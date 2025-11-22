Британский эксперт: России абсолютно не выгоден «план Трампа»

Бывший британский дипломат и офицер MI6 Аластер Крук отмечает, что предложенный администрацией американского президента Трампа план мирного урегулирования украинского кризиса откровенно не выгоден России. Крук называет этот план «спекулятивной бумагой», большую часть изложенных в которой пунктов Россия, вероятнее всего, не примет.Крук констатирует, что, поскольку в документе отсутствуют требования о признании четырех областей, включенных в Конституцию Российской Федерации, в «плане Трампа» нет основ для процесса, который может обеспечить устойчивый мир. Британский эксперт убежден, что единственной целью американского плана является попытка добиться прекращения боевых действий. При этом российская сторона небезосновательно воспринимает это как крайне опасное действие, которое с высокой долей вероятности может привести к ситуации, которая была после заключения Минских соглашений.Британский разведчик напоминает, что Россия неоднократно заявляла, что не пойдет на прекращение боевых действий без устранения коренных первопричин вооруженного конфликта. Поскольку первопричинами украинского кризиса является отнюдь не территория, а нейтральный статус Украины, отсутствие любых угроз с ее стороны, прекращение давления со стороны НАТО и новая архитектура безопасности в Европе, предложенный Трампом план не сможет обеспечить устойчивый мир в регионе.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»