Первый же снег разрушил антидроновые тоннели ВСУ в Херсоне

Украинские источники сообщают, что антидроновые сети, установленные ранее вдоль ключевых дорог в Херсоне, оказались разрушены после выпадения первого же снега. Кроме того, упавшие под тяжестью сетей опоры буквально парализовали движение автотранспорта на дорогах.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, развалившиеся от непогоды украинские антидроновые туннели препятствуют логистике ВСУ. С похолоданием на сетях образовалась наледь, из-за чего конструкции стали более тяжелыми и разрушились под собственным весом.

Ранее французские власти отправили на Украину старые глубоководные рыболовные сети для защиты от российских беспилотников. Сделанные из конского волоса рыболовные сети, которые обычно выбрасывают после двух лет службы, установили вдоль дорог в Херсоне.

При этом стоит отметить, что французская «благотворительность» в значительной степени была обусловлена тем, что после закрытия предприятия по утилизации старых сетей в прибрежных районах Бретани скопились тонны отслуживших свой срок рыболовных сетей. Таким образом, власти французского региона решили проблему с утилизацией пришедшего в негодность рыболовецкого инвентаря.

Ранее сообщалось, что практически вся логистика украинских формирований в Херсоне и его окрестностях находится в зоне поражения дронов ВС РФ, что значительно усложняет для противника удержание оккупированного областного центра.



  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 13:33
    ❝ Первый же снег разрушил антидроновые тоннели ВСУ в Херсоне ❞ —

    — «Генерал Снегопад» ...

    — ❝ У природы нет плохой погоды,
    Каждая погода - благодать!
    Дождь ли, снег в любое время года
    Надо благодарно принимать❞ ©
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 13:39
      Владимир Владимирович Воронцов
      Сегодня, 13:33
      «Генерал Снегопад»

      hi Это ещё прелюдия. Впереди ожидается выход Русского Деда Мороза!
      1. seregatara1969 Звание
        seregatara1969
        0
        Сегодня, 14:22
        Дед мороз и его внучка снегоручка себя покажут
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +4
    Сегодня, 13:34
    Тут сложно что-то комментировать. Идёт война и погода для все одинакова.
    1. Kotofeich Звание
      Kotofeich
      0
      Сегодня, 14:52
      Я, еще летом писал, что эти сети до первого нормвльного снега.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 13:38
    Они бы ещё дели поставили для, ловли антарктического крыля поставили думать однако надо.У норгов - рыбаков ,ячея 175 мм для тресковых пород .У нас тоже .
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +2
      Сегодня, 13:59
      антидроновые сети, установленные ранее вдоль ключевых дорог в Херсоне, оказались разрушены после выпадения первого же снега.

      Можно покупать ( пилить денежки ) новые сети! И заодно столбы. laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 14:13
        Противодроновые сети над дорогами это что то новое в военном искусстве.Мы тоже учимся ,методом тыка .Нам несколько проще у нас есть фабрики сетематериалов - траулерам нужны тралы для ловли рыбы. У нас было минимум два в запасе и два на траловом комплексе.
  4. Shiva83483 Звание
    Shiva83483
    +1
    Сегодня, 13:39
    а потом, генерал Гололёд...и дальше по списку....
  5. Cartalon Звание
    Cartalon
    0
    Сегодня, 13:42
    На нашей стороне, такие же сети и они так же падают.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      0
      Сегодня, 14:16
      Цитата: Cartalon
      На нашей стороне, такие же сети и они так же падают.

      Так то бы да, у нас тоже сети, но видимо ячейки разные.
      То чем они свои тоннели накрыли видимо предназначалось для ловли рыбы типа кильки или мойвы. Да и судя по следам земли, которую видно на комле брёвен использованных в качестве опор, закапывали они эти столбы максимум на 40 см. т.е. гнали темп не думая о качестве. Молодцы бандерлоги строители, нарыли себе проблем)))
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 13:48
    То, что союзнички утилизируют всякий хлам за счёт кукуевских, это понятно... а так, был бы толк, хоть какой то... ан нет, сэкономили/украли бабосики на сооружение капитально защиты и как результат... либо делать все по новой либо плюнуть и ждать, когда на головы прилетит...
  7. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 14:14
    Изначально какая-то нелепая идея.
  8. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    0
    Сегодня, 14:27
    Цитата: AK-1945
    Изначально какая-то нелепая идея.

    Идея неплоха. Исполнение подкачало. Привычка к халтуре.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Сегодня, 14:41
      Ну, батенька -это классика при распиле бабла, а не халтура
      Цитата: Михаил Сибирский
      Привычка к халтуре.
  9. VOENOBOZ Звание
    VOENOBOZ
    0
    Сегодня, 14:39
    Так достаточно трёх дронов, что бы блокировать дорогу. Один с права другой с лева опоры завалит а третий ждёт транспорт, и всё.