Новый форпост морской пехоты: США размещают войска у Тайваня
В течение последних двух месяцев Корпус морской пехоты США осуществлял перевозку матчасти на японский остров Йонагуни, который находится всего в 110 км от Тайваня. Как указывается в издании Naval News, Пентагон намерен организовать здесь новый форпост для борьбы с Китаем:
КМП стремится сделать остров Йонагуни ключевым узлом в рамках реализации стратегии «первой островной цепи».
Данная концепция предусматривает создание сплошного барьера, который затруднит выход ВМС НОАК из Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей в открытый Тихий океан. «Первая цепь» начинается с Кюсю и заканчивается у берегов южного Вьетнама.
Концепция «трёх островных цепей»:
Одним из основных узлов первой линии должен как раз стать остров Йонагуни площадью 28,88 км², где в этом году развернулось строительство инфраструктуры (в частности, был создан передовой пункт дозаправки самолётов), а теперь идёт переброска войск под прикрытием учений. При этом Пентагон заявил, что матчасть доставляется сюда для «оказания гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия».
В Naval News отмечается:
Близкое расположение острова к Тайваню и имеющаяся здесь инфраструктура (порты и ВПП) наделяют его важной ролью. Постоянное присутствие на Йонагуни морпехов, вооруженных ПУ HIMARS и противокорабельными батареями NMESIS, может лишить ВМС НОАК доступа к Тихому океану. Также остров служить логистическим узлом, переправляющим матчасть на Тайвань.
