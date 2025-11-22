Делегацию Украины на переговорах с США в Швейцарии возглавит Ермак
Зеленский назначил Ермака главой делегации на переговорах с США, которые пройдут в ближайшие дни в Швейцарии. Предварительно Киев проведет «консультации с партнерами» по мирному плану Трампа. Об этом сообщают украинские медиа.
Глава СНБО Украины Умеров анонсировал переговоры украинской и американской делегаций в Швейцарии, которые пройдут в ближайшие дни. Также в переговорах будут участвовать представители Европы. Как пафосно заявили в офисе Зеленского, целью делегации будет «защита справедливых интересов украинского народа». Европейцы будут поддакивать, консультации с ними уже назначены. Если убрать весь пафос и остальную шелуху, то задачей Киева и Брюсселя будет убедить американцев переписать свой план.
Как и договорились с нашими партнерами, в эти дни состоятся консультации по шагам по окончании войны. Президент Украины утвердил состав делегации Украины и директивы для соответствующих переговоров. Рассчитываем на конструктивную работу и готовы работать максимально быстро, чтобы добиться реального мира.
Украинскую делегацию возглавит Ермак, также в нее включен глава Генштаба Гнатов и глава ГУР МО Украины Буданов* (внесен в России в список экстремистов и террористов). Кстати, у Ермака есть полномочия вести переговоры и с российской стороной, если она выразит желание присоединиться к обсуждению.
Как считают эксперты, все эти барахтанья Киева и Брюсселя ни к чему не приведут, США намного легче продавить Украину и Европу, чем Россию. Впрочем, посмотрим, что принесут ближайшие дни.
