Взятие Нового Запорожья позволило выйти к реке Гайчур и в Запорожской области
3 6292
Снова хорошие новости приходят из Запорожской области, где набравшие ход подразделения группировки «Восток» продолжают взламывать оборону ВСУ и освобождать территорию. Как сообщает канал «Воин DV», под контроль ВС РФ взят населенный пункт Новое Запорожье.
Штурмовые подразделения группировки «Восток» продолжают двигаться по правому берегу реки Гайчур, по которой ВСУ пытаются выстроить свою новую линию обороны. Село Новое Запорожье расположено рядом с селом Радостное, освобожденным накануне, но только уже в Запорожской области.
Село освободили бойцы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии, взяв под контроль не только сам населенный пункт, но и берег реки Гайчур шириной до 9 км по фронту. Кроме того, освобождено более 14 кв. км территории и уничтожен крупный узел обороны ВСУ. Противник потерял свыше роты живой силы из состава 110-й омбр и более 14 единиц техники.
С овладением Нового Запорожья группировка войск «Восток» завершила задачу на стыке Запорожской и Днепропетровской областей по завоеванию правого берега р. Гайчур.
Кстати, украинское командование отрицает продвижение российских войск как в Запорожской, так и в Днепропетровской областях, заявляя, что все якобы «под контролем». На направление переброшен 225-й отдельный штурмовой полк. Но в первую линию обороны он не встанет, его задача — не допустить бегства военнослужащих 110-й отдельной механизированной бригады. Заградотряды выставлены.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация