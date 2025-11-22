Ден Дрисколл будет координировать мирные переговоры со стороны США
Глава американской делегации в Киеве, министр Сухопутных сил (Армии) США Дэн Дрисколл назначен представителем Дональда Трампа по мирным переговорам по Украине. Об этом сообщает британская газета The Guardian.
Дрисколл теперь официально будет отвечать за мирные переговоры между Украиной и Россией. С киевскими представителями он уже встречался, передав им план Трампа, также провел переговоры с представителями Европы, а впереди у него возможный визит в Москву, если все будет хорошо с Зеленским. Он повезет Владимиру Путину предложение от Трампа.
Делегация высокопоставленных военных чиновников США во главе с министром армии Дэном Дрисколлом провела в четверг в Киеве переговоры с Зеленским. Трамп назначил Дрисколла – друга Вэнса – своим новым «специальным представителем».
В Вашингтоне пока не комментируют новости о Дрисколле, но назначение нового спецпредставителя напрашивалось. Назначенный ранее на эту должность Кит Келлог заявил об уходе в отставку из-за «разочарования». Отставному генералу не понравилась политика Белого дома в отношении Украины, он считал, что нужно давить на Россию, в том числе санкциями, чтобы добиться ее поражения. Видимо, до сих пор мыслит категориями холодной войны. 81 год — это не шутка.
Министр армии Дэн Дрисколл является одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса, и у него очень хорошие отношения с Дональдом Трампом.
