«Лучше только Миндич»: Медведев о назначении Ермака главой украинской делегации

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя назначение Ермака главой украинской делегации на предстоящих переговорах с США и «другими международными партнерами», с изрядной долей сарказма отметил, что лучшей кандидатурой, чем уличенный в масштабной коррупции глава офиса Зеленского, мог бы стать только его подельник Миндич.

Кроме ближайшего соратника Зеленского Ермака, в делегацию вошли и другие одиозные личности: на переговоры в Швейцарию также поедут глава ГУР МО Украины Буданов* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов), глава украинского Генштаба Гнатов и чуть было не сбежавший в Турцию Умеров.

Ранее Медведев констатировал, что в настоящее время Зеленский находится в самом настоящем цугцванге и позиции киевского режима с каждым днем становятся все хуже. Помимо окружения ВСУ на ряде участков, которое грозит обрушением всей линии фронта, и нарастающего коллапса в энергетике, коррупционное дело, основными фигурантами которого является ближайшее окружение Зеленского, грозит «окончательно обезобразить» лик «героя, бесстрашно сражающегося за свободу страны».

При этом Медведев отмечает, что Зеленского «сдали» не европейские лидеры, а непосредственно кураторы Киева из Вашингтона, для которых украинский диктатор отнюдь не является «своим», поскольку ранее он верно служил Байдену и откровенно вредил Трампу, активно агитируя против действующего американского президента во время предвыборной кампании.
  1. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 16:16
    Их дела, их замуты...
    Наши просто посмотреть со стороны...
  2. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +2
    Сегодня, 16:22
    Кто же первый официально предъявит официально требования к жыдо наркофюреру, кроме сотен тысяч родственников, потерявших своих близких?
    1. Егоза Звание
      Егоза
      +2
      Сегодня, 16:38
      Цитата: ZovSailor
      Кто же первый официально предъявит официально требования к жыдо наркофюреру, кроме сотен тысяч родственников, потерявших своих близких?

      Да уж тут не тысячи, а под два миллиона тянет, если честно посчитать.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 16:50
        Егоза
        Сегодня, 16:38
        Да уж тут не тысячи, а под два миллиона тянет, если честно посчитать.

        hi Если к этому присоединятся люди с ружьём, никакая охрана не спасёт.
        По поступающей информации уже происходят митинги в куеве и других городах бандершата с разными требованиями.
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +1
      Сегодня, 16:53
      hi Да не оскудеет земля израилева, там таких миндичей со спермаками пруд пруди, заменят нынешних хуторских сионистов на раз. И по внешнему виду они как инкубаторские, хрен отличишь...... laughing
  3. mikh-korsakov Звание
    mikh-korsakov
    +3
    Сегодня, 16:35
    «Лучше только Миндич»: Медведев


    Вспомнил афоризм В.С. Черномырдина. "Лучше водки хуже нет"
  4. Комментарий был удален.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:10
    Главное що ему доверяет Главжыдобандэровец и оно правильного происхождения.