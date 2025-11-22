Ден Дрисколл будет координировать мирные переговоры со стороны США

Глава американской делегации в Киеве, министр Сухопутных сил (Армии) США Дэн Дрисколл назначен представителем Дональда Трампа по мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Дрисколл теперь официально будет отвечать за мирные переговоры между Украиной и Россией. С киевскими представителями он уже встречался, передав им план Трампа, также провел переговоры с представителями Европы, а впереди у него возможный визит в Москву, если все будет хорошо с Зеленским. Он повезет Владимиру Путину предложение от Трампа.



Делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом провела в четверг в Киеве переговоры с Зеленским. Трамп назначил Дрисколла – друга Вэнса – своим новым «специальным представителем».


В Вашингтоне пока не комментируют новости о Дрисколле, но назначение нового спецпредставителя напрашивалось. Назначенный ранее на эту должность Кит Келлог заявил об уходе в отставку из-за «разочарования». Отставному генералу не понравилась политика Белого дома в отношении Украины, он считал, что нужно давить на Россию, в том числе санкциями, чтобы добиться ее поражения. Видимо, до сих пор мыслит категориями холодной войны. 81 год — это не шутка.

Министр армии Дэн Дрисколл является одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса, и у него очень хорошие отношения с Дональдом Трампом.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 12:59
    ❝ Ден Дрисколл будет координировать мирные переговоры со стороны США ❞ —

    — Фамилия подозрительная, неподходящая для такого процесса ...
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Сегодня, 13:12
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 12:59 Фамилия подозрительная, неподходящая для такого процесса


      hi Человек на фото вполне соответствует дипломатическому дресс-коду.
      Других личных подробностей нам не сообщают.
      Дрисколл - это ирландская фамилия.
      Этимология: Происходит от слова "eidirisceoil", что в переводе означает «вестник», «посредник» или «носитель новостей».
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 13:02
    Глава американской делегации в Киеве, министр Сухопутных сил (Армии) США Дэн Дрисколл назначен представителем Дональда Трампа по мирным переговорам по Украине. Дрисколл теперь официально будет отвечать за мирные переговоры между Украиной и Россией.


    Трудно судить о политической гибкости человека в должности министра Сухопутных сил, но молодого и амбициозного.
    Время покажет уровень его способностей и возможностей.
  3. Антоний Звание
    Антоний
    -1
    Сегодня, 13:02
    Реальный контроль и официальное признание всех новых территорий. Возврат 300 млрд. Снятие санкций по состоянию на 2013 год. Возврат всех захваченных храмов. Хотя бы вышеперечисленное есть? Нет! Тогда эти переговоры ни о чем и недопустимы. Любые разговоры о переговорах - предательство и капитуляция.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:12
    Первый лейтенант и министр Армии? Нормально так .Явно метит на министра войны в администрации Вэнса.Уиткофф и Дмитриев - эти не по войне ,а по тоннелю. laughing
  5. Илия Звание
    Илия
    0
    Сегодня, 13:17
    Очередной... Моложавый на вид