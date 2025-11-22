BBC: без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия

Они были жизненно важны в первые месяцы полномасштабного вторжения, в 2022 году, но с тех пор Киев нашел альтернативу: поставщиков коммерческих спутниковых данных.

Киев справится без американских разведданных: мир уже не тот, что прежде, и возможности сбора данных из целого ряда источников стали гораздо шире.