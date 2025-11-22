Новый форпост морской пехоты: США размещают войска у Тайваня

1 457 5
Новый форпост морской пехоты: США размещают войска у Тайваня

В течение последних двух месяцев Корпус морской пехоты США осуществлял перевозку матчасти на японский остров Йонагуни, который находится всего в 110 км от Тайваня. Как указывается в издании Naval News, Пентагон намерен организовать здесь новый форпост для борьбы с Китаем:

КМП стремится сделать остров Йонагуни ключевым узлом в рамках реализации стратегии «первой островной цепи».

Данная концепция предусматривает создание сплошного барьера, который затруднит выход ВМС НОАК из Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей в открытый Тихий океан. «Первая цепь» начинается с Кюсю и заканчивается у берегов южного Вьетнама.



Концепция «трёх островных цепей»:



Одним из основных узлов первой линии должен как раз стать остров Йонагуни площадью 28,88 км², где в этом году развернулось строительство инфраструктуры (в частности, был создан передовой пункт дозаправки самолётов), а теперь идёт переброска войск под прикрытием учений. При этом Пентагон заявил, что матчасть доставляется сюда для «оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия».



В Naval News отмечается:

Близкое расположение острова к Тайваню и имеющаяся здесь инфраструктура (порты и ВПП) наделяют его важной ролью. Постоянное присутствие на Йонагуни морпехов, вооруженных ПУ HIMARS и противокорабельными батареями NMESIS, может лишить ВМС НОАК доступа к Тихому океану. Также остров служить логистическим узлом, переправляющим матчасть на Тайвань.


5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 17:34
    Для начала КНР пошлёт к острову Йонагуни свой рыболовецкий флот.Хана японской рыбке.Эти вычистят всё ,вплоть до медуз.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +2
      Сегодня, 17:37
      Да долго в этом хаосе будут искать боевые корабли и беки. Никаких противокорабельных ракет не хватит.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:44
    Концепция из второй мировой ? Зачем китайцам лезть через весь тихий океан .
  3. alexoff Звание
    alexoff
    +4
    Сегодня, 17:46
    Я бы на месте японцев задумался бы о переезде в какие-нибудь отдаленные уголки мира, так как с такими сюзеренами и враги не нужны
    1. Павел_Свешников Звание
      Павел_Свешников
      +1
      Сегодня, 18:11
      В случае заварушки Японию китайцы сожгут дотла. Имеющегося арсенала хватит. Японцы, конечно под окупацией находятся, да и вообще под колпаком американских спецслужб. Но все же могли бы включить мозги и понять куда их втягивают. В случае заварушки их пошлют вперед, а потом когда им наваляют, придут под видом миротворцев.