В одном из районов Днепропетровщины телеканалы РФ заработали вместо украинских
3 32610
Российские беспилотники «Герань» 18 ноября атаковали телевышку в Днепропетровске. Это привело к отключению трансляции телевидения и радиовещания Украины в ряде районов региона.
И теперь в одном из районов Днепропетровщины телеканалы и радиостанции РФ заработали вместо украинских. Речь идет о Синельниковском районе, где сейчас активно действуют подразделения Вооруженных сил России.
Конечно, часть населения, пока еще поддерживающая киевский режим, очень недовольна. Но, наверное, потеря влияния украинской пропаганды на местных жителей и доброжелательное отношение к ним российских военных неизбежно даст позитивный эффект, меняя взгляды живущих здесь людей.
Но целью атаки наших военных на телевышку в Днепропетровске было вовсе не телевидение – его отключение было сопутствующим эффектом. Дело в том, что на объекте размещалось специальное оборудование, которое использовалось ВСУ. В тот же день, 18 ноября, удар беспилотников РФ привел к уничтожению локомотивного депо в Днепропетровске.
Помимо этого, в регионе были атакованы объекты в Павлограде. Это склады с топливом для украинской военной техники, железнодорожная логистика и ремонтные цеха, используемые ВСУ. Удары по этим целям наносились и в последующие дни, включая сегодняшний. Российскими военными были также атакованы объекты в других регионах Украины и в оккупированной ВСУ части новых регионов РФ. Для ударов были задействованы дроны-камикадзе, а также авиация и ракетные установки.
