2
Взятие Нового Запорожья позволило выйти к реке Гайчур и в Запорожской области

Снова хорошие новости приходят из Запорожской области, где набравшие ход подразделения группировки «Восток» продолжают взламывать оборону ВСУ и освобождать территорию. Как сообщает канал «Воин DV», под контроль ВС РФ взят населенный пункт Новое Запорожье.

Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают двигаться по правому берегу реки Гайчур, по которой ВСУ пытаются выстроить свою новую линию обороны. Село Новое Запорожье расположено рядом с селом Радостное, освобожденным накануне, но только уже в Запорожской области.



Село освободили бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии, взяв под контроль не только сам населенный пункт, но и берег реки Гайчур шириной до 9 км по фронту. Кроме того, освобождено более 14 кв. км территории и уничтожен крупный узел обороны ВСУ. Противник потерял свыше роты живой силы из состава 110-й омбр и более 14 единиц техники.


С овладением Нового Запорожья группировка войск «Восток» завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по завоеванию правого берега р. Гайчур.


Кстати, украинское командование отрицает продвижение российских войск как в Запорожской, так и в Днепропетровской областях, заявляя, что все якобы «под контролем». На направление переброшен 225-й отдельный штурмовой полк. Но в первую линию обороны он не встанет, его задача — не допустить бегства военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады. Заградотряды выставлены.
2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    +2
    Сегодня, 12:29
    Штурмовой полк не допускает бегство военнослужащих...
    Просто песТня какая-то...
  2. Илия Звание
    Илия
    +2
    Сегодня, 12:45
    гитлер, в 1945 г. в окруженном берлине, тоже твердил, что " от стен рейхстага начнется новое наступление на русских до самой Москвы"
    Кстати, украинское командование отрицает продвижение российских войск как в Запорожской, так и в Днепропетровской областях, заявляя, что все якобы «под контролем».