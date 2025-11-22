Зеленский пытается переписать американский мирный план под себя и хотелки европейцев, после чего подать Трампу в виде «конструктивно обновленного». Об этом сообщает Bloomberg.На данный момент «нелегитимный» вместе со своими европейскими союзниками из Германии, Франции, Британии, руководства ЕС и другими политиками переписывают условия мирного соглашения, пытаясь успеть к 27 ноября. В следующий четверг Зеленский заявит Трампу, что в таком виде он готов принять документ.Однако уже сейчас ясно, что это все направлено на затягивание времени, поскольку новый вариант уже не примет Россия. Накануне российский президент ясно дал понять, что проект плана США устраивает Россию в качестве основы для дальнейших переговоров и выработки финальных соглашений. При этом Россия не даст вносить в план правки Украине и тем более Европе, в Москве их считают проигравшей стороной.Условия диктуют победители, поэтому план Зеленского и его союзников заранее обречен на неудачу. Вполне возможно, что им удастся затянуть время, но на действия России это никак не повлияет, такой вариант Москву тоже устраивает. Российская армия просто будет продолжать наступать.И ведь не и Путин, и Трамп предупреждают Зеленского, что следующие условия будут еще хуже. Просто до него это никак не доходит, он верит, что его «спасет Европа».

