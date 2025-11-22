BBC: без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия

1 473 6
BBC: без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия

Украинские военные остро нуждаются в западных вооружениях. Особенно это касается американских зенитных систем Patrion, с помощью которых ПВО ВСУ пытается перехватывать российские баллистические и крылатые ракеты.

Такое мнение высказал корреспондент британской медиакорпорации BBC Фрэнк Гарднер.

Он считает европейцев более надежными партерами Киева, чем американцы, но прекращение поставок оружия из США они способны компенсировать лишь частично. По мнению журналиста, утрата Вашингтона в качестве стратегического союзника стала бы для Киева очень серьезным ударом. Гарднер считает, что без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия.


Корреспондент также прокомментировал возможную потерю Киевом доступа к разведданным Пентагона, если Зеленский откажется принимать условия мирного плана Трампа. По его мнению, без данных разведки США украинские военные уже начинают обходиться.

Гарднер заявил:

Они были жизненно важны в первые месяцы полномасштабного вторжения, в 2022 году, но с тех пор Киев нашел альтернативу: поставщиков коммерческих спутниковых данных.

Это мнение разделяет и бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес, заявивший следующее:

Киев справится без американских разведданных: мир уже не тот, что прежде, и возможности сбора данных из целого ряда источников стали гораздо шире.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон подписали договор на поставки французской военной техники для ВСУ. Известно, что соглашение, в числе прочего, предусматривает предоставление Украине 100 истребителей Rafale.
  1. gyn Звание
    gyn
    +1
    Сегодня, 12:37
    да понятно, что бритиши информацией снабжать будут
  2. Илия Звание
    Илия
    +1
    Сегодня, 12:42
    Для этого не надо быть аж " корреспондентом британской" аж " медиакорпорации BBC".
    BBC: без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 12:42
    ❝ Без американского оружия ВСУ не смогут продолжать военные действия ❞ —

    — Как-то все разом «прозревать» стали ...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +1
      Сегодня, 12:47
      Это признание по сути того, что войну поддерживали и вели на 90% США против России.
      А теперь они хотят еще и компенсации за то что воевали с нами.
      Надо выставить им счета репарации за развязывание войны с нами.
  4. megadeth Звание
    megadeth
    +2
    Сегодня, 12:47
    Как только Россия пошла вперёд, сразу вражеская страна ФША, которая и стоит (способствовало, организовало) за войной, выкатывает мирный договор, который для России сравним поражению... Причем все кровавые дивиденды получает ФША. имхо А эта ссылка о другом... https://rusvesna.su/news/1763753941
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:00
    Новости ,немного устаревшие о " печально известном " ( ох уж эти англицкие журналисты ) НИС Янтарь.Ответ нашего МИДа нагло - конструктивный. bully