Зеленский с европейскими союзниками пытаются переписать мирный план США

Зеленский пытается переписать американский мирный план под себя и хотелки европейцев, после чего подать Трампу в виде «конструктивно обновленного». Об этом сообщает Bloomberg.

На данный момент «нелегитимный» вместе со своими европейскими союзниками из Германии, Франции, Британии, руководства ЕС и другими политиками переписывают условия мирного соглашения, пытаясь успеть к 27 ноября. В следующий четверг Зеленский заявит Трампу, что в таком виде он готов принять документ.



Однако уже сейчас ясно, что это все направлено на затягивание времени, поскольку новый вариант уже не примет Россия. Накануне российский президент ясно дал понять, что проект плана США устраивает Россию в качестве основы для дальнейших переговоров и выработки финальных соглашений. При этом Россия не даст вносить в план правки Украине и тем более Европе, в Москве их считают проигравшей стороной.

Условия диктуют победители, поэтому план Зеленского и его союзников заранее обречен на неудачу. Вполне возможно, что им удастся затянуть время, но на действия России это никак не повлияет, такой вариант Москву тоже устраивает. Российская армия просто будет продолжать наступать.

И ведь не и Путин, и Трамп предупреждают Зеленского, что следующие условия будут еще хуже. Просто до него это никак не доходит, он верит, что его «спасет Европа».
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 14:26
    Зеленский пытается переписать американский мирный план под себя и хотелки европейцев,
    Да ладно, а то ж Трамп со товарищи так и ждёт не дождётся советов, исправлений от своих шестерок..
  2. Tantal Звание
    Tantal
    -3
    Сегодня, 14:26
    То есть нас устраивает и то что Херсон с Запорожьем и тем более Николаев с Одессой бандеровцам останется? И 100 лярдов заплатим ? Очень хороший план. Интересно они расцелуются от счастья при подписании? Остаётся надеятся что зелипопа откажется от нашей капитуляции.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      +2
      Сегодня, 14:31
      Цитата: Tantal
      То есть нас устраивает и то что Херсон с Запорожьем и тем более Николаев с Одессой бандеровцам останется? И 100 лярдов заплатим ? Очень хороший план.

      Знатно набросил. Полной лопатой.
      Буквы знакомые? В слова собираются?:
      Накануне российский президент ясно дал понять, что проект плана США устраивает Россию в качестве основы для дальнейших переговоров и выработки финальных соглашений.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 14:37
        Цитата: Васян1971
        Знатно набросил. Полной лопатой.

        Буквы знакомые? В слова собираются?:
        Накануне российский президент ясно дал понять, что проект плана США устраивает Россию в качестве основы для дальнейших переговоров и выработки финальных соглашений.

        Сейчас таких набрасывателей немало будет. Рассчитывают на публику, которая дальше заголовков ничего не читает.
    2. Офицер запаса Звание
      Офицер запаса
      -2
      Сегодня, 14:33
      "...Условия диктуют победители..."
      Похоже, что победители теперь - это США? Нас их условия, оказывается, устраивают?
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        +1
        Сегодня, 14:47
        Похоже, что победители теперь - это США? Нас их условия, оказывается, устраивают?
        Читайте новость еще раз. Вы невнимательны.
        Накануне российский президент ясно дал понять, что проект плана США устраивает Россию в качестве основы для дальнейших переговоров и выработки финальных соглашений.
        1. Офицер запаса Звание
          Офицер запаса
          -1
          Сегодня, 14:49
          Андрей, приветствую! Как раз внимательно прочел. Устраивает в качестве основы. Т.е. "основа" - это мнение США, а наше мнение - это детали?
          "Россия неоднократно заявляла, что не пойдет на прекращение боевых действий без устранения коренных первопричин вооруженного конфликта" - это цитата. И это основа. Надеюсь, что так и будет.
          1. Kotofeich Звание
            Kotofeich
            0
            Сегодня, 14:55
            Цитата: Офицер запаса
            а наше мнение - это детали?

            Алексей, иногда детали переворачивают основу с ног на голову hi
            Помите анегдот про нюансы laughing
          2. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            0
            Сегодня, 14:58
            Приветствую, Алексей! hi Суть в том, что основа - да, американская. Но даже этот план Трампа основан на наших требованиях. И если он, план, нам частично подходит, то именно как основа, а не как план по пунктам. Общая суть плана позволяет его принять, и отталкиваться от него на переговорах. Как пример, план предполагает оставить Украине 600 000 человек в армии. Нам оно надо? Нет. Значит, мы вычеркнем этот пункт, только и всего. Я бы оставил им 200 000, но во всех силовых структурах. И в армии, и в МВД, и в охране, и включая, в том числе всех адмиралов-генералов с министрами. Будут спорить - нет проблем. Отказались, продолжаем.
            То, что план предложил Трамп - не проблема. Его будут обсуждать, его будут корректировать, и боевые действия никто не собирается останавливать.
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    0
    Сегодня, 14:27
    Главное что бы не вышло как в 22 году со "Стамбульскими".
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      Сегодня, 14:40
      Цитата: Дилетант
      Главное что бы не вышло как в 22 году со "Стамбульскими".

      Сильно не переживайте, смотрите лучше на стамбульские переговоры в мае 2025 года.
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      0
      Сегодня, 15:11
      Цитата: Дилетант
      что бы не вышло как в 22 году со "Стамбульскими".

      А разве со Стамбульскими что-то вышло? Насколько я помню переговоры были сорваны после того, как Джонсон уговорил укровласти просто воевать до последнего украинца.
  4. Oleg Telpes Звание
    Oleg Telpes
    0
    Сегодня, 14:38
    Это все игры. Ещё не время.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 14:39
    Не знаю почему план Трампа не устраивает ЕС и зеленского? Может из за того что Путин сказал в качестве основы для достижения финальных соглашений ,план сойдёт.А какие финальные соглашения продиктует Россия всем известно.По плану ЕС и обезьяны Россия не имеет право диктовать условия.Да начхать.Нас устраивает ход боевых действий.Выходные с нашей стороны громких заявлений не будет.Без нас этот план не о чём.