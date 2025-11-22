Взятие Звановки к югу от Северска перерезает снабжение гарнизона ВСУ в городе

Взятие Звановки к югу от Северска перерезает снабжение гарнизона ВСУ в городе

Гарнизон ВСУ в Северске попал в оперативное окружение, российские войска взяли Звановку, тем самым фактически лишив противника снабжения. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждает Минобороны.

Звановка к югу от Северска после ожесточенных боев перешла под контроль российских войск, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск выбили противника из населенного пункта. По некоторым данным, разрозненные группы всушников еще могут находиться на северо-западной западной окраине, но идет зачистка населенного пункта.



Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Звановка Донецкой Народной Республики.



Противник очень сильно упирался, не желая сдавать Звановку. Все дело в том, что рядом с ней проходит последняя трасса снабжения вражеской группировки в Северске. Еще одну наши перерезали, взяв Платоновку к северо-западу от города. Таким образом, сейчас гарнизон ВСУ в Северске попал в оперативное окружение. Формально он еще может уйти из города в западном направлении, которое пока не перекрыто. Но не по дорогам, а через поля. Но и этого не будет, потому что приказа на отход никто не отдаст. А бои идут уже в самом городе.

Украинские ресурсы признают сложность ситуации в Северске, некоторые предрекают скорое падение города. А взятие Звановки только приближает это.
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 13:53
    Надёжная, рабочая тактика... перерезать пути снабжения Гарнизон в противника, а потом ровнять всех и вся...
    Вопрос... сколько показывают пленных всушников, в основном возрастная категория далеко за 40 лет...
    Более молодых "берегут" или прячут, а то может повысили основную массу тех, кто помоложе...?
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:12
      Вопрос... сколько показывают пленных всушников, в основном возрастная категория далеко за 40 лет...
      Более молодых "берегут" или прячут, а то может повысили основную массу тех, кто помоложе...?
      Вариантов несколько. Первый - люди в возрасте, обычно, менее безбашенные. Не лезут на рожон, больше ценят жизнь. Второй - молодежь, в основном, кончилась. Или слиняла за границу.
      rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 14:22
        Точную картину происходящего у них внутри понять сложно, уж больно много мути вокруг развели...
        Всё будет понятно потом, когда У НИХ, закончится, все станет У НАС.
    Замкадыш
      Замкадыш
      0
      Сегодня, 14:50
      hi
      Более молодых "берегут" или прячут, а то может повысили основную массу тех, кто помоложе...?
      Думаю, что все обстоит примерно так. Во-первых. Люди этого возраста родились незадолго до развала СССР. На период их становления, как личностей, пришелся самый смрад о нашем прошлом, что лился из всех утюгов, и самый пик стремления к типа независимости. Тут многие более взрослые люди "сломались". Что уж говорить о подростках. Во-вторых. В этот период (середина 80-х) была некая мода на большие семьи: 3-4 ребенка в то время совсем не редкость. Подсознательно мы ждали лучшего. И нет смысла сейчас обсуждать причины нашего массового временного помутнения рассудка. В-третьих, Сорок лет, эта черта, к которой ты, как правило (для того поколения) или уже чего-то добился и хочется смены обстановки, или ничего не добился, а самолюбие свербит, да и сил еще, вроде, полно. Плюс, многие из них попадают в психологический капкан - они уже поняли, что неправы, накосячили, свернули раньше не туда, и кровь уже у них на руках, и прощенья им нет, в первую очередь они сами себя не простят. Как людям в глаза смотреть. Как жить, когда намаяхатаскраютил когда-то, старался не замечать этих "кастрюль" и наплыва мовы. А потом перессорился с теми, кто его пытался удержать. Я напомню, "сепаратор" включился не в 21-м, и не в 14-м, и не в 08-м. А примерно сорок лет назад. Сначала незаметно - я служил в Борисполе срочную ДМБ-87 - видел все это, хотя многое мне, сибиряку было тогда непонятно. Потом все заметнее. И потекли ручейки из Украины, и в Украину. Кто не хотел бороться, но и жить так не хотел, те давно в России или других странах. Кто был готов бороться и не хотел уезжать, те или на фронте, в ВС РФ, или уже погибли, или в украинских тюрьмах. Основная масса оставшихся - те, кто побоялся потерять теплое место в прямом и/или переносном смысле: должность, хозяйство, жинку, детей или родителей. Авось, пронесет. И проносило до поры, до времени. А потом - раз, и ты с автоматом и на передке. А самоубийство - грех, да и рука не подымается. Из-за этого и упрямство в сопротивлении, граничащее с безумством. А 30-ти летние это уже первая яма рождаемости - в 90-е такая чернуха, нищета и неопределенность, что редкие индивидуумы заводили более одного ребенка. И они, как правило, еще не "созрели", еще крутятся в проектах, которые им не надоели, или надеются еще "выстрелить" в бизнесе, искусстве, политике - те, кто хотел, умотали из 404-й. 20-и летние - вторая яма рождаемости. Она связана с пришедшей с запада культурой и модой на то, что сначала надо заработать, устроиться в жизни, а потом заводить детей. А среди них еще меньше тех, кто остался вна украине. Извините, что много букв.
  ZovSailor
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 14:14
    Взятие Звановки к югу от Северска перерезает снабжение гарнизона ВСУ в городе

    Иловайск- Дебальцево 2.0. с выходом на Краматоск- Славянск.
    Победы нашим ВС РФ в СВО, светлая память погибшим, соболезнования потерявшим близких.
  navigator777
    navigator777
    0
    Сегодня, 14:22
    А что, по полевым дорогам никак снабжать невозможно? Понятно что грязь, но ведь асфальт всего столетие применяют, а до этого как то снабжали по грунтовым дорогам.
    Дед-дилетант
      Дед-дилетант
      +1
      Сегодня, 14:28
      А что, по полевым дорогам никак снабжать невозможно? Понятно что грязь, но ведь асфальт всего столетие применяют, а до этого как то снабжали по грунтовым дорогам.
      Снабжали. На лошадках. Если серьезно, то сейчас, чем медленнее двигается тс по дороге, тем меньше у него шансов уцелеть. По распутице, по грунтовой дороге, даже внедорожник будет ползти. Каковы его шансы выжить, если наши дроноводы не дремлют? Никаких. Вот поэтому никто не берет в расчет грунтовые дороги, поля, луга, и прочее.
      navigator777
        navigator777
        0
        Сегодня, 15:10
        Вот как раз на двух основных асфальтированных дорогах и будут ждать дроны, во вторых придет снарядов или бомб по таким дорогам делает их не особо пригодными для быстрой езды, а проселочных дорог может быть много, если грязи нет, а грязи там нет, погода хорошая стоит, накатать вдоль посадки, хоть в поле не проблема, иногда проще и быстрее проехать по такой дороге чем по разбитому асфальту. Сам часто по полям катаюсь, поэтому знаю о чем говорю. Так что все эти публикации не понятно на кого рассчитаны, только на горожан, видевших только асфальт.
        Дед-дилетант
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 15:11
          Посмотрите видео с ЛБС. И не задавайте глупых вопросов.