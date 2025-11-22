BBC: без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия
Украинские военные остро нуждаются в западных вооружениях. Особенно это касается американских зенитных систем Patrion, с помощью которых ПВО ВСУ пытается перехватывать российские баллистические и крылатые ракеты.
Такое мнение высказал корреспондент британской медиакорпорации BBC Фрэнк Гарднер.
Он считает европейцев более надежными партерами Киева, чем американцы, но прекращение поставок оружия из США они способны компенсировать лишь частично. По мнению журналиста, утрата Вашингтона в качестве стратегического союзника стала бы для Киева очень серьезным ударом. Гарднер считает, что без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия.
Корреспондент также прокомментировал возможную потерю Киевом доступа к разведданным Пентагона, если Зеленский откажется принимать условия мирного плана Трампа. По его мнению, без данных разведки США украинские военные уже начинают обходиться.
Гарднер заявил:
Это мнение разделяет и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший следующее:
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали договор на поставки французской военной техники для ВСУ. Известно, что соглашение, в числе прочего, предусматривает предоставление Украине 100 истребителей Rafale.
