Первый же снег разрушил антидроновые тоннели ВСУ в Херсоне
Украинские источники сообщают, что антидроновые сети, установленные ранее вдоль ключевых дорог в Херсоне, оказались разрушены после выпадения первого же снега. Кроме того, упавшие под тяжестью сетей опоры буквально парализовали движение автотранспорта на дорогах.
Как можно увидеть на опубликованных кадрах, развалившиеся от непогоды украинские антидроновые туннели препятствуют логистике ВСУ. С похолоданием на сетях образовалась наледь, из-за чего конструкции стали более тяжелыми и разрушились под собственным весом.
Ранее французские власти отправили на Украину старые глубоководные рыболовные сети для защиты от российских беспилотников. Сделанные из конского волоса рыболовные сети, которые обычно выбрасывают после двух лет службы, установили вдоль дорог в Херсоне.
При этом стоит отметить, что французская «благотворительность» в значительной степени была обусловлена тем, что после закрытия предприятия по утилизации старых сетей в прибрежных районах Бретани скопились тонны отслуживших свой срок рыболовных сетей. Таким образом, власти французского региона решили проблему с утилизацией пришедшего в негодность рыболовецкого инвентаря.
Ранее сообщалось, что практически вся логистика украинских формирований в Херсоне и его окрестностях находится в зоне поражения дронов ВС РФ, что значительно усложняет для противника удержание оккупированного областного центра.
