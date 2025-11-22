В одном из районов Днепропетровщины телеканалы РФ заработали вместо украинских

Российские беспилотники «Герань» 18 ноября атаковали телевышку в Днепропетровске. Это привело к отключению трансляции телевидения и радиовещания Украины в ряде районов региона.

И теперь в одном из районов Днепропетровщины телеканалы и радиостанции РФ заработали вместо украинских. Речь идет о Синельниковском районе, где сейчас активно действуют подразделения Вооруженных сил России.

Конечно, часть населения, пока еще поддерживающая киевский режим, очень недовольна. Но, наверное, потеря влияния украинской пропаганды на местных жителей и доброжелательное отношение к ним российских военных неизбежно даст позитивный эффект, меняя взгляды живущих здесь людей.

Но целью атаки наших военных на телевышку в Днепропетровске было вовсе не телевидение – его отключение было сопутствующим эффектом. Дело в том, что на объекте размещалось специальное оборудование, которое использовалось ВСУ. В тот же день, 18 ноября, удар беспилотников РФ привел к уничтожению локомотивного депо в Днепропетровске.

Помимо этого, в регионе были атакованы объекты в Павлограде. Это склады с топливом для украинской военной техники, железнодорожная логистика и ремонтные цеха, используемые ВСУ. Удары по этим целям наносились и в последующие дни, включая сегодняшний. Российскими военными были также атакованы объекты в других регионах Украины и в оккупированной ВСУ части новых регионов РФ. Для ударов были задействованы дроны-камикадзе, а также авиация и ракетные установки.
  1. Антоний Звание
    Антоний
    0
    Сегодня, 14:46
    Планом нашей капитуляции (Трамповский который из 28 пунктов) мы оставляем врагу Днепропетровщину. Вот Вам и заработал телевизор... План Трампа неприемлем!
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:51
    ❝ Конечно, часть населения, пока ещё поддерживающая киевский режим❞ —

    — Но когда не только телевизоры, но и холодильники начнут заполняться российской продукцией, всё переменится ...
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +3
      Сегодня, 15:00
      Но когда не только телевизоры, но и холодильники начнут заполняться российской продукцией, всё переменится ...
      Главное, чтобы мозги нашей продукцией у них заполнялись...
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 15:13
        Цитата: Дед-дилетант
        Главное, чтобы мозги нашей продукцией у них заполнялись...
        наверное, потеря влияния украинской пропаганды на местных жителей и доброжелательное отношение к ним российских военных неизбежно даст позитивный эффект, меняя взгляды живущих здесь людей.

        А вот на это, по-моему, глупо надеяться! Да, какая-то часть населения ( меньшая) вполне лояльно отнесется к нашей власти и к русским .
        А бОльшая часть населения будет делать вид, что они доброжелательны, а на самом деле будут относиться враждебно!
        Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит!
        Как-то так...
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Сегодня, 15:15
          А бОльшая часть населения будет делать вид, что они доброжелательны, а на самом деле будут относиться враждебно!
          Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит!
          Не спорю. Я о том, что если их пропаганда исчезнет, наша должна начинать влиять на их головы.
    2. Schneeberg Звание
      Schneeberg
      0
      Сегодня, 15:03
      — Но когда не только телевизоры, но и холодильники начнут заполняться российской продукцией, всё переменится
      И какляцкие мозги тоже
  3. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    0
    Сегодня, 15:02
    Украинцам в любом случае было бы выгодно заменить украинские каналы на российские! Возможно, украинцы наконец поймут, что они всего лишь пешки в игре западных экономических интересов, что их используют в качестве пешек на передовой западных транснациональных корпораций.

    Украинцам также стоит прочитать книгу «Украинский картель!»
  4. БМП-2 Звание
    БМП-2
    0
    Сегодня, 15:13
    Но целью атаки наших военных на телевышку в Днепропетровске было вовсе не телевидение – его отключение было сопутствующим эффектом.

    Очень жаль, что это было лишь сопутствующим эффектом. В современном мире именно информация является одним из важнейших факторов, определяющих состояние всех других процессов. Поэтому несколько странно, почему целенаправленное уничтожение систем информационного обеспечения не стало приоритетным направлением с первых дней СВО. Конечно, одними лишь телевышками проблему "Радио тысячи холмов" не решить, но и игнорировать её, думая, что мозги людей сами встанут на место, тоже нельзя.
  5. AK-1945 Звание
    AK-1945
    0
    Сегодня, 15:19
    Я вообще не представляю как Украину вернуть в орбиту России.
  6. Madrina Звание
    Madrina
    0
    Сегодня, 15:20
    In March 28 when the SMO has concluded, there will be referenda in all Oblasts controlled by Russia.

    Oblasts will have 3 choices: Join Russia, Join their original home country, like Hungary, Romania, Slovakia or Poland; or join a new state of Galicia in the very West of the country. Where Ruthenian dialects are spoken and there is no Orthodoxy.
    Then everyone goes their ways and that will be that.
    So simple.