Британский эксперт: России абсолютно не выгоден «план Трампа»

Бывший британский дипломат и офицер MI6 Аластер Крук отмечает, что предложенный администрацией американского президента Трампа план мирного урегулирования украинского кризиса откровенно не выгоден России. Крук называет этот план «спекулятивной бумагой», большую часть изложенных в которой пунктов Россия, вероятнее всего, не примет.

Крук констатирует, что, поскольку в документе отсутствуют требования о признании четырех областей, включенных в Конституцию Российской Федерации, в «плане Трампа» нет основ для процесса, который может обеспечить устойчивый мир. Британский эксперт убежден, что единственной целью американского плана является попытка добиться прекращения боевых действий. При этом российская сторона небезосновательно воспринимает это как крайне опасное действие, которое с высокой долей вероятности может привести к ситуации, которая была после заключения Минских соглашений.

Британский разведчик напоминает, что Россия неоднократно заявляла, что не пойдет на прекращение боевых действий без устранения коренных первопричин вооруженного конфликта. Поскольку первопричинами украинского кризиса является отнюдь не территория, а нейтральный статус Украины, отсутствие любых угроз с ее стороны, прекращение давления со стороны НАТО и новая архитектура безопасности в Европе, предложенный Трампом план не сможет обеспечить устойчивый мир в регионе.
  1. Антоний Звание
    Антоний
    +9
    Сегодня, 14:42
    Именно, что не выгоден! Это наша капитуляция. 300 млрд не вернут. Санкции остаются. ВСУ оставят аж 600000!!! Наша территория на правобережье вообще навечно в Украине. Наша территория на левобережье непонятно что и как, какая то серая зона и мы там даже военных не имеем права держать. Никакого официального признания изменений территориальных с 2014. Передача в рабство врагу территорий, которые мы контролируем в Николаевской (остров в море), Днепропетровской, Харьковской, Сумской областях.Конечно в трубу этот план. Его принятие - предательство!
  2. К-50 Звание
    К-50
    +4
    Сегодня, 14:45
    Бывший британский дипломат и офицер MI6 Аластер Крук отмечает, что предложенный администрацией американского президента Трампа план мирного урегулирования украинского кризиса откровенно не выгоден России.

    _Хм, России не выгоден. Скакуасы тоже против него. Зачем такой план, если он ни кого не устраивает.
    Ну, кроме автора, додика. fellow laughing
  3. AK-1945 Звание
    AK-1945
    +2
    Сегодня, 14:45
    Британский эксперт: России абсолютно не выгоден «план Трампа»

    Вот кто бы в этом ещё сомневался! Абсолютно ВСЕ западные планы так называемого мирного урегулирования нам невыгодны!
  4. Офицер запаса Звание
    Офицер запаса
    +4
    Сегодня, 14:46
    Никогда не думал что соглашусь с британским экспертом. Как только возникает слово "бывший", так мозги у них на место становятся.
    Дошло наконец - "...Россия неоднократно заявляла, что не пойдет на прекращение боевых действий без устранения коренных первопричин вооруженного конфликта..." Именно так!
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 14:54
    Что интересно в Белом доме команда Трампа ведет себя так ,как будто одержала непререкаемую победу.
    Что все положения писульки Трампа Путин принял безоговорочно и осталось теперь додавить Зеленского и его европейских кураторов. request
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 14:54
    Чем план Трампа хорош , тем что он есть.А будет ли его выполнять Россия ? Зе не пойдёт на это ,ему нельзя садиться за стол переговоров .Он будет упираться до последнего вздоха последнего украинца .
  7. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    Сегодня, 15:02
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    осталось теперь додавить Зеленского
    Его надо удавить!