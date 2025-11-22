Взятие Звановки к югу от Северска перерезает снабжение гарнизона ВСУ в городе

Гарнизон ВСУ в Северске попал в оперативное окружение, российские войска взяли Звановку, тем самым фактически лишив противника снабжения. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждает Минобороны.Звановка к югу от Северска после ожесточенных боев перешла под контроль российских войск, штурмовые подразделения «Южной» группировки войск выбили противника из населенного пункта. По некоторым данным, разрозненные группы всушников еще могут находиться на северо-западной западной окраине, но идет зачистка населенного пункта.Противник очень сильно упирался, не желая сдавать Звановку. Все дело в том, что рядом с ней проходит последняя трасса снабжения вражеской группировки в Северске. Еще одну наши перерезали, взяв Платоновку к северо-западу от города. Таким образом, сейчас гарнизон ВСУ в Северске попал в оперативное окружение. Формально он еще может уйти из города в западном направлении, которое пока не перекрыто. Но не по дорогам, а через поля. Но и этого не будет, потому что приказа на отход никто не отдаст. А бои идут уже в самом городе.Украинские ресурсы признают сложность ситуации в Северске, некоторые предрекают скорое падение города. А взятие Звановки только приближает это.

